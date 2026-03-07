AC Power Saving Tips: రోజంతా ఏసీ వాడినా కరెంట్ బిల్లు పెరగదు.. ఇలా చేయండి
AC Power Saving Tips: వేసవిలో ఎక్కువసేపు AC వాడినా కరెంట్ బిల్లు పెరగకుండా ఉండాలంటే ఈ సులభమైన పవర్ సేవింగ్ చిట్కాలు పాటించండి. నిపుణులు సూచించిన ముఖ్యమైన టిప్స్ ఇవే.
AC Power Saving Tips: వేసవి కాలం ప్రారంభం కావడంతో చాలా మంది ఇళ్లలో ఏసీ వినియోగం పెరుగుతోంది. అయితే రోజంతా ఏసీ వాడితే కరెంట్ బిల్లు భారీగా వచ్చే అవకాశం ఉందని చాలామంది ఆందోళన చెందుతుంటారు. కానీ నిపుణులు సూచిస్తున్న కొన్ని సాధారణ చిట్కాలు పాటిస్తే, ఎక్కువ సమయం ఏసీ వాడినా విద్యుత్ వినియోగాన్ని గణనీయంగా తగ్గించుకోవచ్చు.
సాధారణంగా చాలా మంది ఏసీ ఆన్ చేసిన వెంటనే ఉష్ణోగ్రతను 16°C లేదా 18°C వద్ద సెట్ చేస్తారు. అయితే ఇది కంప్రెషర్పై ఎక్కువ ఒత్తిడి పెంచి విద్యుత్ వినియోగాన్ని పెంచుతుంది. నిపుణుల ప్రకారం ఏసీని 24°C నుంచి 26°C మధ్య ఉంచితే తక్కువ కరెంట్తో గది చల్లబడుతుంది.
అలాగే ఏసీ ఆన్ చేసినప్పుడు గదిలోని తలుపులు, కిటికీలు పూర్తిగా మూసి ఉండాలి. బయటి వేడి గాలి లోపలికి రాకుండా ఉంటే గది త్వరగా చల్లబడుతుంది. దీంతో ఏసీ ఎక్కువ సమయం పనిచేయాల్సిన అవసరం ఉండదు.
ఏసీ వాడుతున్న సమయంలో సీలింగ్ ఫ్యాన్ను తక్కువ స్పీడ్లో ఆన్ చేయడం కూడా మంచిదని నిపుణులు చెబుతున్నారు. దీని వల్ల చల్లని గాలి గది మొత్తం సమానంగా వ్యాపించి త్వరగా చల్లదనం ఏర్పడుతుంది.
ఏసీ ఫిల్టర్లు మురికి పడితే కూలింగ్ సామర్థ్యం తగ్గిపోతుంది. ఫలితంగా ఏసీ ఎక్కువ కరెంట్ వినియోగిస్తుంది. అందుకే ప్రతి 15 రోజులకు ఒకసారి ఫిల్టర్లను శుభ్రం చేయడం అవసరం.
ఇంకా చాలామంది ఏసీని కేవలం రిమోట్తో ఆఫ్ చేసి వదిలేస్తారు. కానీ స్విచ్ బోర్డు వద్ద మెయిన్ బటన్ ఆఫ్ చేయకపోతే కొంత విద్యుత్ వినియోగం కొనసాగుతూనే ఉంటుంది. కాబట్టి వాడని సమయంలో ప్లగ్ను పూర్తిగా ఆఫ్ చేయడం మంచిది.
రాత్రి నిద్రపోయేటప్పుడు టైమర్ సెట్ చేసుకోవడం కూడా మంచి పద్ధతి. గది చల్లబడిన తర్వాత ఏసీ ఆటోమేటిక్గా ఆఫ్ అయ్యేలా సెటింగ్ చేస్తే అనవసరమైన విద్యుత్ ఖర్చు తగ్గుతుంది.
అలాగే కొత్తగా ఏసీ కొనుగోలు చేయాలనుకునే వారు ఇన్వర్టర్ టెక్నాలజీ మరియు 5-స్టార్ రేటింగ్ ఉన్న మోడళ్లను ఎంచుకుంటే కరెంట్ బిల్లును 30% నుంచి 40% వరకు తగ్గించుకోవచ్చు అని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.