మీ పిల్లల చదువుపై ఫోకస్ పెంచే 6 టెక్నిక్స్
పిల్లలను చదివించడం తల్లిదండ్రులకు పెద్ద సవాలు. రోజూ హోమ్వర్క్ చేయించేటప్పుడు కూడా కొన్నిసార్లు ఆసక్తితో చేస్తారు, మరికొన్నిసార్లు నిరసన చూపిస్తారు. అయినప్పటికీ, సరైన పద్ధతులు పాటిస్తే పిల్లల్లో చదువుపై ఫోకస్ మరియు ఆసక్తి పెరుగుతుంది. ఇవే ఆ 6 ముఖ్యమైన టిప్స్:
1. బలవంతం చేయవద్దు
పిల్లలను గట్టిగా అరిచినా, కోప్పాడినా చదువుపై ఫోకస్ పెరగదు. వారికే చదివే సమయాన్ని ఎంచుకునే స్వేచ్ఛ ఇవ్వాలి. స్నాక్స్ టైమ్, చదివే సమయం వంటి చిన్న-చిన్న విషయాల్లో కూడా వారిని భాగస్వామ్యం చేయండి. బలవంతం చేయడం వలన ప్రతికూల ఫలితం వస్తుంది.
2. చదువును ఆటలుగా మార్చండి
చాలా సీరియస్గా కూర్చోబెట్టే విధానం కాకుండా, కష్టమైన టాపిక్స్ను గేమ్లా మార్చి నేర్పించండి. పజిల్స్, మైండ్ గేమ్స్, 20 నిమిషాల ఛాలెంజ్ల ద్వారా చదువును సరదాగా మారుస్తే, స్క్రీన్ టైమ్ తగ్గి కొత్త విషయాలను నేర్చుకునే ఆసక్తి పెరుగుతుంది.
3. పొగడడం ముఖ్యం
పిల్లలు ఏ చిన్న విజయం సాధించినా ప్రోత్సహించండి. “స్మార్ట్” అని ప్రశంసించడం, హోమ్వర్క్ పూర్తి చేసినప్పుడు పొగడడం వల్ల, వారిలో పాజిటివిటీ, కాన్ఫిడెన్స్, ఇంటెలిజెన్స్ పెరుగుతుంది.
4. క్యూరియాసిటీ పెంచండి
పుస్తకాన్ని తెరవడానికి ముందే చిన్న-చిన్న ఇంట్రెస్టింగ్ ప్రశ్నలు అడగడం ద్వారా పిల్లల్లో ఆసక్తి పెంపొందించండి. సబ్జెక్ట్కు సంబంధం లేని ప్రశ్నలూ సరిపోతాయి. ఇది కొత్త విషయాలను నేర్చుకోవాలనే ప్రేరణను ఇస్తుంది.
5. చదువుకి వాతావరణాన్ని సెట్ చేయండి
తల్లిదండ్రులు ముందే ప్రిపేర్ కావాలి. ప్రతి రోజు ఒకే సమయానికి ఒకే స్థలం, పిల్లలకు నచ్చిన వస్తువులు, బొమ్మలు, స్నాక్స్ ఉంచడం ద్వారా చదువుకు మానసికంగా సిద్ధం చేస్తారు. ఇలా చేయడం వల్ల అలవాటు ఏర్పడుతుంది.
6. మోటివేట్ చేయడం ముఖ్యం
చిన్న చిన్న లక్ష్యాలను సాధించినప్పుడు ప్రోత్సహించండి. క్షుద్ర విజయాలను కలర్స్, స్టికర్స్ తో మార్క్ చేయడం వల్ల పిల్లల్లో ఫోకస్ పెరుగుతుంది, సవాళ్లను ఎదుర్కోవడానికి ధైర్యం పెరుగుతుంది.