Reduce Stress : రోజూ పాటించాల్సిన 6 అలవాట్లు..మనసు ప్రశాంతంగా ఉంచుకోండి

గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా మానసిక శ్రేయస్సు (Mental Well-being) గురించి మాట్లాడటం సాధారణం అయింది.

గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా మానసిక శ్రేయస్సు (Mental Well-being) గురించి మాట్లాడటం సాధారణం అయింది. ఎక్కువ పని గంటలు, స్క్రీన్ సమయం, వేగవంతమైన జీవనశైలి కారణంగా మన మనసుకు స్థిరత్వం ఇస్తూ ఉండటం కష్టమైంది. చిన్న, స్థిరమైన అలవాట్లు జీవితంలో పెద్ద మార్పులు తీసుకురాగలవు. ఒత్తిడి ఒక్కసారే తగ్గడం కష్టం, కానీ రోజువారీ అలవాట్ల ద్వారా దానిని క్రమంగా తగ్గించవచ్చు.

1. రెండు నిమిషాల నిశ్శబ్దం

పని విరామ సమయంలో లేదా ఏదైనా వేచి ఉన్నప్పుడు ఆగి, ఊపిరి పీల్చుకోండి, ఫోన్ పక్కన పెట్టండి. ఇది చిన్న సమయం మాత్రమే, కానీ మీ మనసును నియంత్రణలో ఉంచటానికి సహాయపడుతుంది.

2. చిన్న విరామాలు తీసుకోవడం

రోజులో కొద్దిసేపు విరామం తీసుకోవడం, మీ ఇష్టమైన పనులు చేయడం, చిన్న రిఫ్రెష్‌మెంట్ మానసిక ఒత్తిడిని తగ్గిస్తుంది.

3. ఆలోచనలను పునర్వ్యవస్థీకరణ

విషయాలు అనిశ్చితంగా అనిపిస్తే, ఆలోచనల్లో తలకడిగి పోకుండా మిమ్మల్ని అడగండి: “నేను ఇప్పుడు దీని గురించి ఏదైనా చేయగలనా?” లేదంటే దృష్టిని ఆచరణాత్మకమైన లేదా తటస్థమైన విషయాలపై మళ్లించండి.

4. ఒకే సమయానికి నిద్రపోవడం

ప్రతి రోజు ఒకే సమయానికి పడుకోవడం, నిద్రపోవడం మానసిక స్థిరత్వాన్ని పెంచుతుంది, ఒత్తిడిని తగ్గిస్తుంది.

5. దయ చూపడం

ఏదైనా ప్రతిఫలంలేకుండా, అడగకుండానే, కాపాడకుండానే సహాయం చేయడం, మనసులో ప్రశాంతతని ఇస్తుంది. చిన్న చిన్న దయలవల్ల జీవితం సంతృప్తికరంగా మారుతుంది.

6. ఫలితానికి అడ్డంకిలేకుండా ఉండడం

ఒత్తిడి ఎక్కువగా ఫలితాన్ని ఆశించడం వల్ల వస్తుంది. ఇతరులకు సహాయం చేసేటప్పుడు ప్రతిస్పందన కోసం ఎదురుచూస్తే ఒత్తిడి పెరుగుతుంది. ఫలితానికి బద్ధకమవకుండా పనిచేయడం, నిరంతరం ఫలితాన్ని గురించి ఆలోచించకుండా ఉండడం మానసిక విముక్తిని ఇస్తుంది.

