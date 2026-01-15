  • Menu
50+ Best Happy Sankranti Wishes in Telugu: మీ ఆత్మీయులకు పంపాల్సిన 50+ బెస్ట్ శుభాకాంక్షలు ఇవే!

మకర సంక్రాంతి 2026 సందర్భంగా మీ బంధుమిత్రులకు పంపాల్సిన 50కి పైగా ఉత్తమ శుభాకాంక్షలు, కోట్స్ మరియు మెసేజ్‌లు ఇక్కడ ఉన్నాయి.

ఈ సంక్రాంతి మీ జీవితంలో కొత్త వెలుగులు నింపాలని, ప్రతి ఇంటా సుఖశాంతులు వెల్లివిరియాలని ఆకాంక్షిస్తూ.. వాట్సాప్, ఫేస్‌బుక్ ద్వారా షేర్ చేయాల్సిన మెసేజ్‌లు మీకోసం:

హృదయపూర్వక సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు (Heartfelt Wishes)

  1. మకర సంక్రాంతి మీ జీవితంలో సరికొత్త ప్రకాశాన్ని నింపాలని, మీ ఇల్లు ఆనందంతో, ఆర్థిక అభివృద్ధితో నిండాలని కోరుకుంటూ.. మకర సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు!
  2. సూర్యుడి మకర సంక్రమణం.. సంక్రాంతి పండుగ సంబరం.. ప్రతి గుమ్మంలోనూ ఉప్పొంగాలి ఆనందం. అందరికీ సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు.
  3. ముంగిళ్లలో అందమైన రంగవల్లులు, లోగిళ్లలో ఆనందపు వెలుగులు.. ఈ పండుగ మీ జీవితంలో నూతన వైభవాన్ని తీసుకురావాలని ఆశిస్తున్నాను.
  4. భోగితో భోగభాగ్యాలు, సంక్రాంతితో ఆనందాలు, కనుమతో కొత్త సంతోషాలు ప్రతి ఇంటా నిండాలని భగవంతుని ప్రార్థిస్తున్నాను.
  5. చీకటిపై కాంతి విజయానికి సంకేతం ఈ మకర సంక్రాంతి.. ఈ పండుగ మీ జీవితంలో ఎన్నెన్నో మధుర జ్ఞాపకాలను మిగల్చాలని కోరుకుంటున్నాను.

దైవ దీవెనలతో కూడిన సందేశాలు (God's Blessings)

  1. తిరుమల శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామి
    ఆశీస్సులతో మీ ఇంట్లో ఐశ్వర్యం, శాంతి, సుఖసంతోషాలు వెల్లివిరియాలని కోరుకుంటూ సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు.
  2. బెజవాడ కనకదుర్గమ్మ దీవెనలతో మీ జీవితంలో కష్టాలు తొలగి, విజయాలు మీ వెంట నడవాలని కోరుకుంటూ హ్యాపీ సంక్రాంతి.
  3. శ్రీశైలం మల్లన్న సాక్షిగా మీకు సంక్రాంతి సందర్భంగా సకల శుభాలు కలగాలని కోరుకుంటున్నాను.
  4. ధనలక్ష్మీ దేవి కరుణతో మీ ఇంట్లో ధనం, ధాన్యం, సౌఖ్యం నిత్యం పరవళ్లు తొక్కాలి.
  5. షిరిడీ సాయిబాబా ఆశీస్సులతో మీ జీవితంలో ప్రేమ, చిరునవ్వులు ఎల్లప్పుడూ ఉండాలని ఆశిస్తున్నాను.

సాంప్రదాయ సంక్రాంతి కోట్స్ (Traditional Quotes)

సంక్రాంతి అంటే కేవలం పండుగ కాదు.. సొంత ఊరికి వెళ్ళాలనే ఆరాటం, బంధుమిత్రులతో గడిపే అద్భుత అవకాశం. ఇది మన మట్టి పండుగ!

పల్లె సౌభాగ్యమే దేశ సౌభాగ్యం. ఈ పండుగ పల్లెల్లో మునపటి వైభవాన్ని, అభివృద్ధిని తీసుకురావాలని కోరుకుంటూ అందరికీ పండుగ శుభాకాంక్షలు.

రంగవల్లుల రంగులు మీ జీవితాన్ని అలంకరించాలి, సంక్రాంతి సూర్యుడు మీ బాటను ప్రకాశింపజేయాలి.

త్వరగా షేర్ చేయడానికి షార్ట్ మెసేజ్‌లు (Short & Sweet)

సూర్య భగవానుడి ఆశీస్సులతో మీకు సకల విజయాలు కలగాలి. హ్యాపీ సంక్రాంతి!

కొత్త ఆశలు.. కొత్త ఆరంభాలు.. ఈ సంక్రాంతి మీకు అంతా శుభమే జరగాలి.

ఉత్తరాయణ పుణ్యకాలాన్ని తెచ్చే మకర సంక్రమణ శుభాకాంక్షలు!

మీ కుటుంబానికి ఆయురారోగ్యాలు, ఐశ్వర్యం సిద్ధించాలని కోరుకుంటూ.. సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు.

ముగింపు: ఈ పండుగ మన సంస్కృతిని, సంప్రదాయాలను కాపాడుకుంటూ, తోటివారికి సాయపడుతూ జీవితాన్ని సార్థకం చేసుకోవాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుందాం.

