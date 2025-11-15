Diabetes : మధుమేహం వచ్చే ముందు శరీరంలో కనిపించే 5 ముఖ్య లక్షణాలు
Diabetes : ఈ రోజుల్లో మధుమేహం ఒక పెద్ద ఆరోగ్య సమస్యగా మారింది. మారిన జీవనశైలి, సరైన ఆహారం తీసుకోకపోవడం, పెరుగుతున్న ఒత్తిడి కారణంగా 40 ఏళ్ల లోపు వారిని కూడా ఈ వ్యాధి వెంటాడుతోంది. అయితే, చాలా మందికి తమకు డయాబెటిస్ వచ్చే ప్రమాదం ఉందని లేదా అది ప్రారంభమైందని కూడా తెలియదు. వాస్తవానికి, మధుమేహం వచ్చే ముందు మన శరీరం కొన్ని స్పష్టమైన సంకేతాలను ఇస్తుంది. ఆ లక్షణాలను అస్సలు నిర్లక్ష్యం చేయకూడదు. మరి ఆ 5 ముఖ్య లక్షణాలు ఏంటో, అవి ఎందుకు వస్తాయో తెలుసుకుందాం.
1. తరచుగా దాహం, మూత్ర విసర్జన
రక్తంలో షుగర్ లెవల్ పెరిగినప్పుడు, దాన్ని శరీరం నుంచి బయటకు పంపడానికి కిడ్నీలు ఎక్కువ పనిచేయాల్సి వస్తుంది. దీనివల్ల మాటిమాటికీ మూత్రం వస్తుంది. మూత్రం ద్వారా శరీరం నుంచి ఎక్కువ నీరు బయటకు పోవడం వలన, మనకు తరచుగా దాహం వేస్తుంది. అందుకే ఎక్కువ నీరు తాగడం, పదేపదే టాయిలెట్కి వెళ్లాల్సి రావడం ప్రధాన లక్షణం.
2. ఎప్పుడూ అలసటగా అనిపించడం
మధుమేహం ఉన్నప్పుడు, శక్తి కోసం కణాలకు చక్కెర అందదు. ఎందుకంటే ఇన్సులిన్ సరిగా పనిచేయదు. ఫలితంగా, మీరు ఎంత విశ్రాంతి తీసుకున్నా లేదా ఎంత నిద్ర పోయినా, నిరంతరం బద్ధకంగా, అలసటగా ఉన్నట్లు అనిపిస్తుంది. శరీరంలో అసలు శక్తి లేదనే భావన కలుగుతుంది.
3. కళ్ళు మసకబారడం
రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలు పెరిగితే, కంటిలోని లెన్స్ కొద్దిగా ఉబ్బుతుంది. దీనివల్ల కళ్ళు సరిగా ఫోకస్ చేయలేవు. ఫలితంగా, చూపు మసకబారుతుంది. చాలా మంది దీన్ని కేవలం కళ్లజోడు పవర్ మార్పు అని అనుకుంటారు, కానీ ఇది మధుమేహం వచ్చే ప్రమాదం ఉందని సూచించే సంకేతం కావచ్చు. ఇలా జరిగితే వెంటనే డాక్టర్ను సంప్రదించడం ముఖ్యం.
4. ఒక్కసారిగా బరువు తగ్గడం
కణాలకు శక్తి కోసం చక్కెర దొరకనప్పుడు, శరీరం నిల్వ ఉన్న శక్తిని (కొవ్వు, కండరాలను) కరిగించడం ప్రారంభిస్తుంది. దీని కారణంగా ఎటువంటి ప్రయత్నం లేకుండానే, వేగంగా బరువు తగ్గిపోతారు. ఈ లక్షణం ముఖ్యంగా టైప్ 1 మధుమేహంలో సర్వసాధారణంగా కనిపిస్తుంది.
5. గాయాలు త్వరగా మానకపోవడం
మీకు చిన్న గాయమైనా లేదా దెబ్బ తగిలినా, అది సాధారణం కంటే ఎక్కువ సమయం తీసుకుంటే, అది హెచ్చరిక సంకేతమే. రక్తంలో ఎక్కువ చక్కెర ఉండటం వల్ల రక్త నాళాలు దెబ్బతింటాయి. ఫలితంగా, గాయానికి రక్త ప్రసరణ తగ్గి, అవి నెమ్మదిగా నయమవుతాయి. ఈ ఐదు లక్షణాలలో ఏవి కనిపించినా వెంటనే వైద్య పరీక్షలు చేయించుకోవడం చాలా అవసరం.