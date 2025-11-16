Winter Wellness : చలికాలంలో రోగాలకు చెక్ పెట్టండి.. ఈ 5 సింపుల్ అలవాట్లు పాటిస్తే చాలు
Winter Wellness : చలికాలం మొదలవగానే సాధారణంగా దగ్గు, జలుబు, జ్వరం వంటి సమస్యలు చుట్టుముడతాయి. ఎందుకంటే, ఈ శీతాకాలం మన రోగనిరోధక శక్తిని కొంతవరకు బలహీనపరుస్తుంది. అందుకే ఇమ్యూనిటీని పెంచడానికి తాత్కాలిక పరిష్కారాలు కాకుండా, కొన్ని స్థిరమైన, సింపుల్ అలవాట్లను పాటించడం చాలా ముఖ్యం. ఈ చలికాలంలో మిమ్మల్ని మీరు ఆరోగ్యంగా ఉంచుకోవడానికి, రోగాల నుంచి రక్షించుకోవడానికి సహాయపడే కొన్ని ముఖ్యమైన, సులభమైన చిట్కాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి.
విటమిన్ సి ఆహారం తప్పనిసరి
మీ రోజువారీ ఆహారంలో కొన్ని మార్పులు చేయడం ద్వారా ఇమ్యూనిటీని పెంచుకోవచ్చు. నారింజ, ఉసిరి, దానిమ్మ వంటి విటమిన్ సి సమృద్ధిగా ఉండే కాలానుగుణ పండ్లను తప్పకుండా తినండి. వీటిలోని యాంటీఆక్సిడెంట్లు రోగనిరోధక శక్తిని పెంచడానికి, ఇన్ఫెక్షన్లతో పోరాడటానికి సహాయపడతాయి. అలాగే, రోగనిరోధక శక్తిని సక్రియం చేయడానికి సహాయపడే జింక్ ఎక్కువగా ఉండే పప్పుధాన్యాలు, గింజలను కూడా క్రమం తప్పకుండా తినాలి.
శరీరాన్ని హైడ్రేట్గా ఉంచుకోవడం
చలికాలంలో దాహం తక్కువగా ఉంటుంది, కానీ శరీరాన్ని హైడ్రేట్గా ఉంచుకోవడం చాలా ముఖ్యం. టీ, కాఫీ వంటి పానీయాలు శరీరాన్ని డీహైడ్రేట్ చేస్తాయి. కాబట్టి వాటికి బదులుగా, నిమ్మ, తేనె కలిపిన గోరువెచ్చని నీరు లేదా ఇతర హెర్బల్ పానీయాలను తాగవచ్చు. శరీరం తగినంత హైడ్రేట్గా ఉన్నప్పుడు, ముక్కు, గొంతులోని శ్లేష్మ పొరలు తేమగా ఉండి, వైరస్లు శరీరంలోకి ప్రవేశించడం కష్టమవుతుంది.
సరైన వ్యాయామం, తగినంత నిద్ర
ప్రతిరోజూ వేగంగా నడవడం లేదా యోగా వంటి వ్యాయామాలు చేయడం వల్ల రక్త ప్రసరణ మెరుగుపడుతుంది. ఇది రోగనిరోధక కణాలు మెరుగ్గా పనిచేయడానికి సహాయపడుతుంది. ప్రతిరోజూ 7 నుంచి 8 గంటల పాటు నాణ్యమైన నిద్ర చాలా అవసరం. శరీరానికి తగినంత విశ్రాంతి లభించినప్పుడే రోగనిరోధక వ్యవస్థ అత్యుత్తమంగా పనిచేయగలదు.
టీకాలు, పరిశుభ్రత, జాగ్రత్తలు
జ్వరం, న్యుమోనియా వంటి వాటి నుంచి శరీరాన్ని రక్షించుకోవడానికి టీకాలు వేయించుకోవడం ఒక ముఖ్యమైన అడుగు. రద్దీగా ఉండే ప్రాంతాలకు, వాయు కాలుష్యం ఉన్న ప్రాంతాలకు వెళ్లడం తగ్గించండి. తరచుగా సబ్బుతో చేతులు కడుక్కోవడం ద్వారా పరిశుభ్రతను పాటించడం చాలా ముఖ్యం. మధుమేహం, అధిక రక్తపోటు లేదా శ్వాసకోశ సమస్యలు వంటి దీర్ఘకాలిక వ్యాధులతో బాధపడేవారు తప్పకుండా క్రమం తప్పకుండా ఆరోగ్య తనిఖీలు చేయించుకోవాలి.