Cycling Benefits : కేవలం 30 నిమిషాలు.. ప్రతిరోజూ సైక్లింగ్ చేస్తే ఊహించని ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు
ప్రస్తుత ఉరుకుల పరుగుల జీవితంలో ఆరోగ్యంగా ఉండటం చాలా కష్టం. అయితే, ఉదయం కేవలం 30 నిమిషాలు సైక్లింగ్ చేయడం వల్ల జిమ్కు వెళ్లడం కంటే ఎక్కువ ప్రయోజనాలు ఉంటాయి.
Cycling Benefits : ప్రస్తుత ఉరుకుల పరుగుల జీవితంలో ఆరోగ్యంగా ఉండటం చాలా కష్టం. అయితే, ఉదయం కేవలం 30 నిమిషాలు సైక్లింగ్ చేయడం వల్ల జిమ్కు వెళ్లడం కంటే ఎక్కువ ప్రయోజనాలు ఉంటాయి. సైక్లింగ్ అనేది కేవలం ఒక వ్యాయామం మాత్రమే కాదు, ఒక చికిత్స అని వైద్య నిపుణులు చెబుతున్నారు. సైకిల్ తొక్కడం వల్ల శారీరకంగానే కాకుండా, మానసికంగా కూడా అనేక లాభాలు ఉన్నాయి. ఈ ఒక్క అలవాటుతో శరీరంలోని కండరాలు బలపడతాయి, అడ్రినలిన్ స్థాయిలు మెరుగుపడతాయి, ఇంకా ఆరోగ్యానికి ఎన్నో ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి. ప్రతిరోజూ 30 నిమిషాలు సైక్లింగ్ చేయడం వల్ల కలిగే అద్భుతమైన ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
ప్రతిరోజూ 30 నిమిషాల పాటు సైక్లింగ్ చేయడం వల్ల మన శరీరానికి అనేక అద్భుతమైన శారీరక ప్రయోజనాలు లభిస్తాయి. ఈ అలవాటుతో వారానికి సుమారు 1500 నుంచి 2000 కేలరీలు వరకు బర్న్ అవుతాయి. బరువు తగ్గాలనుకునే వారికి ఇది ఒక అద్భుతమైన వ్యాయామం. కాళ్ళ కండరాలు బాగా బలపడతాయి. జాగింగ్ లేదా పరుగుతో పోలిస్తే, సైక్లింగ్లో మోకాలిపై పడే ఒత్తిడి 70% వరకు తక్కువగా ఉంటుంది. సైక్లింగ్ చేయడం ద్వారా గుండె మరింత మెరుగ్గా పనిచేస్తుంది. రక్తపోటు, చెడు కొలెస్ట్రాల్ స్థాయిలు తగ్గుతాయి. హార్వర్డ్ పరిశోధనల ప్రకారం.. సైక్లింగ్ అలవాటు వల్ల మధుమేహం వచ్చే ప్రమాదం 40% వరకు తగ్గుతుంది.
సైక్లింగ్ కేవలం శరీరంకే కాక, మానసిక ఆరోగ్యానికి కూడా చాలా మంచిది. సైక్లింగ్ చేస్తున్నప్పుడు ఎండార్ఫిన్స్ వంటి సంతోషాన్ని ఇచ్చే హార్మోన్లు అధిక మొత్తంలో విడుదలవుతాయి. ఈ వ్యాయామం ఒత్తిడి, ఆందోళనను దాదాపు 50% వరకు తగ్గిస్తుంది. దీనివల్ల మనసు ప్రశాంతంగా ఉండి, రాత్రిపూట నిద్ర కూడా బాగా పడుతుంది. మెదడు చురుకుగా పనిచేస్తుంది. డానిష్ అధ్యయనం ప్రకారం, ప్రతిరోజూ సైక్లింగ్ చేసేవారికి డిప్రెషన్ వచ్చే అవకాశం 20% వరకు తక్కువగా ఉంటుందని నిరూపితమైంది. బయట సైక్లింగ్ చేయడం ద్వారా శరీరానికి తగినంత విటమిన్ డి లభిస్తుంది. ఇది ఎముకలను బలంగా ఉంచుతుంది, మన మూడ్ను మెరుగుపరుస్తుంది.
కాబట్టి, సైక్లింగ్ లాభదాయకమైన వ్యాయామాలలోకి వస్తుంది. దీనికి పెద్దగా ఖర్చు కూడా ఉండదు. అందుకే, ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరుచుకోవాలనుకునే వారు ఆలస్యం చేయకుండా, ఈరోజే సైక్లింగ్ అలవాటును మొదలుపెట్టండి. ప్రతిరోజూ 30 నిమిషాల సైక్లింగ్తో ఆరోగ్యంగా, ఆనందంగా జీవించండి.