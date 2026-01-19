Health indicators: గుండె నిపుణుల ప్రకారం మీరు ఎంత కాలం, ఎంత ఆరోగ్యంగా జీవిస్తారో చెప్పే మూడు ముఖ్యమైన సంఖ్యలు
గుండె వైద్యులు దీర్ఘాయుష్షు, గుండె ఆరోగ్యాన్ని ముందే సూచించే మూడు కీలక బయోమార్కర్లను వెల్లడించారు — రెస్టింగ్ హార్ట్ రేట్, హెచ్آర్వీ (హార్ట్ రేట్ వేరియబిలిటీ), రక్తపోటు. ఈ సంఖ్యలు ఏమి సూచిస్తున్నాయో, వాటిని సహజంగా ఎలా మెరుగుపరుచుకోవచ్చో తెలుసుకోండి.
మీ ల్యాబ్ టెస్ట్ రిపోర్ట్లోని అన్ని సంఖ్యలు ఎల్లప్పుడూ మీ పూర్తి ఆరోగ్య చిత్రాన్ని అందించవు. అయినప్పటికీ, మీ ఆయుష్షును మరియు జీవన స్థితిని సూచించే కొన్ని శక్తివంతమైన సంఖ్యలు ఉన్నాయి. ఇవి గుండె పనితీరు, శరీరం ఒత్తిడిని తట్టుకునే విధానం మరియు శ్రమ తర్వాత కోలుకునే వేగం గురించి తెలియజేస్తాయి.
ఇరవై ఏళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ప్రముఖ గుండె నిపుణులు మరియు ఫంక్షనల్ మెడిసిన్ ప్రాక్టీషనర్ డాక్టర్ సంజయ్ భోజ్రాజ్ ప్రకారం, ఆరోగ్యం మరియు దీర్ఘాయువును నిర్ణయించడానికి కేవలం మూడు 'బయోమార్కర్లు' సరిపోతాయి.
జనవరి 17న పోస్ట్ చేసిన ఇన్స్టాగ్రామ్ వీడియోలో డాక్టర్ భోజ్రాజ్ ఈ సంఖ్యల గురించి మాట్లాడారు. గుండె ఆరోగ్యం, నాడీ వ్యవస్థ సమతుల్యత మరియు జీవసంబంధ వయస్సు (biological age) సాధారణ రక్త పరీక్షల కంటే ఈ సంఖ్యలలోనే మరింత ఖచ్చితంగా ప్రతిబింబిస్తాయని ఆయన పేర్కొన్నారు.
దీర్ఘాయువును నిర్ణయించే ఆ మూడు కొలమానాలు
దీర్ఘాయువు మరియు శ్రేయస్సుకు అత్యంత ముఖ్యమైన సూచికలుగా డాక్టర్ భోజ్రాజ్ ఈ మూడు కొలమానాలను పేర్కొన్నారు:
1. రెస్టింగ్ హార్ట్ రేట్ (RHR - విశ్రాంతి సమయంలో హృదయ స్పందన రేటు):
తక్కువ రెస్టింగ్ హార్ట్ రేట్ అనేది గుండె సమర్థవంతంగా పనిచేస్తుందని చెప్పడానికి ఒక సంకేతం. ఇది అద్భుతమైన కార్డియోవాస్కులర్ ఫిట్నెస్కు నిదర్శనం మరియు సంవత్సరాలు గడిచేకొద్దీ గుండెపై ఒత్తిడి తక్కువగా ఉండటానికి సహాయపడుతుంది.
2. హార్ట్ రేట్ వేరియబిలిటీ (HRV - హృదయ స్పందనల మధ్య వైవిధ్యం):
ఎక్కువ HRV ఉండటం అనేది మీ నాడీ వ్యవస్థ ఒత్తిడి నుండి త్వరగా కోలుకుని, మళ్ళీ సాధారణ స్థితికి రావడానికి ఉన్న సామర్థ్యాన్ని సూచిస్తుంది. ఇది ఒక వ్యక్తి యొక్క తట్టుకునే శక్తి, రికవరీ సామర్థ్యం మరియు మానసిక సమతుల్యతకు ముఖ్యమైన లక్షణం.
3. రక్తపోటు (Blood Pressure):
స్థిరమైన మరియు సాధారణ రక్తపోటు అనేది రక్త నాళాలు సరళంగా ఉన్నాయని మరియు నిరంతర ఒత్తిడికి గురికావడం లేదని సూచిస్తుంది. ఇది గుండె జబ్బులు మరియు స్ట్రోక్ వచ్చే అవకాశాలను గణనీయంగా తగ్గిస్తుంది.
ఈ సంఖ్యల అర్థం ఏమిటి?
ఈ మూడు బయోమార్కర్లు మీ శరీరం ఈ క్రింది వాటిని ఎలా నిర్వహిస్తుందో తెలియజేస్తాయి:
ఎక్కువ ఒత్తిడిని తట్టుకోవడం
విశ్రాంతి తీసుకోవడం
వాపును (inflammation) అదుపులో ఉంచుకోవడం
మెదడు మరియు కండరాలకు ఆక్సిజన్ను సమర్థవంతంగా చేరవేయడం
ఈ సంఖ్యలు కేవలం గుండె ఆరోగ్యాన్ని మాత్రమే కాకుండా, భవిష్యత్తులో వచ్చే గుండె సంబంధిత సమస్యలను ముందుగానే అంచనా వేస్తాయని డాక్టర్ భోజ్రాజ్ వాదించారు. "ఇవి కేవలం సంఖ్యలు మాత్రమే కాదు, మీ శరీరం లోపల ఎంత బాగా పనిచేస్తుందో తెలిపే లోతైన అంతర్దృష్టిని ఇస్తాయి" అని ఆయన పేర్కొన్నారు.
ఈ ముఖ్యమైన ఆరోగ్య సూచికలను ఎలా మెరుగుపరచుకోవాలి?
ఈ సూచికలలో ఏవైనా అసమతుల్యత ఉంటే, అది మీ శరీరంలో ఏదో లోతైన సమస్య ఉందని చెప్పడానికి ఒక సంకేతం. కేవలం శారీరక వ్యాయామం లేదా కఠినమైన డైటింగ్ మాత్రమే ఆశించిన ఫలితాలను ఇవ్వకపోవచ్చని డాక్టర్ భోజ్రాజ్ హెచ్చరించారు.
దానికి బదులుగా ఆయన ఈ క్రింది వాటిని సిఫార్సు చేస్తున్నారు:
నాడీ వ్యవస్థ ఆరోగ్యం: దీర్ఘకాలిక ఒత్తిడిని తగ్గించుకోండి మరియు బాగా నిద్రపోండి.
మెటబాలిజం (జీవక్రియ): రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను మరియు శక్తి వ్యవస్థను సమతుల్యంగా ఉంచుకోండి.
కణాల రికవరీ: శరీరానికి అవసరమైన పోషకాలు మరియు సమయాన్ని అందించి, కణాల స్థాయిలో శరీరం తనను తాను నయం చేసుకునేలా చేయండి.
శరీరానికి సరైన శ్రద్ధ మరియు సంరక్షణ అందించినప్పుడు, అది హృదయ స్పందన రేటు, HRV మరియు రక్తపోటు—ఈ మూడింటిని సమతుల్యం చేయడం ప్రారంభిస్తుంది. తద్వారా దీర్ఘకాలిక మరియు ఆరోగ్యకరమైన జీవితానికి మార్గం సుగమం అవుతుంది.