2025 కర్వా చౌత్ స్పెషల్: నాగ చైతన్య-శోభిత, అవికా గోర్-మిలింద్ లాంటి స్టార్ జంటల తొలి కర్వా చౌత్ వేడుకలు!
2025లో అక్టోబర్ 10న కర్వా చౌత్ జరగనుంది. ఈ ఏడాది నాగ చైతన్య-శోభిత, అవికా గోర్-మిలింద్, హీనా ఖాన్-రాకీ జైస్వాల్ లాంటి ప్రముఖ జంటలకు ఇది తొలి కర్వా చౌత్. ఈ స్టార్ జంటలు ఎలా జరుపుకుంటున్నారో తెలుసుకోండి!
2025లో కర్వా చౌత్ పండుగ జోష్గా సిద్ధమవుతోంది. అక్టోబర్ 10న జరగనున్న ఈ పర్వదినం, ఈసారి బాలీవుడ్ మరియు టాలీవుడ్ సెలబ్రిటీలలో ప్రత్యేక ఉత్సాహాన్ని నింపుతోంది. ముఖ్యంగా తాజాగా వివాహం చేసుకున్న స్టార్ జంటలు తమ ఫస్ట్ కర్వా చౌత్ను జరుపుకోబోతున్నారు.
💖 నాగ చైతన్య – శోభిత ధూళిపాళ
టాలీవుడ్ హ్యాండ్సమ్ హీరో నాగ చైతన్య, నటి శోభిత ధూళిపాళ జంటగా ఇప్పుడు అందరి దృష్టిని ఆకర్షిస్తున్నారు. పెళ్లి తర్వాత వీరు కలిసి జరుపుకోబోతున్నది ఇదే మొదటి కర్వా చౌత్. ఈ పండుగను వారు సింపుల్గా, కానీ అందంగా జరుపుకోనున్నట్టు సమాచారం.
అవికా గోర్ – మిలింద్
సెప్టెంబర్లో "పతి పత్ని ఔర్ పంగా" షోలో కలిసి నటించిన అవికా గోర్ మరియు ఆమె లవర్ మిలింద్ వివాహం చేసుకున్నారు. ఇప్పుడు వీళ్లిద్దరికీ ఇది తొలి కర్వా చౌత్ వేడుక. అభిమానులు సోషల్ మీడియాలో వీరి ఫోటోల కోసం ఎదురుచూస్తున్నారు.
హీనా ఖాన్ – రాకీ జైస్వాల్
టీవీ నటి హీనా ఖాన్, ఈ ఏడాది జూన్లో రాకీ జైస్వాల్తో పెళ్లి పీటలెక్కారు. ప్రతి పండుగను ఉత్సాహంగా జరుపుకునే హీనా, ఈసారి తన మొదటి కర్వా చౌత్ ఉపవాసం కూడా పాటించనున్నట్లు తెలుస్తోంది.
ప్రతీక్ బబ్బర్ – ప్రియా బెనర్జీ
ఫిబ్రవరిలో వివాహం చేసుకున్న ప్రతీక్ బబ్బర్ మరియు ప్రియా బెనర్జీ కూడా తమ మొదటి కర్వా చౌత్ వేడుకకు సిద్ధమయ్యారు. ఈ జంట లవ్ కెమిస్ట్రీ అభిమానులను ఆకట్టుకుంటోంది.
దర్శన్ రావల్
జనవరిలో తన వివాహ వార్తతో అభిమానులను ఆశ్చర్యపరిచిన ప్రముఖ గాయకుడు దర్శన్ రావల్, ఈసారి తన భార్యతో కలిసి తొలి కర్వా చౌత్ వేడుక జరుపుకోనున్నారు.
ఆదర్ జైన్ – అలేఖ
ఈ సంవత్సరం ఫిబ్రవరిలో పెళ్లి చేసుకున్న ఆదర్ జైన్ మరియు అలేఖ జంటకు కూడా ఇదే మొదటి కర్వా చౌత్. వీరి రొమాంటిక్ కెమిస్ట్రీ ఇప్పటికే సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది.
అర్మాన్ మాలిక్ – ఆష్న
ప్రముఖ గాయకుడు అర్మాన్ మాలిక్, తన లవ్ లైఫ్ పార్ట్నర్ ఆష్నతో కలిసి వివాహం చేసుకున్న తర్వాత, ఈసారి మొదటి కర్వా చౌత్ను సెలబ్రేట్ చేస్తున్నారు.
మొత్తం మీద, 2025 కర్వా చౌత్ పండుగ సెలబ్రిటీలకు ఎంతో స్పెషల్గా మారింది. కొత్తగా వివాహం చేసుకున్న ఈ స్టార్ జంటలు తమ ప్రేమను, బంధాన్ని మరింత బలపరుచుకుంటూ ఈ పండుగను ఆనందంగా జరుపుకుంటున్నారు.