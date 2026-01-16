Strongest Currency In World: ప్రపంచంలోనే అత్యంత బలమైన కరెన్సీ ఏది? టాప్ 5లో డాలర్ జాడే లేదు..!!
Strongest Currency In World: డబ్బు గురించి మాట్లాడే ప్రతిసారీ ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎక్కువగా వినిపించే పేరు అమెరికా డాలర్. అంతర్జాతీయ వాణిజ్యం, చమురు లావాదేవీలు, విదేశీ పెట్టుబడులు, సినిమాలు, టెక్నాలజీ ఒప్పందాలు… దాదాపు ప్రతీ రంగంలో డాలర్నే ప్రామాణికంగా చూస్తాం. అందుకే చాలా మంది డాలర్నే ప్రపంచంలో అత్యంత శక్తివంతమైన కరెన్సీగా భావిస్తారు. కానీ ఇక్కడ ఒక ఆసక్తికరమైన నిజం ఉంది. “శక్తివంతమైన కరెన్సీ” అనేది “అత్యధిక విలువ ఉన్న కరెన్సీ”తో ఒకటే కాదు. యూనిట్ విలువ పరంగా చూస్తే డాలర్ కంటే చాలా ఎక్కువ విలువ ఉన్న కరెన్సీలు ప్రపంచంలో ఉన్నాయి.
అయితే డాలర్ యూనిట్ విలువ ఎందుకు అంత ఎక్కువగా ఉండదు? కరెన్సీ విలువ అనేది ఆ దేశ ఆర్థిక విధానాలు, మార్కెట్లో డబ్బు సరఫరా, విదేశీ మారక నిల్వలు, ఎగుమతులు–దిగుమతులు, సహజ వనరులు, అంతర్జాతీయ డిమాండ్ వంటి అనేక అంశాలపై ఆధారపడి ఉంటుంది. అమెరికా డాలర్ ప్రపంచవ్యాప్తంగా అత్యధికంగా ఉపయోగించబడే కరెన్సీ. అందువల్ల దాని సరఫరా కూడా చాలా ఎక్కువ. అధిక సరఫరా ఉండటం వల్ల ఒక్క డాలర్ విలువ తక్కువగా కనిపిస్తుంది. కానీ అదే డాలర్ ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థకు వెన్నెముకలా పనిచేస్తోంది.
ప్రపంచంలో యూనిట్ విలువ పరంగా అత్యంత ఖరీదైన కరెన్సీగా కువైట్ దినార్ నిలుస్తోంది. భారతీయ రూపాయల్లో చూస్తే ఒక కువైట్ దినార్ విలువ దాదాపు 290 రూపాయలకు మించుతుంది. దీనికి ప్రధాన కారణం కువైట్ వద్ద ఉన్న అపారమైన చమురు వనరులు. అలాగే ప్రభుత్వం కరెన్సీ ముద్రణను కఠినంగా నియంత్రించడం వల్ల దినార్ విలువ స్థిరంగా, ఎక్కువగా కొనసాగుతోంది.
కువైట్ తర్వాత బహ్రెయిన్ దినార్, ఒమానీ రియాల్ కూడా అత్యధిక విలువ గల కరెన్సీల జాబితాలో ఉన్నాయి. బహ్రెయిన్ దినార్ విలువ 230 రూపాయలకుపైగా ఉంటుంది. ఇది అమెరికా డాలర్తో లింక్ అయి ఉండటంతో పెద్దగా ఒడిదుడుకులకు గురికాదు. ఒమానీ రియాల్ విలువ 235 నుంచి 240 రూపాయల మధ్య ఉంటుంది. ఒమాన్ ప్రభుత్వం తన కరెన్సీని ఉద్దేశపూర్వకంగా అధిక విలువ వద్ద ఉంచుతూ, చమురు ఎగుమతుల ద్వారా దానికి బలమైన మద్దతు ఇస్తోంది.
మధ్యప్రాచ్య దేశాల సరసన జోర్డాన్ దినార్ కూడా డాలర్ కంటే బలమైన కరెన్సీగానే నిలుస్తోంది. ఒక జోర్డాన్ దినార్ విలువ సుమారు 125 రూపాయలు. జోర్డాన్ పెద్ద ఆర్థిక శక్తి కాకపోయినా, కరెన్సీ స్థిరత్వం కోసం దానిని డాలర్తో అనుసంధానం చేసింది. అదే విధంగా బ్రిటిష్ పౌండ్ ప్రపంచంలో అత్యంత విశ్వసనీయమైన కరెన్సీలలో ఒకటి. లండన్ ప్రపంచ ఆర్థిక కేంద్రంగా ఉండటం వల్ల పౌండ్కు అంతర్జాతీయంగా మంచి డిమాండ్ ఉంది. భారతదేశంలో ఒక పౌండ్ విలువ సుమారు 120 రూపాయల వరకు ఉంటుంది.
ఇక స్విస్ ఫ్రాంక్ విషయానికి వస్తే, ఇది ప్రపంచంలోనే అత్యంత సురక్షితమైన కరెన్సీలలో ఒకటిగా పేరుగాంచింది. రాజకీయ స్థిరత్వం, బలమైన బ్యాంకింగ్ వ్యవస్థ, పారదర్శక ఆర్థిక విధానాల కారణంగా స్విట్జర్లాండ్పై పెట్టుబడిదారులకు విశ్వాసం ఎక్కువ. అందుకే ఒక స్విస్ ఫ్రాంక్ విలువ 110 రూపాయలకుపైగా ఉంటుంది. పన్ను స్వర్గధామంగా పేరొందిన కేమాన్ దీవుల డాలర్ కూడా యూఎస్ డాలర్ కంటే అధిక విలువ కలిగి ఉంటుంది. అలాగే యూరో, ప్రపంచంలో రెండో అత్యంత విస్తృతంగా ఉపయోగించే కరెన్సీగా ఉండటంతో పాటు, యూనిట్ విలువ పరంగా డాలర్ కంటే కొంచెం ఎక్కువగానే ఉంటుంది.
ఇక్కడ గుర్తుంచుకోవాల్సిన ముఖ్యమైన విషయం ఏమిటంటే, అధిక యూనిట్ విలువ ఉన్న కరెన్సీ అనేది తప్పనిసరిగా అత్యంత శక్తివంతమైన ఆర్థిక వ్యవస్థకు ప్రతీక కాదు. కరెన్సీ శక్తి అనేది అంతర్జాతీయ వాణిజ్యం, రిజర్వ్ కరెన్సీగా వినియోగం, పెట్టుబడుల ప్రవాహం వంటి అంశాలతో కొలవాలి. ఈ కోణంలో చూస్తే, ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థపై అమెరికా డాలర్ ప్రభావం ఇప్పటికీ అపారమే. అయితే పరిమిత సరఫరా, ప్రత్యేక విధానాల వల్ల కొన్ని దేశాల కరెన్సీలు విలువ పరంగా ఎక్కువగా కనిపిస్తాయి. ఇదే డబ్బు “విలువ”కు, “శక్తి”కి మధ్య ఉన్న అసలు తేడా.