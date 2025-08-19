  • Menu
ట్రేడర్స్ అలర్ట్: రూ.188 బ్రేకౌట్ స్టాక్‌తో లాభాల ఛాన్స్! | Stock Market Updates

Traders Alert: Profit Opportunity with ₹188 Breakout Stock | Stock Market Updates

Highlights

స్టాక్ మార్కెట్ లేటెస్ట్ అప్డేట్స్, నిఫ్టీ-సెన్సెక్స్ స్థితిగతులు, FII-DII డేటా, అలాగే నేడు ఆగస్టు 19 ట్రేడర్ల కోసం స్టాక్స్ టు బై లిస్ట్. రూ.188 బ్రేకౌట్ స్టాక్‌తో లాభాల అవకాశాలు.

నేడు ఆగస్టు 19 ట్రేడింగ్ సెషన్‌లో ట్రేడర్లు ఫాలో కావాల్సిన Stocks to Buy List ను నిపుణులు వెల్లడించారు. వీటిలో కొన్ని Breakout Stocks కూడా ఉండటం విశేషం.

స్టాక్ మార్కెట్ లేటెస్ట్ అప్డేట్స్

  1. BSE సెన్సెక్స్ 676 పాయింట్లు పెరిగి 81,274 వద్ద ముగిసింది.
  2. నిఫ్టీ50 251 పాయింట్లు ఎగసి 24,882 వద్ద స్థిరపడింది.
  3. బ్యాంక్ నిఫ్టీ 415 పాయింట్లు పెరిగి 55,757 వద్ద చేరింది.

మార్కెట్ ర్యాలీకి కారణాలు:

  1. రష్యా-ఉక్రెయిన్ యుద్ధంపై అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్ చర్చలు,
  2. భారత్‌పై అదనపు సుంకాలు తొలగించే సూచనలు,
  3. దేశీయంగా జీఎస్టీ సంస్కరణల వార్తలు.

FII - DII డేటా

  1. FIIలు: రూ.403.16 కోట్ల షేర్లు విక్రయించారు.
  2. DIIలు: రూ.4239.73 కోట్ల షేర్లు కొనుగోలు చేశారు.

నిఫ్టీ టెక్నికల్ అవుట్‌లుక్

  1. సపోర్ట్: 24,800
  2. డౌన్‌సైడ్ టార్గెట్: 24,500
  3. అప్‌సైడ్ బ్రేకౌట్ లెవెల్: 25,000 – బ్రేక్ అయితే స్ట్రాంగ్ ర్యాలీ వచ్చే అవకాశం.

గ్లోబల్ మార్కెట్లు

  1. US Markets: డౌ జోన్స్ -0.08%, S&P 500 -0.01%, నాస్‌డాక్ +0.03%.
  2. ఆసియా మార్కెట్లు: మంగళవారం ఫ్లాట్‌గా కొనసాగుతున్నాయి.

నేడు టాప్ స్టాక్స్ టు బై

  1. కిర్లోస్కర్ ఆయిల్ ఇంజిన్స్ – Buy @ ₹944.1 | SL ₹911 | Target ₹1020
  2. సుప్రీం ఇండస్ట్రీస్ – Buy @ ₹496 | SL ₹4338 | Target ₹4820
  3. కాస్ట్రోల్ ఇండియా – Buy @ ₹206 | SL ₹200 | Target ₹216
  4. ప్రెస్టీజ్ ఎస్టేట్ ప్రాజెక్ట్స్ – Buy @ ₹1625 | SL ₹1600 | Target ₹1680

NALCO (National Aluminium Company) – Buy @ ₹188 | SL ₹183 | Target ₹198

బ్రేకౌట్ స్టాక్స్ టు బై

  1. Garuda Construction & Engineering – Buy @ ₹188.36 | Target ₹202 | SL ₹182
  2. FIEM Industries – Buy @ ₹1984 | Target ₹2121 | SL ₹1915
  3. Kamat Hotels (India) – Buy @ ₹287.45 | Target ₹307 | SL ₹277
  4. Nesco – Buy @ ₹1437 | Target ₹1535 | SL ₹1385
  5. SRM Contractors – Buy @ ₹494 | Target ₹530 | SL ₹477

మొత్తం మీద, నేటి ట్రేడింగ్ సెషన్‌లో రూ.188 బ్రేకౌట్ స్టాక్ తో పాటు పలు హై-పొటెన్షియల్ స్టాక్స్ లాభాల అవకాశాలు కల్పించనున్నాయి. ట్రేడర్లు టెక్నికల్ లెవెల్స్ దృష్టిలో ఉంచుకుని ఇన్వెస్ట్ చేయడం మంచిది.

