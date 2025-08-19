ఓలా ఎలక్ట్రిక్ షేర్ ధర 8.5% పెరిగింది – పెట్టుబడిదారుల్లో నూతన ఆశలు
Highlights
ఓలా ఎలక్ట్రిక్ షేర్ ధర 8.5% పెరిగింది. కొత్త తరం స్కూటర్లు, ఎలక్ట్రిక్ బైక్ లాంచ్, స్వదేశీ బ్యాటరీ ఉత్పత్తి, మార్కెట్ వాటా లక్ష్యాలపై భవిష్ అగర్వాల్ ప్రణాళికలు పెట్టుబడిదారుల్లో నూతన ఆశలు రేకెత్తించాయి.
ఓలా ఎలక్ట్రిక్ మొబిలిటీ షేర్ ధర సోమవారం 8.5% పెరిగి, పెట్టుబడిదారుల్లో కొత్త ఉత్సాహం నింపింది. కంపెనీ వ్యవస్థాపకుడు, ఛైర్మన్ భవిష్ అగర్వాల్ భారత్లో ఎలక్ట్రిక్ టూ-వీలర్ మార్కెట్లో తిరిగి ఆధిపత్యం సాధించేందుకు దూకుడు ప్రణాళికను ప్రకటించడంతో ఈ పెరుగుదల చోటు చేసుకుంది.
షేర్ ధరలో మార్పులు
- ఒకానొక సమయంలో షేర్ ధర ₹157.53 వద్ద ఉండగా, ప్రస్తుతం అది ₹44.73 వద్ద ట్రేడవుతోంది.
- గత ఏడాదిలో 69%, ఈ ఏడాదిలో 48% తగ్గినా, ఈ పెరుగుదల పెట్టుబడిదారులకు ఊరటనిచ్చింది.
30% మార్కెట్ వాటా లక్ష్యం
భవిష్ అగర్వాల్ మాట్లాడుతూ –
- భారత్ EV మార్కెట్లో 25-30% మార్కెట్ షేర్ లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నామని తెలిపారు.
- ఇందుకోసం సాంకేతిక మెరుగుదలలు, కొత్త ఉత్పత్తులు, ఉత్పత్తి ప్రక్రియల ఏకీకరణపై దృష్టి సారించామని వెల్లడించారు.
- “అధిక మార్జిన్లతో 30% మార్కెట్ వాటా సాధించడం మా లక్ష్యం” అని ధీమా వ్యక్తం చేశారు.
- గత ఏడాది జులైలో 38.83% ఉన్న మార్కెట్ షేర్, ఈ ఏడాది జులై నాటికి **17.35%**కు పడిపోయింది. వాహన రిజిస్ట్రేషన్లు కూడా 41,802 యూనిట్ల నుంచి 17,848 యూనిట్లకు తగ్గాయి.
కొత్త తరం స్కూటర్లు & ఎలక్ట్రిక్ బైక్
- ఓలా గత ఆరు నెలల్లో జెన్ 2 స్కూటర్లను నిలిపివేసి, జెన్ 3 స్కూటర్లను మార్కెట్లోకి తీసుకొచ్చింది.
- మొదటి ఎలక్ట్రిక్ బైక్ను కూడా లాంచ్ చేసింది.
- పంపిణీ నెట్వర్క్ విస్తరణతో పాటు, కొత్త ఉత్పత్తుల ద్వారా పండుగ సీజన్ నుంచి మార్కెట్ వాటా పెరుగుతుందని అగర్వాల్ విశ్వాసం వ్యక్తం చేశారు.
స్వదేశీ బ్యాటరీలతో కొత్త మోడల్స్
- ఆగస్టు 15న ఓలా స్వదేశీ పరిజ్ఞానంతో అభివృద్ధి చేసిన 4680 బ్యాటరీ సెల్ను పరిచయం చేసింది.
- ఈ బ్యాటరీలను S1 ప్రో ప్లస్ స్కూటర్, రోడ్స్టర్ ఎక్స్ ప్లస్ బైక్ల్లో ఉపయోగించనుంది.
- ఈ ఉత్పత్తుల డెలివరీలు సెప్టెంబర్ 22 న నవరాత్రి సందర్భంగా ప్రారంభం కానున్నాయి.
ఆర్థిక ఫలితాలు – నష్టాలు పెరిగినా పుంజుకుంటున్న ఆదాయం
- ఆర్థిక సంవత్సరం 2025-26 జూన్ త్రైమాసికానికి కంపెనీ ₹428 కోట్ల నష్టం నమోదు చేసింది.
- గతేడాది ఇదే కాలంలో నష్టం ₹347 కోట్లు.
- అయితే మార్చి 2025లో నమోదైన ₹870 కోట్ల భారీ నష్టంతో పోలిస్తే గణనీయమైన మెరుగుదల కనిపించింది.
- ఆదాయం గత ఏడాది ₹1,644 కోట్ల నుంచి ఈసారి ₹828 కోట్లకు తగ్గినా, కొత్త ఉత్పత్తుల కారణంగా 611 కోట్ల నుంచి పెరుగుదల చూపించింది.
మొత్తం మీద, కొత్త ఉత్పత్తులు, స్వదేశీ బ్యాటరీలు, మార్కెట్ వాటా లక్ష్యాలు – ఇవన్నీ పెట్టుబడిదారుల్లో నూతన ఆశలు రేకెత్తిస్తున్నాయి.
