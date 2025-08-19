  • Menu
ఓలా ఎలక్ట్రిక్ షేర్ ధర 8.5% పెరిగింది – పెట్టుబడిదారుల్లో నూతన ఆశలు

ఓలా ఎలక్ట్రిక్ షేర్ ధర 8.5% పెరిగింది – పెట్టుబడిదారుల్లో నూతన ఆశలు
Ola Electric Share Price Rises 8.5% – Renewed Hopes Among Investors

Highlights

ఓలా ఎలక్ట్రిక్ షేర్ ధర 8.5% పెరిగింది. కొత్త తరం స్కూటర్లు, ఎలక్ట్రిక్ బైక్ లాంచ్, స్వదేశీ బ్యాటరీ ఉత్పత్తి, మార్కెట్ వాటా లక్ష్యాలపై భవిష్ అగర్వాల్ ప్రణాళికలు పెట్టుబడిదారుల్లో నూతన ఆశలు రేకెత్తించాయి.

ఓలా ఎలక్ట్రిక్ మొబిలిటీ షేర్ ధర సోమవారం 8.5% పెరిగి, పెట్టుబడిదారుల్లో కొత్త ఉత్సాహం నింపింది. కంపెనీ వ్యవస్థాపకుడు, ఛైర్మన్ భవిష్ అగర్వాల్ భారత్‌లో ఎలక్ట్రిక్ టూ-వీలర్ మార్కెట్‌లో తిరిగి ఆధిపత్యం సాధించేందుకు దూకుడు ప్రణాళికను ప్రకటించడంతో ఈ పెరుగుదల చోటు చేసుకుంది.

షేర్ ధరలో మార్పులు

  1. ఒకానొక సమయంలో షేర్ ధర ₹157.53 వద్ద ఉండగా, ప్రస్తుతం అది ₹44.73 వద్ద ట్రేడవుతోంది.
  2. గత ఏడాదిలో 69%, ఈ ఏడాదిలో 48% తగ్గినా, ఈ పెరుగుదల పెట్టుబడిదారులకు ఊరటనిచ్చింది.

30% మార్కెట్ వాటా లక్ష్యం

భవిష్ అగర్వాల్ మాట్లాడుతూ –

  1. భారత్ EV మార్కెట్‌లో 25-30% మార్కెట్ షేర్ లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నామని తెలిపారు.
  2. ఇందుకోసం సాంకేతిక మెరుగుదలలు, కొత్త ఉత్పత్తులు, ఉత్పత్తి ప్రక్రియల ఏకీకరణపై దృష్టి సారించామని వెల్లడించారు.
  3. “అధిక మార్జిన్‌లతో 30% మార్కెట్ వాటా సాధించడం మా లక్ష్యం” అని ధీమా వ్యక్తం చేశారు.
  4. గత ఏడాది జులైలో 38.83% ఉన్న మార్కెట్ షేర్, ఈ ఏడాది జులై నాటికి **17.35%**కు పడిపోయింది. వాహన రిజిస్ట్రేషన్లు కూడా 41,802 యూనిట్ల నుంచి 17,848 యూనిట్లకు తగ్గాయి.

కొత్త తరం స్కూటర్లు & ఎలక్ట్రిక్ బైక్

  1. ఓలా గత ఆరు నెలల్లో జెన్ 2 స్కూటర్లను నిలిపివేసి, జెన్ 3 స్కూటర్లను మార్కెట్‌లోకి తీసుకొచ్చింది.
  2. మొదటి ఎలక్ట్రిక్ బైక్ను కూడా లాంచ్ చేసింది.
  3. పంపిణీ నెట్‌వర్క్ విస్తరణతో పాటు, కొత్త ఉత్పత్తుల ద్వారా పండుగ సీజన్‌ నుంచి మార్కెట్ వాటా పెరుగుతుందని అగర్వాల్ విశ్వాసం వ్యక్తం చేశారు.

స్వదేశీ బ్యాటరీలతో కొత్త మోడల్స్

  1. ఆగస్టు 15న ఓలా స్వదేశీ పరిజ్ఞానంతో అభివృద్ధి చేసిన 4680 బ్యాటరీ సెల్ను పరిచయం చేసింది.
  2. ఈ బ్యాటరీలను S1 ప్రో ప్లస్ స్కూటర్, రోడ్‌స్టర్ ఎక్స్ ప్లస్ బైక్ల్లో ఉపయోగించనుంది.
  3. ఈ ఉత్పత్తుల డెలివరీలు సెప్టెంబర్ 22 న నవరాత్రి సందర్భంగా ప్రారంభం కానున్నాయి.

ఆర్థిక ఫలితాలు – నష్టాలు పెరిగినా పుంజుకుంటున్న ఆదాయం

  1. ఆర్థిక సంవత్సరం 2025-26 జూన్ త్రైమాసికానికి కంపెనీ ₹428 కోట్ల నష్టం నమోదు చేసింది.
  2. గతేడాది ఇదే కాలంలో నష్టం ₹347 కోట్లు.
  3. అయితే మార్చి 2025లో నమోదైన ₹870 కోట్ల భారీ నష్టంతో పోలిస్తే గణనీయమైన మెరుగుదల కనిపించింది.
  4. ఆదాయం గత ఏడాది ₹1,644 కోట్ల నుంచి ఈసారి ₹828 కోట్లకు తగ్గినా, కొత్త ఉత్పత్తుల కారణంగా 611 కోట్ల నుంచి పెరుగుదల చూపించింది.

మొత్తం మీద, కొత్త ఉత్పత్తులు, స్వదేశీ బ్యాటరీలు, మార్కెట్ వాటా లక్ష్యాలు – ఇవన్నీ పెట్టుబడిదారుల్లో నూతన ఆశలు రేకెత్తిస్తున్నాయి.

