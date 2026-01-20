Driver Becomes Crorepati Overnight: రూ. 500తో లాటరీ కొన్నాడు.. రూ. 10 కోట్లు కొట్టేశాడు! రాత్రికి రాత్రే కోటీశ్వరుడైన డ్రైవర్
హర్యానాకు చెందిన డ్రైవర్ పృథ్వీ సింగ్ రాత్రికి రాత్రే కోటీశ్వరుడయ్యాడు. పంజాబ్ లోహ్రీ మకర్ సంక్రాంతి బంపర్ లాటరీలో రూ. 500 టికెట్కు ఏకంగా రూ. 10 కోట్ల బహుమతి గెలుచుకున్నాడు.
అదృష్టం ఎప్పుడు, ఏ రూపంలో తలుపు తడుతుందో ఎవరూ ఊహించలేరు. సరిగ్గా ఇదే జరిగింది హర్యానాకు చెందిన ఓ సామాన్య డ్రైవర్ విషయంలో. ఇన్నాళ్లూ స్టీరింగ్ పట్టి కష్టపడిన ఆ చేతుల్లోకి ఇప్పుడు ఏకంగా రూ. 10 కోట్ల భారీ నగదు వచ్చి చేరింది. కేవలం రూ. 500తో కొన్న ఒకే ఒక్క లాటరీ టికెట్ అతడి తలరాతను మార్చేసింది.
మూడో ప్రయత్నంలో వరించిన మహాలక్ష్మి!
హర్యానాలోని సిర్సా జిల్లా ముహమ్మద్ పురియా గ్రామానికి చెందిన పృథ్వీ సింగ్ (35) వృత్తిరీత్యా డ్రైవర్. తండ్రి కూడా డ్రైవరే, భార్య స్కూల్ ప్యూన్గా పని చేస్తోంది. నిత్యం ఆర్థిక ఇబ్బందులతో సతమతమయ్యే పృథ్వీ సింగ్.. తన కష్టాలు తీరకపోతాయా అన్న ఆశతో అప్పుడప్పుడు లాటరీ టికెట్లు కొనేవాడు.
బంపర్ ప్రైజ్: పంజాబ్లోని కిలియన్వాలి గ్రామానికి వెళ్ళినప్పుడు 'పంజాబ్ లోహ్రీ మకర్ సంక్రాంతి 2026 బంపర్ లాటరీ' టికెట్ను రూ. 500 పెట్టి కొన్నాడు.
కల నిజమైంది: అంతకుముందు రెండుసార్లు టికెట్లు కొన్నా అదృష్టం కలిసిరాలేదు. కానీ ఈ మూడో ప్రయత్నంలో ఏకంగా రూ. 10 కోట్ల మొదటి బహుమతి పృథ్వీ సింగ్ను వరించింది. ఫలితం చూసి మొదట తనే నమ్మలేకపోయాడు.
ఇంటి ముందు క్యూ కట్టిన జనం
డ్రైవర్కు రూ. 10 కోట్ల లాటరీ తగిలిందన్న వార్త దావాగ్నిలా వ్యాపించడంతో పృథ్వీ ఇంటి వద్ద పండగ వాతావరణం నెలకొంది. గ్రామస్థులు, చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల వారు వందలాదిగా తరలివచ్చి అభినందనలు తెలుపుతున్నారు. ఒక్కసారిగా కోటీశ్వరుడైన పృథ్వీ సింగ్ ఇప్పుడు ఆ ప్రాంతంలో పెద్ద సెలబ్రిటీ అయిపోయాడు.
డబ్బుతో ఏం చేస్తారంటే..?
వచ్చిన భారీ మొత్తాన్ని ఎలా ఖర్చు పెడతారని అడగగా.. "ముందుగా నా కుటుంబ కష్టాలు తీర్చుకుంటాను. నా పిల్లల చదువులకు, వారి ఉజ్వల భవిష్యత్తుకు ఈ డబ్బును ఉపయోగిస్తాను" అని పృథ్వీ భావోద్వేగంతో సమాధానమిచ్చాడు. అటు పృథ్వీ ఆరేళ్ల కొడుకు మాత్రం "మా నాన్న పెద్ద లగ్జరీ కార్ కొంటాడు" అంటూ మురిసిపోతున్నాడు.
మొత్తానికి, 'శ్రమ నీ ఆయుధం అయితే.. విజయం నీ బానిస అవుతుంది' అన్నట్లుగా, ఆ నిరుపేద కుటుంబానికి అదృష్టం తోడవడంతో వారి జీవితం మలుపు తిరిగింది.