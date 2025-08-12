  • Menu
Home  > తాజా వార్తలు

Avance Technologies Penny Stock: వరుసగా 20 సెషన్స్‌ అప్పర్ సర్క్యూట్‌, ధర రూ.2 లోపే, మల్టీబ్యాగర్‌ రిటర్న్స్‌

Avance Technologies Penny Stock: వరుసగా 20 సెషన్స్‌ అప్పర్ సర్క్యూట్‌, ధర రూ.2 లోపే, మల్టీబ్యాగర్‌ రిటర్న్స్‌
x

Avance Technologies Penny Stock: 20 Consecutive Upper Circuits, Price Below ₹2, Multibagger Returns

Highlights

Avance Technologies Penny Stock వరుసగా 20 సెషన్స్‌ అప్పర్ సర్క్యూట్‌, ధర రూ.2 లోపే, 5 ఏళ్లలో 3,800% రాబడి, Multibagger Penny Stock, Upcoming Board Meeting వివరాలు.

దేశీయ స్టాక్ మార్కెట్‌లో హాట్ టాపిక్‌గా మారిన పెన్నీ స్టాక్ – Avance Technologies. వరుసగా 20 ట్రేడింగ్ సెషన్స్‌లో అప్పర్ సర్క్యూట్‌ను తాకి, ఇన్వెస్టర్ల దృష్టిని ఆకర్షిస్తోంది. అయినప్పటికీ, ఈ షేర్ ధర ఇప్పటికీ రూ.2 లోపే ఉండటం విశేషం.

ధర పెరుగుదల, రికార్డులు

సోమవారం బీఎస్‌ఈలో ఈ స్మాల్ క్యాప్ స్టాక్‌ 2% పెరిగి అప్పర్ సర్క్యూట్ తాకింది. రూ.1.56 వద్ద తన 52 వారాల గరిష్టం నమోదు చేసింది. గత 30 సెషన్స్‌లో ఈ షేర్ 81% పైగా పెరిగింది. గత నెలలో మాత్రమే 51% రిటర్న్స్ ఇచ్చింది.

కంపెనీ బోర్డు మీటింగ్ వివరాలు

Avance Technologies తాజాగా ఆగస్టు 8న చేసిన రెగ్యులేటరీ ఫైలింగ్‌లో బోర్డు ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ సమావేశం ఆగస్టు 14, 2025న జరగనుందని తెలిపింది. ఈ సమావేశంలో –

  1. జూన్ 30, 2025తో ముగిసిన త్రైమాసికానికి సంబంధించిన స్టాండలోన్, కన్సాలిడేటెడ్ ఆర్థిక ఫలితాల సమీక్ష
  2. ప్రిఫరెన్షియల్ ఇష్యూ, రైట్స్ ఇష్యూ, QIP లేదా ఇతర మార్గాల ద్వారా నిధుల సమీకరణపై నిర్ణయం
  3. అవసరమైన చట్టపరమైన అనుమతుల సాధన

వంటి అంశాలను చర్చించనున్నారు.

అవాన్స్ టెక్నాలజీస్ షేర్ ప్రైస్ హిస్టరీ

  1. 1 నెలలో: 51% రిటర్న్స్
  2. 3 నెలల్లో: 165% లాభాలు (Multibagger)
  3. 6 నెలల్లో: 114% పెరుగుదల
  4. 2025లో ఇప్పటివరకు: 77% రిటర్న్స్
  5. గత 2 ఏళ్లలో: 500% పెరుగుదల
  6. 5 ఏళ్లలో: 3,800% అద్భుత రాబడి

ఇన్వెస్టర్లకు ఇది ఒక మల్టీబ్యాగర్ పెన్నీ స్టాక్ ఉదాహరణగా మారింది. తక్కువ ధరలో, అధిక రాబడి ఇచ్చే అవకాశంతో ఈ స్టాక్‌పై దృష్టి పెట్టే వారు పెరుగుతున్నారు.

Show Full Article
Print Article
More On
Next Story
More Stories
X
sidekick