Avance Technologies Penny Stock: వరుసగా 20 సెషన్స్ అప్పర్ సర్క్యూట్, ధర రూ.2 లోపే, మల్టీబ్యాగర్ రిటర్న్స్
దేశీయ స్టాక్ మార్కెట్లో హాట్ టాపిక్గా మారిన పెన్నీ స్టాక్ – Avance Technologies. వరుసగా 20 ట్రేడింగ్ సెషన్స్లో అప్పర్ సర్క్యూట్ను తాకి, ఇన్వెస్టర్ల దృష్టిని ఆకర్షిస్తోంది. అయినప్పటికీ, ఈ షేర్ ధర ఇప్పటికీ రూ.2 లోపే ఉండటం విశేషం.
ధర పెరుగుదల, రికార్డులు
సోమవారం బీఎస్ఈలో ఈ స్మాల్ క్యాప్ స్టాక్ 2% పెరిగి అప్పర్ సర్క్యూట్ తాకింది. రూ.1.56 వద్ద తన 52 వారాల గరిష్టం నమోదు చేసింది. గత 30 సెషన్స్లో ఈ షేర్ 81% పైగా పెరిగింది. గత నెలలో మాత్రమే 51% రిటర్న్స్ ఇచ్చింది.
కంపెనీ బోర్డు మీటింగ్ వివరాలు
Avance Technologies తాజాగా ఆగస్టు 8న చేసిన రెగ్యులేటరీ ఫైలింగ్లో బోర్డు ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ సమావేశం ఆగస్టు 14, 2025న జరగనుందని తెలిపింది. ఈ సమావేశంలో –
- జూన్ 30, 2025తో ముగిసిన త్రైమాసికానికి సంబంధించిన స్టాండలోన్, కన్సాలిడేటెడ్ ఆర్థిక ఫలితాల సమీక్ష
- ప్రిఫరెన్షియల్ ఇష్యూ, రైట్స్ ఇష్యూ, QIP లేదా ఇతర మార్గాల ద్వారా నిధుల సమీకరణపై నిర్ణయం
- అవసరమైన చట్టపరమైన అనుమతుల సాధన
వంటి అంశాలను చర్చించనున్నారు.
అవాన్స్ టెక్నాలజీస్ షేర్ ప్రైస్ హిస్టరీ
- 1 నెలలో: 51% రిటర్న్స్
- 3 నెలల్లో: 165% లాభాలు (Multibagger)
- 6 నెలల్లో: 114% పెరుగుదల
- 2025లో ఇప్పటివరకు: 77% రిటర్న్స్
- గత 2 ఏళ్లలో: 500% పెరుగుదల
- 5 ఏళ్లలో: 3,800% అద్భుత రాబడి
ఇన్వెస్టర్లకు ఇది ఒక మల్టీబ్యాగర్ పెన్నీ స్టాక్ ఉదాహరణగా మారింది. తక్కువ ధరలో, అధిక రాబడి ఇచ్చే అవకాశంతో ఈ స్టాక్పై దృష్టి పెట్టే వారు పెరుగుతున్నారు.