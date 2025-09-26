  • Menu
వీసా లేకుండానే ఈ దేశాలు చుట్టేయొచ్చు! - భారతీయులకు బెస్ట్ ఆప్షన్స్!

Highlights

విదేశీ ప్రయాణానికి వీసా అవసరం లేకుండా భారతీయులు సందర్శించగల దేశాల గురించి తెలుసుకోండి. కేవలం ఓటర్ కార్డుతో వెళ్లగల నేపాల్, భూటాన్ నుంచి, వీసా ఆన్ అరైవల్ సదుపాయం ఉన్న దేశాల వివరాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి.

ప్రపంచాన్ని చుట్టిరావాలనే కల చాలా మందికి ఉంటుంది. కానీ, ప్రతి దేశానికి వీసా తీసుకోవడం, పత్రాలు సమర్పించడం, ఖర్చులు భరించడం వంటి ఇబ్బందులతో చాలా మంది తమ ప్రయాణాలను వాయిదా వేసుకుంటూ ఉంటారు. అయితే, మీకు తెలుసా? వీసా లేకుండానే వివిధ దేశాల్లో పర్యటించవచ్చు. అవును, ఇది నిజం! కేవలం భారతీయ పాస్‌పోర్టుతోనే కొన్ని దేశాల్లో సులభంగా పర్యటించి రావచ్చు. మరి ఆ దేశాలు ఏవి? వీసా లేకుండా ఇది ఎలా సాధ్యమవుతుందో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

ఓటర్ కార్డుతో ప్రయాణం

విదేశీ ప్రయాణానికి పాస్‌పోర్టుతో పాటు, కేవలం ఓటర్ కార్డు ఉంటే చాలు, భారతీయులు **భూటాన్**, **నేపాల్** వంటి దేశాలకు వెళ్లవచ్చు. ఈ రెండు దేశాలు మనకు పర్యాటక తలుపులు తెరిచాయి.

  1. నేపాల్‌కు విమానం, రైలు, రోడ్డు మార్గాల్లో వెళ్లవచ్చు. ఇక్కడ ఎవరెస్ట్ బేస్ క్యాంప్, కాఠ్‌మాండూ దేవాలయాలు వంటివి ప్రధాన ఆకర్షణలు.
  2. భూటాన్‌కు విమానం, రోడ్డు మార్గాలు అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఎన్ని రోజులు బస చేస్తారు, ఏయే ప్రాంతాలు సందర్శిస్తారు వంటి వివరాలు సమర్పిస్తే సరిపోతుంది. ఈ రెండు దేశాల్లో భారతీయ రూపాయి చెల్లుబాటు అవుతుంది.

వీసా ఆన్ అరైవల్, ఈ-వీసా

చాలా దేశాలు భారతీయులకు **వీసా ఆన్ అరైవల్ (Visa on Arrival)** సదుపాయాన్ని కల్పిస్తున్నాయి. అంటే ఆ దేశానికి చేరుకున్న తర్వాత విమానాశ్రయంలోనే వీసా పొందవచ్చు.

  1. కంబోడియా, ఇండోనేషియా, మారిషస్** వంటి దేశాల్లో ఈ సదుపాయం ఉంది.
  2. శ్రీలంక** కొన్ని సందర్భాల్లో భారతీయులకు వీసా ఫ్రీ ఎంట్రీ ప్రకటిస్తోంది. ఇక్కడ రామాయణ యాత్ర, అందమైన హిల్ స్టేషన్లు ఉన్నాయి.
  3. థాయ్‌లాండ్** కూడా పర్యాటకులను ఆకర్షించేందుకు వీసా ఫీజును తొలగించి, 60 రోజుల వరకు వీసా లేకుండా అనుమతిస్తోంది.

వీసా లేకుండా ఎక్కువ కాలం ఉండొచ్చు

కొన్ని దేశాలు వీసా లేకుండానే ఎక్కువ కాలం ఉండే అవకాశం కల్పిస్తున్నాయి.

  1. మాల్దీవులు, మారిషస్‌**లో 90 రోజుల వరకు ఉండొచ్చు.
  2. కరేబియన్ దేశాలైన బార్బడోస్‌**లో 90 రోజులు, **డొమినికా**లో 180 రోజులు, **హైతీ**లో 90 రోజులు వరకు వీసా లేకుండా ఉండొచ్చు.
  3. 120 రోజులు, **ట్యునిషియా, సెనెగల్** 90 రోజులు వీసా ఫ్రీగా అనుమతిస్తున్నాయి.
  4. మలేషియా** 30 రోజుల వరకు, **ఒమన్, ఫిలిప్పిన్స్** 14 రోజుల వరకు వీసా లేకుండానే అనుమతిస్తున్నాయి.

ఎలా అప్లై చేయాలి?

వీసా ఆన్ అరైవల్ లేదా ఈ-వీసా (E-Visa) పొందడం చాలా సులభం.

  1. మీరు వెళ్లాలనుకుంటున్న దేశం యొక్క పర్యాటక వెబ్‌సైట్‌ను సందర్శించండి.
  2. మీ పాస్‌పోర్టు వివరాలు, సందర్శించే ప్రాంతాలు, బస వివరాలు, విమానం టికెట్ల వంటివి సమర్పించి దరఖాస్తు చేయండి.
  3. మీ ప్రయాణ ఉద్దేశం (పర్యాటకం, వైద్యం, వ్యాపారం) తెలియజేస్తే, కొన్ని గంటల్లోనే ఈ-వీసా లేదా అనుమతి పత్రం జారీ అవుతుంది.
  4. కొన్ని సందర్భాల్లో విమానాశ్రయంలో దిగిన తర్వాత కూడా ఆన్‌లైన్‌లో దరఖాస్తు చేయవచ్చు.

అందుకే, వీసా నిబంధనల గురించి ఆందోళన చెందకుండా, ఈ వీసా ఫ్రీ దేశాలకు మీ తదుపరి ట్రిప్ ప్లాన్ చేసుకోండి.

