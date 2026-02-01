  • Menu
Deepest Gold Mine: భూమి అడుగున మరో ప్రపంచం.. ఏడాదికి 8,000 కిలోల బంగారం!

Deepest Gold Mine: భూమి అడుగున మరో ప్రపంచం.. ఏడాదికి 8,000 కిలోల బంగారం!
Deepest Gold Mine: భూమి అడుగున మరో ప్రపంచం.. ఏడాదికి 8,000 కిలోల బంగారం!

Highlights

Deepest Gold Mine: భూమికి 4 కిలోమీటర్ల లోతులో ఉన్న దక్షిణాఫ్రికా మ్పోనెంగ్ గోల్డ్ మైన్‌లో ఏటా 8,000 కిలోల బంగారం ఉత్పత్తి అవుతోంది. ఈ గని విశేషాలు ఇవే.

Deepest Gold Mine: ప్రపంచంలోనే అత్యంత లోతైన గనిగా పేరుగాంచిన మ్పోనెంగ్ గోల్డ్ మైన్ (Mponeng Gold Mine) దక్షిణాఫ్రికాలోని విట్‌వాటర్స్‌రాండ్ బేసిన్‌లో ఉంది. భూమి ఉపరితలం నుంచి నాలుగు కిలోమీటర్లకు పైగా లోతులో ఉన్న ఈ గని, ఇంజినీరింగ్ అద్భుతంగా అంతర్జాతీయంగా గుర్తింపు పొందింది.

ఈ గనిలో మొత్తం 380 కిలోమీటర్లకు పైగా సొరంగాలు ఉన్నాయి. ఇది న్యూయార్క్ సిటీ మెట్రో రైలు నెట్‌వర్క్ పొడవుకంటే ఎక్కువగా ఉండటం విశేషం. గని అడుగు భాగానికి చేరుకోవడానికి ప్రపంచంలోనే అతి ఎత్తైన లిఫ్ట్‌ల ద్వారా సుమారు రెండు నుంచి మూడు గంటల సమయం పడుతుంది. ఈ లిఫ్ట్‌లు గంటకు 64 కిలోమీటర్ల వేగంతో ప్రయాణిస్తాయి.

గని లోతుల్లో ఉష్ణోగ్రతలు అత్యంత ప్రమాదకర స్థాయిలో ఉంటాయి. అక్కడి సహజ శిలలు 66 డిగ్రీల సెల్సియస్ వరకు వేడెక్కుతాయి. గనికారుల భద్రత కోసం రోజూ సుమారు 6,000 టన్నుల ఐస్ స్లరిని పంపించి సొరంగాల్లో ఉష్ణోగ్రతను 28 డిగ్రీల సెల్సియస్‌కు తగ్గిస్తారు. భూకంప ఒత్తిడిని తట్టుకునేందుకు స్టీల్, కాంక్రీట్, డైమండ్ మెష్‌తో సొరంగాలను బలపరుస్తారు.

ఈ గనిలో బంగారం అత్యంత సన్నని వెంటర్స్‌డార్ప్ కాంటాక్ట్ రీఫ్ పొరలో లభిస్తుంది. రోజూ సుమారు 6,400 టన్నుల రాళ్లను పేలుళ్లతో తవ్వుతారు. ఏడాదికి ఈ గని ద్వారా 8,000 కిలోగ్రాములకుపైగా బంగారం ఉత్పత్తి అవుతోంది.

అయితే, ఈ గనిలో చట్టవిరుద్ధంగా పనిచేసే ‘జామా జామాస్’ అనే గోస్ట్ మైనర్లు కూడా ఉన్నారు. వీరు నెలల తరబడి భూగర్భంలోనే నివసిస్తూ అక్రమంగా తవ్వకాలు జరుపుతారు.

ఇటీవల, 2024లో హార్మనీ గోల్డ్ సంస్థ ఈ గనిని మరింత లోతుకు విస్తరించేందుకు భారీ ప్రాజెక్ట్‌కు ఆమోదం తెలిపింది. దీని ద్వారా గని లోతు 4.22 కిలోమీటర్లకు చేరనుంది, అలాగే గని జీవితకాలం మరో 20 ఏళ్లు పెరగనుంది.

