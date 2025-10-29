World Stroke Day 2025: బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ — వయసు అడ్డు కాదు! 30ల్లోనే పెరుగుతున్న ప్రమాదం
World Stroke Day 2025 in Telugu — బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ లక్షణాలు, కారణాలు, నివారణ మార్గాలు. యువతలో పెరుగుతున్న స్ట్రోక్ కేసులు, ఆరోగ్య చిట్కాలు, FAST గుర్తింపు పద్ధతి వివరాలు.
వయసు పెరిగిన వాళ్లకే బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ వస్తుందని అనుకునే రోజులు పోయాయి. నేటి వేగవంతమైన జీవనశైలిలో, 30లు, 40ల్లో ఉన్న యువతలోనే స్ట్రోక్ (Brain Stroke) కేసులు పెరుగుతున్నాయి. World Stroke Day (ప్రపంచ స్ట్రోక్ దినోత్సవం) సందర్భంగా నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు — వయసు కాదు, జీవనశైలే ప్రమాదం!
భారతదేశంలో పెరుగుతున్న స్ట్రోక్ కేసులు
ఇండియన్ స్ట్రోక్ అసోసియేషన్ (Indian Stroke Association) ప్రకారం, ప్రతి సంవత్సరం లక్ష మందిలో 105 నుంచి 152 మందికి స్ట్రోక్ వస్తోంది. వీరిలో 20–30% మంది 50 ఏళ్లలోపు యువకులు.
‘NFHS-6’ సర్వే ప్రకారం, పంజాబ్లోని లూధియానాలో 18–49 ఏళ్ల వయసులో ప్రతి లక్ష మందిలో 46 మందికి స్ట్రోక్ వచ్చే అవకాశం ఉంది.
అంటే, స్ట్రోక్ ఇక వృద్ధుల సమస్య మాత్రమే కాదు — యువతను కూడా తాకుతోంది.
కారణాలు: పట్టణ జీవనశైలి & ఒత్తిడి ప్రధాన పాత్ర
పట్టణ జీవనశైలి, అధిక ఒత్తిడి, వ్యాయామం లేకపోవడం, ఫాస్ట్ ఫుడ్ అలవాట్లు, ధూమపానం, మద్యపానం — ఇవన్నీ బ్రెయిన్ స్ట్రోక్కు దారితీసే ప్రధాన కారణాలు.
- హైపర్టెన్షన్ (High BP)
- మధుమేహం (Diabetes)
- హై కొలెస్ట్రాల్ (High LDL)
- నిద్రలేమి (Sleep Deprivation)
- జెనెటిక్ ఫ్యాక్టర్స్ (Genetic & Family History)
ఇవి అన్నీ కలిపి గుండె, మెదడు ఆరోగ్యాన్ని దెబ్బతీస్తున్నాయి.
🚨 ‘FAST’ గుర్తుంచుకోండి — ప్రాణాలను కాపాడే టెస్ట్
స్ట్రోక్ను గుర్తించడానికి సులభమైన పద్ధతి FAST:
- F – Face: ముఖం ఒకవైపు వాలిపోవడం
- A – Arm: ఒక చేయి బలహీనత, పట్టు కోల్పోవడం
- S – Speech: మాట అస్పష్టంగా రావడం
- T – Time: వెంటనే ఆసుపత్రికి వెళ్లాలి
ప్రతి నిమిషానికి సుమారు 1.9 మిలియన్ మెదడు కణాలు చనిపోతాయి — కాబట్టి వెంటనే చర్య తీసుకోవడం అత్యంత కీలకం.
యువతలో ప్రమాదం ఎందుకు ఎక్కువ?
- స్క్రీన్ టైమ్ అధికం: రోజంతా ల్యాప్టాప్, మొబైల్ ముందు గడపడం.
- జంక్ ఫుడ్ అలవాట్లు: అధిక కొవ్వు, ఉప్పు, చక్కెర తీసుకోవడం.
- వ్యాయామం లేకపోవడం: ఫిట్నెస్పై దృష్టి లేకపోవడం.
- ఒత్తిడి & నిద్రలేమి: హార్మోన్ల అసమతుల్యత, రక్తపోటు పెరగడం.
- దురలవాట్లు: ధూమపానం, మద్యపానం, అప్పుడప్పుడు డ్రగ్స్ వాడకం.
ముందస్తు స్క్రీనింగ్ తప్పనిసరి
స్ట్రోక్ ప్రమాదాన్ని తగ్గించడానికి రెగ్యులర్ హెల్త్ చెక్ప్స్ చాలా ముఖ్యం:
- రక్తపోటు (Blood Pressure)
- మధుమేహం పరీక్షలు (Blood Glucose, HbA1c)
- లిపిడ్ ప్రొఫైల్ (Cholesterol Levels)
- హార్ట్ టెస్టులు (ECG, ECHO)
- క్యారోటిడ్ డాప్లర్ (Carotid Doppler Test)
ప్రతి సంవత్సరం కనీసం ఒకసారి ఈ పరీక్షలు చేయించుకోవడం అవసరం.
🥗 జీవనశైలిలో మార్పులు = స్ట్రోక్కి షీల్డ్
‘లాన్సెట్’ 2021 సర్వే ప్రకారం, ప్రమాద కారకాలను నియంత్రిస్తే స్ట్రోక్లలో 90% వరకు నివారించవచ్చు.
- ఆహారం: పండ్లు, కూరగాయలు, గింజలు, తృణధాన్యాలు తినాలి.
- వ్యాయామం: వారానికి కనీసం 150 నిమిషాలు శారీరక శ్రమ చేయాలి.
- ఒత్తిడి నియంత్రణ: యోగా, ధ్యానం, దీర్ఘ శ్వాస వ్యాయామాలు చేయాలి.
- నిద్ర: రోజుకు 7–8 గంటలు నిద్రపోవడం అలవాటు చేసుకోవాలి.
- ధూమపానం, మద్యపానం నివారించాలి.
చికిత్సలో విప్లవాత్మక మార్పులు
నేటి ఆసుపత్రులు “Door-to-Needle Time”ను ప్రాముఖ్యంగా పరిగణిస్తున్నాయి.
- థ్రోంబోలైటిక్ థెరపీ (Thrombolytic Therapy) — స్ట్రోక్ వచ్చిన 4.5 గంటల్లో చేయాలి.
- మెకానికల్ థ్రోంబెక్టమీ (Mechanical Thrombectomy) — గడ్డలను తొలగించే పిన్హోల్ ప్రక్రియ.
భారతదేశంలో ప్రస్తుతం ప్రతి సంవత్సరం సుమారు 4000 థ్రోంబెక్టమీలు జరుగుతున్నాయి, కానీ అవసరం దాదాపు 3 లక్షలు.
నిపుణుల సూచన
“స్ట్రోక్ నివారణను పదవీ విరమణ తర్వాత కాదు, వృత్తి జీవితపు గరిష్ట దశలో ప్రారంభించాలి,”
అని న్యూరాలజిస్టులు చెబుతున్నారు.
నిరంతర ఆరోగ్య నిఘా, ముందస్తు గుర్తింపు, జీవనశైలిలో మార్పులు — ఇవే బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ నుంచి రక్షణకు మూడు బలమైన ఆయుధాలు.
సారాంశం
బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ వయసు చూడదు!
యువతలో కూడా ప్రమాదం పెరుగుతోంది. అవగాహన, ఆరోగ్య పరీక్షలు, జీవనశైలిలో చిన్న మార్పులు — ఇవే ప్రాణాలను కాపాడగలవు.