Nicolas Maduro: వెనిజులా అధ్యక్షుడి తలపై రూ. 450 కోట్ల రివార్డు ఎందుకు? అగ్రరాజ్యం అంతలా ఎందుకు టార్గెట్ చేసింది?
వెనిజులా అధ్యక్షుడు నికోలస్ మదురోపై అమెరికా రూ. 450 కోట్ల రివార్డు ఎందుకు ప్రకటించింది? నార్కో-టెర్రరిజం ఆరోపణల నుంచి అరెస్టయ్యే వరకు పూర్తి వివరాలు.
అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ సంచలన ఆపరేషన్ తర్వాత వెనిజులా మాజీ అధ్యక్షుడు నికోలస్ మదురో ఇప్పుడు అమెరికా నిర్బంధంలో ఉన్నారు. అసలు ఒక దేశాధినేత అమెరికాకు 'మోస్ట్ వాంటెడ్' నేరస్థుడిగా ఎలా మారారు? అతనిపై ఉన్న ఆరోపణలేంటి?
1. అంతర్జాతీయ డ్రగ్ నెట్వర్క్ 'కార్టెల్ ఆఫ్ ది సన్స్'
అమెరికా స్టేట్ డిపార్ట్మెంట్ ప్రకారం.. మదురో కేవలం రాజకీయ నాయకుడు మాత్రమే కాదు, 'కార్టెల్ ఆఫ్ ది సన్స్' అనే భారీ డ్రగ్ ట్రాఫికింగ్ ముఠాకు నాయకుడు.
- ఈ ముఠా ద్వారా కొలంబియాకు చెందిన తీవ్రవాదులతో చేతులు కలిపి అమెరికాకు భారీగా కొకైన్ను సరఫరా చేస్తున్నట్లు అభియోగాలున్నాయి.
- ఆయుధాల సరఫరా, మనీ లాండరింగ్ వంటి నార్కో-టెర్రరిజం నేరాల్లో మదురో హస్తం ఉందని న్యూయార్క్ కోర్టులో కేసులు నమోదయ్యాయి.
2. రివార్డుల వేట: 15 నుంచి 50 మిలియన్ డాలర్ల వరకు..
మదురోను పట్టుకోవడానికి అమెరికా ప్రకటించిన రివార్డు ప్రపంచ రికార్డులను తిరగరాసింది:
- 2020: తొలిసారిగా 15 మిలియన్ డాలర్ల రివార్డు.
- జనవరి 2025: దీనిని 25 మిలియన్ డాలర్లకు పెంచారు.
- ప్రస్తుతం: మదురో ముఠాను అంతర్జాతీయ ఉగ్రవాద సంస్థగా ప్రకటించిన తర్వాత, ఈ రివార్డును 50 మిలియన్ డాలర్లకు (సుమారు రూ. 450 కోట్లు) పెంచారు. అమెరికా చరిత్రలో ఒక వ్యక్తిపై ప్రకటించిన అత్యధిక రివార్డు ఇదే!
3. అధికారంపై వివాదం.. చమురుపై కన్ను!
మదురో 2013లో హ్యూగో చావెజ్ మరణం తర్వాత అధికారంలోకి వచ్చారు. అయితే 2019 నుంచి ఆయన అధ్యక్ష పదవి చెల్లదని అమెరికాతో సహా 50 దేశాలు వాదిస్తున్నాయి.
- మదురో వాదన: వెనిజులాలో ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద చమురు నిల్వలు ఉన్నాయి. ఆ చమురు సంపదను కాజేయడానికే అమెరికా తనపై తప్పుడు డ్రగ్స్ ఆరోపణలు చేస్తోందని మదురో మొదటి నుంచి ఖండిస్తూ వస్తున్నారు.
- ఎన్నికల వివాదం: 2024 జూలైలో జరిగిన ఎన్నికల్లో మదురో అక్రమంగా గెలిచారని అమెరికా ఆ ఎన్నికలను తిరస్కరించింది.
4. ట్రంప్ రెండో ఇన్నింగ్స్.. ముగిసిన మదురో పాలన
డొనాల్డ్ ట్రంప్ రెండోసారి అధికారంలోకి వచ్చిన వెంటనే వెనిజులాపై ప్రత్యేక దృష్టి సారించారు. రాజధాని కారాకస్పై ఆకస్మిక వైమానిక దాడులు జరిపి, విద్యుత్ సరఫరా నిలిపివేసి మరీ మదురోను అదుపులోకి తీసుకోవడం అంతర్జాతీయ రాజకీయాల్లో పెను మార్పుగా భావిస్తున్నారు.