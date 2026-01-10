Israel: ఈ ముస్లిం దేశంలో అందమైన అమ్మాలను మాత్రమే సైన్యంలోకి ఎందుకు తీసుకుంటారో తెలుసా? అసలు కారణం తెలిస్తే షాక్ అవుతారు..!!
Israel women soldiers: ఇజ్రాయెల్ సైన్యం గురించి సోషల్ మీడియాలో తరచూ చర్చ జరుగుతుంది. ముఖ్యంగా అక్కడి మహిళా సైనికుల ఫొటోలు వైరల్ అవుతుంటాయి. వారు ధైర్యంగా, ఆత్మవిశ్వాసంతో కనిపించడం వల్ల ఇజ్రాయెల్ సైన్యంలో ఇంతమంది అందమైన మహిళలు ఎలా ఉంటారు? అనే ప్రశ్న చాలా మందిలో కలుగుతుంది. ఇది ఏదైనా ప్రత్యేక ఎంపిక ప్రక్రియ వల్లనా? మోడలింగ్ లేదా సినిమాలకంటే ముందు సైన్యంలోకి తీసుకుంటారా? అనే అనుమానాలు కూడా వ్యక్తమవుతాయి. కానీ వాస్తవం మాత్రం పూర్తిగా భిన్నమైనది. ఇక్కడ గ్లామర్కు సంబంధం లేదు. ఇది దేశ చట్టం, భద్రతా పరిస్థితులు, జాతీయ బాధ్యతతో ముడిపడి ఉన్న విషయం ఇది.
ఇజ్రాయెల్లో సైన్యం ఒక ఉద్యోగం కాదు, అది ప్రతి పౌరుడి కర్తవ్యం. ప్రపంచంలో కొద్దిమంది దేశాల్లో మాత్రమే తప్పనిసరి సైనిక సేవ ఉంది. వాటిలో ఇజ్రాయెల్ ఒకటి. ఇక్కడ 18 ఏళ్లు నిండిన ప్రతి యూదు పౌరుడు సైనిక సేవ చేయాల్సిందే. ఈ నియమం పురుషులు, మహిళలు అనే తేడా లేకుండా అందరికీ వర్తిస్తుంది. అందుకే సైన్యంలో చేరడం అందం, కెరీర్ ఆశలు లేదా వ్యక్తిగత ఎంపికల ఆధారంగా జరగదు.
మహిళలకు కూడా స్పష్టమైన నిబంధనలు ఉన్నాయి. పురుషులు సాధారణంగా రెండున్నర నుంచి మూడు సంవత్సరాల పాటు సేవ చేస్తే, మహిళలు సుమారు రెండు సంవత్సరాల పాటు సైనిక సేవ చేయాలి. ఈ కాలంలో వారు పూర్తిగా సైనిక క్రమశిక్షణలో ఉంటారు. ఆరోగ్య సమస్యలు, మతపరమైన కారణాలు లేదా కుటుంబ పరిస్థితుల ఆధారంగా కొందరికి మినహాయింపులు ఉన్నప్పటికీ, ఎక్కువ మంది యువతీ యువకులు ఈ సేవను తప్పనిసరిగా పూర్తి చేస్తారు.
ఇజ్రాయెల్ చిన్న దేశం కావడం, చుట్టూ ఎప్పుడూ భద్రతా ముప్పులు ఉండటం వల్ల జాతీయ భద్రతకు అత్యంత ప్రాధాన్యం ఇస్తుంది. దేశాన్ని కాపాడుకోవాలంటే ప్రతి పౌరుడి సహకారం అవసరమనే ఆలోచన బలంగా ఉంది. ఈ నేపథ్యంలోనే మహిళలను కూడా సైన్యంలో భాగస్వాములుగా చేసుకుంది. నిజానికి ఇజ్రాయెల్ ఏర్పడినప్పటి నుంచే మహిళలు ఐడీఎఫ్లో సేవలందిస్తున్నారు. ఇది కొత్త ఆలోచన కాదు.
చిన్న వయస్సు నుంచే బాలికలకు శారీరకంగా, మానసికంగా బలంగా మారేలా శిక్షణ ఇవ్వబడుతుంది. సైన్యంలో చేరిన తర్వాత వారు కఠినమైన వాతావరణంలో పని చేయడం నేర్చుకుంటారు. ఆయుధాల వినియోగమే కాకుండా, సాంకేతికత, సైబర్ భద్రత, ఇంజనీరింగ్, ఇంటెలిజెన్స్ వంటి రంగాల్లో కూడా శిక్షణ పొందుతారు. ఇది వారిని బహుముఖ ప్రతిభ కలిగినవారిగా తయారు చేస్తుంది.
ఇజ్రాయెల్ మహిళా సైనికులు ఆకర్షణీయంగా కనిపించడానికి కారణం ఎంపిక కాదు, క్రమశిక్షణ గల జీవనశైలి. రోజువారీ వ్యాయామం, నియమిత ఆహారం, మానసిక దృఢత్వం వల్ల వారు ఆరోగ్యంగా, ఆత్మవిశ్వాసంతో కనిపిస్తారు. అందం అనేది ఇక్కడ ప్రామాణికం కాదు, ఫిట్నెస్ మరియు సామర్థ్యమే ముఖ్యమైనవి.
ఐడీఎఫ్లో మహిళలు పురుషులతో భుజం భుజం కలిపి పనిచేస్తారు. సరిహద్దు భద్రత, వైద్య సేవలు, సాంకేతిక విభాగాలు, సమాచార విభాగాల్లో వారు కీలక పాత్ర పోషిస్తారు. కొన్ని సందర్భాల్లో పోరాట సహాయక పాత్రల్లో కూడా నియమితులవుతారు. ఇక్కడ లింగం కన్నా సామర్థ్యానికే ప్రాధాన్యం ఉంటుంది.
సైనిక సేవ పూర్తయ్యాక కూడా మహిళలకు అనేక ప్రయోజనాలు లభిస్తాయి. నాయకత్వ లక్షణాలు, క్రమశిక్షణ, సాంకేతిక నైపుణ్యాలు వారి భవిష్యత్ చదువులు, ఉద్యోగాల్లో ఎంతో ఉపయోగపడతాయి. అందుకే సైన్యం నుంచి బయటకు వచ్చిన తర్వాత కూడా ఇజ్రాయెల్ మహిళలు స్వతంత్రంగా, ధైర్యంగా, ఆత్మవిశ్వాసంతో జీవించగలుగుతారు.