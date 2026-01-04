We Will Run Venezuela: వెనీజులాను మేమే పరిపాలిస్తాం.. ట్రంప్ సంచలనం ప్రకటన
We Will Run Venezuela: "వెనెజువెలాను మేమే పరిపాలిస్తాం!" - అధ్యక్షుడు నికోలస్ మదురో అరెస్ట్ తర్వాత డొనాల్డ్ ట్రంప్ సంచలన ప్రకటన. అమెరికా సైన్యం వీరోచిత పోరాటాన్ని ప్రశంసించిన ట్రంప్.
We Will Run Venezuela: వెనెజువెలాలో నెలకొన్న రాజకీయ సంక్షోభానికి అమెరికా ముగింపు పలికింది. వెనెజువెలా రాజధాని కరాకస్పై అమెరికా సైన్యం జరిపిన మెరుపు దాడుల అనంతరం అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ శ్వేతసౌధం (White House) నుంచి సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు.
రెండో ప్రపంచ యుద్ధం తర్వాత ఇదే పెద్ద విజయం:
ప్రెస్ మీట్లో ట్రంప్ మాట్లాడుతూ.. వెనెజువెలాపై అమెరికా సైన్యం జరిపిన దాడి వీరోచితమైనదని కొనియాడారు. "రెండో ప్రపంచ యుద్ధం తర్వాత అమెరికా సైన్యం ఇంతటి అద్భుత ప్రదర్శన ఇవ్వడం ఇదే తొలిసారి. స్పీడ్, నాణ్యత, చురుకుదనంతో మన బలగాలు ఆ దేశ రాజధానిని వశం చేసుకున్నాయి. మన మిలిటరీ సురక్షితంగా ఉంది, ఎవరూ మరణించలేదు" అని ట్రంప్ గర్వంగా ప్రకటించారు.
మదురో దంపతులు కస్టడీలోకి..
వెనెజువెలా అధ్యక్షుడు నికోలస్ మదురోను, ఆయన సతీమణి సిలియా ఫ్లోర్స్ను అమెరికా సైన్యం కస్టడీలోకి తీసుకుందని ట్రంప్ ధ్రువీకరించారు.
నార్కో టెర్రర్ కింగ్పిన్: మదురోను ఒక డ్రగ్ మాఫియా కింగ్పిన్గా అభివర్ణించిన ట్రంప్, వారిని అమెరికా న్యాయస్థానం ముందు నిలబెడతామని స్పష్టం చేశారు.
ఆపరేషన్ సక్సెస్: ఇటీవల ఇరాన్ అణు కేంద్రాలపై జరిపిన 'మిడ్ నైట్ హామర్' ఆపరేషన్ తరహాలోనే ఈ 'కరాకస్' ఆపరేషన్ కూడా అత్యంత విజయవంతమైందని పేర్కొన్నారు.
వెనెజువెలాను మేమే పరిపాలిస్తాం!
ట్రంప్ ప్రసంగంలో అత్యంత కీలకమైన అంశం వెనెజువెలా పాలన.
"ప్రస్తుతానికి వెనెజువెలా మా అధీనంలో ఉంటుంది. అక్కడ సురక్షితమైన, న్యాయమైన పాలనను మేమే అందిస్తాం. వెనెజువెలా ఆయిల్ (చమురు) వనరులపై సమీక్ష నిర్వహిస్తాం. ఆ దేశంపై ఆధిపత్యం చెలాయించే అవకాశం మరొకరికి ఇచ్చే ప్రసక్తే లేదు" అని ట్రంప్ ఖరాకండిగా చెప్పారు.
వెనెజువెలా ప్రజలకు శుభాకాంక్షలు:
నార్కో టెర్రరిజం నుంచి వెనెజువెలా ప్రజలకు విముక్తి కలిగిందని, వారు ఇకపై సుభిక్షంగా, సురక్షితంగా ఉంటారని ట్రంప్ హామీ ఇచ్చారు. వెనెజువెలాలో త్వరలో సాధారణ స్థితిని పునరుద్ధరిస్తామని ఆయన వెల్లడించారు.
లాటిన్ అమెరికాలో అమెరికా నేరుగా పగ్గాలు చేపట్టబోతున్నట్లు ట్రంప్ చేసిన ఈ ప్రకటనతో అంతర్జాతీయ సమాజంలో కొత్త చర్చ మొదలైంది. రష్యా, చైనా వంటి దేశాలు ఈ పరిణామంపై ఎలా స్పందిస్తాయో అన్నది ఇప్పుడు ఆసక్తికరంగా మారింది.