Venezuela Under Fire: ట్రంప్ ఎయిర్‌స్ట్రైక్స్ ప్రకటించారు, మడురో అరెస్టు చేయబడ్డారు

Highlights

గత కొద్ది గంటల్లో వెనిజులాపై జరిపిన భారీ దాడుల తర్వాత అధ్యక్షుడు నికోలస్ మదురోను అమెరికా దళాలు బంధించాయని డొనాల్డ్ ట్రంప్ ప్రకటించారు. దీనితో ప్రపంచవ్యాప్త ఉత్కంఠ నెలకొంది.

అమెరికా మాజీ అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ శనివారం ఒక సంచలన ప్రకటన చేశారు. వెనిజులాపై జరిపిన భారీ సైనిక దాడిలో ఆ దేశ అధ్యక్షుడు నికోలస్ మదురో మరియు ఆయన భార్య సిలియా ఫ్లోరెస్‌లను అమెరికా దళాలు అదుపులోకి తీసుకున్నట్లు ఆయన వెల్లడించారు.

తన ‘ట్రూత్ సోషల్’ ప్లాట్‌ఫారమ్‌లో ఈ విషయాన్ని తెలుపుతూ, "యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికా వెనిజులాపై విజయవంతంగా భారీ దాడి నిర్వహించింది. ఆ దేశ నేత నికోలస్ మదురోను ఆయన భార్యతో సహా బంధించి, దేశం వెలుపలికి తీసుకురావడం జరిగింది" అని ట్రంప్ ప్రకటించారు. దీనిపై మరిన్ని వివరాలను ఫ్లోరిడాలోని మార్-ఎ-లాగో నివాసం నుండి స్థానిక కాలమానం ప్రకారం ఉదయం 11:00 గంటలకు జరిగే ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్‌లో తెలియజేస్తానని ఆయన పేర్కొన్నారు.

వెనిజులాలో ఎమర్జెన్సీ - కారకాస్‌లో పేలుళ్లు:

ట్రంప్ ప్రకటనకు కొన్ని గంటల ముందే, అమెరికా నుండి "అత్యంత తీవ్రమైన సైనిక దురాక్రమణ" జరుగుతోందని వెనిజులా అత్యవసర పరిస్థితిని (State of Emergency) ప్రకటించింది. శనివారం తెల్లవారుజామున రాజధాని కారకాస్‌లో భారీ పేలుళ్ల శబ్దాలు వినవచ్చాయని, విమానాలు తక్కువ ఎత్తులో ప్రయాణించాయని స్థానికులు భయాందోళన వ్యక్తం చేశారు. స్థానిక కాలమానం ప్రకారం తెల్లవారుజామున 2:00 గంటల సమయంలో సుమారు ఏడు పేలుళ్లు సంభవించినట్లు అంతర్జాతీయ వార్తా సంస్థలు నివేదించాయి.

విమానాల రద్దు - సైనిక చర్యలు:

సైనిక కార్యకలాపాల నేపథ్యంలో వెనిజులా గగనతలంపై అమెరికా వాణిజ్య విమానాల రాకపోకలను ఎఫ్ఏఏ (FAA) తాత్కాలికంగా నిషేధించింది. గత కొంతకాలంగా డ్రగ్స్ అక్రమ రవాణాకు పాల్పడుతున్న నౌకలను అమెరికా సైన్యం ధ్వంసం చేస్తోంది. అయితే, మత్తుపదార్థాల రవాణాపై వాషింగ్టన్‌తో చర్చలకు సిద్ధమని వెనిజులా శుక్రవారం ప్రకటించినప్పటికీ, ఈ హఠాత్ పరిణామం అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచింది.

చమురు, డ్రగ్స్ మరియు పాత విభేదాలు:

మదురోపై అమెరికా అధికారులు నార్కో-టెర్రరిజం ఆరోపణలు చేశారు. అయితే తమ దేశంలోని అపారమైన చమురు నిల్వలను చేజిక్కించుకోవడానికి వాషింగ్టన్ కుట్రలు పన్నుతోందని మదురో ఆరోపిస్తూ వస్తున్నారు. గత వారం సిఐఎ (CIA) కు అనుసంధానమైన డ్రోన్ దాడి వెనిజులా భూభాగంపై జరిగినట్లు వార్తలు వచ్చాయి.

తీవ్రమైన ఉద్రిక్తత:

గత కొన్ని నెలలుగా వెనిజులాపై సైనిక చర్య తీసుకునే అవకాశం ఉందని ట్రంప్ హెచ్చరిస్తూనే ఉన్నారు. తాజా పరిణామాలతో అమెరికా-వెనిజులా సంబంధాలు అత్యంత క్లిష్ట దశకు చేరుకున్నాయి. మదురో అరెస్ట్ వార్తలపై అధికారిక ధృవీకరణ మరియు ట్రంప్ నిర్వహించబోయే మీడియా సమావేశం కోసం ప్రపంచం మొత్తం ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తోంది.

