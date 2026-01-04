Venezuela President Nicolas Maduro in US Custody: ట్రంప్ మాస్టర్ స్ట్రోక్.. అమెరికా కస్టడీలో వెనెజువెలా అధ్యక్షుడు.. యుద్ధ నౌకలో మదురో ఫొటో వైరల్!
Venezuela President Nicolas Maduro in US Custody: అంతర్జాతీయ రాజకీయాల్లో పెను సంచలనం నమోదైంది. వెనెజువెలా అధ్యక్షుడు నికోలస్ మదురో (Nicolas Maduro) ను అమెరికా సైన్యం అదుపులోకి తీసుకుంది. ఈ విషయాన్ని ధ్రువీకరిస్తూ అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ స్వయంగా ఆధారాలను విడుదల చేశారు. మాదక ద్రవ్యాల అక్రమ రవాణా (Narco-Terrorism) ఆరోపణలపై వెనెజువెలాపై అమెరికా చేపట్టిన సైనిక చర్య విజయవంతమైందని వైట్ హౌస్ ప్రకటించింది.
యుద్ధ నౌకలో మదురో.. ట్రంప్ విడుదల చేసిన ఫొటో:
మదురో ఆచూకీపై వెనెజువెలా ప్రభుత్వం అనుమానాలు వ్యక్తం చేస్తున్న తరుణంలో, ట్రంప్ ఒక సంచలన ఫొటోను సోషల్ మీడియాలో పంచుకున్నారు.
♦ ఫొటో సారాంశం: అమెరికా యుద్ధ నౌకలో మదురోను కళ్లకు గంతలు కట్టి కూర్చోబెట్టినట్లు ఆ ఫొటోలో కనిపిస్తోంది.
♦ మదురోతో పాటు ఆయన సతీమణిని కూడా అమెరికా బలగాలు కస్టడీలోకి తీసుకున్నాయి.
♦ రాజధాని కరాకస్పై అమెరికా దళాలు జరిపిన మెరుపు దాడిలో వీరిని బంధించినట్లు సమాచారం.
లాటిన్ అమెరికాలో 35 ఏళ్ల తర్వాత మళ్లీ..
1989లో పనామా నేత మాన్యుయెల్ నోరిగాను అమెరికా పదవీచ్యుతుడిని చేసిన తర్వాత, ఒక లాటిన్ అమెరికన్ దేశంలో అమెరికా నేరుగా జోక్యం చేసుకుని అధ్యక్షుడిని బంధించడం ఇదే తొలిసారి. ఈ పరిణామంతో దక్షిణ అమెరికా ఖండంలో యుద్ధ మేఘాలు అలుముకున్నాయి.
ప్రతిస్పందనలు:
వెనెజువెలా: ఉపాధ్యక్షురాలు డెల్సీ రోడ్రిగ్జ్ స్పందిస్తూ, తమ అధ్యక్షుడు సజీవంగా ఉన్నారని నిరూపించే ఆధారాలు చూపాలని డిమాండ్ చేశారు. ట్రంప్ ఫొటో విడుదల చేయడంతో అక్కడి ప్రభుత్వం ఖంగుతింది.
అమెరికా సెనేట్: మదురో దొరకడంతో వెనెజువెలాలో అమెరికా సైనిక చర్య దాదాపు పూర్తయిందని సెనేటర్ మైక్ లీ వెల్లడించారు.
పొరుగు దేశాలు: వెనెజువెలా పొరుగు దేశమైన కొలంబియా తమ సరిహద్దుల్లో బలగాలను మోహరించి హై అలర్ట్ ప్రకటించింది.
ముగిసిన 'కరాకస్' ఆపరేషన్?
అమెరికా విదేశాంగ మంత్రి మార్కో రూబియో పర్యవేక్షణలో జరిగిన ఈ ఆపరేషన్ ద్వారా వెనెజువెలాలో మదురో నియంతృత్వ పాలనకు ముగింపు పలికినట్లు అమెరికా భావిస్తోంది. తదుపరి చర్యగా మదురోను అమెరికాలో విచారించే అవకాశం ఉంది.