Venezuela Crisis.. అధ్యక్ష భవనం వద్ద కాల్పుల మోత! డెల్సీ రోడ్రిగ్జ్ చేతికి పగ్గాలు
నెజువెలా రాజధాని కారకాస్లో ఉద్రిక్తతలు కొనసాగుతున్నాయి. మాజీ అధ్యక్షుడు మదురో అరెస్ట్ తర్వాత అధ్యక్ష భవనం వద్ద కాల్పులు జరగడం ప్రజలను భయాందోళనకు గురిచేస్తోంది.
మాజీ అధ్యక్షుడు నికోలస్ మదురోపై మాదకద్రవ్యాల అక్రమ రవాణా ఆరోపణలు ఉండటంతో, అమెరికా బలగాలు జనవరి 3న ఆయనను బంధించాయి. ఈ ఆపరేషన్లో సుమారు 24 మంది వెనెజువెలా భద్రతాధికారులు ప్రాణాలు కోల్పోయారు. ఈ పరిణామాల అనంతరం వెనెజువెలా సుప్రీంకోర్టు ఆదేశాల మేరకు ఉపాధ్యక్షురాలు డెల్సీ రోడ్రిగ్జ్ తాత్కాలిక అధ్యక్షురాలిగా బాధ్యతలు చేపట్టారు.
అధ్యక్ష భవనం వద్ద ఏం జరిగింది?
కారకాస్లోని అధ్యక్ష భవనం (మిరోఫ్లోర్స్ ప్యాలెస్) వద్ద భారీగా కాల్పులు జరగడం కలకలం సృష్టించింది.
డ్రోన్ల కలకలం: ప్యాలెస్ పరిసరాల్లో అనుమానాస్పద డ్రోన్లు ఎగరడాన్ని గుర్తించిన భద్రతా దళాలు వాటిని నిలువరించేందుకు కాల్పులు జరిపాయి.
భయాందోళన: ఈ ఘటనలో ఎవరికీ హాని జరగలేదని అధికారులు చెబుతున్నప్పటికీ, రాజధాని నగర ప్రజలు తీవ్ర ఆందోళన చెందుతున్నారు. దీనికి సంబంధించిన వీడియోలు ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారాయి.
అమెరికా తీరుపై ఉత్కంఠ:
తాత్కాలిక అధ్యక్షురాలు డెల్సీ రోడ్రిగ్జ్ అమెరికాతో చర్చలకు సిద్ధమని సంకేతాలు పంపినప్పటికీ, పరిస్థితి అంత ఆశాజనకంగా లేదు.
ట్రంప్ స్పందన: వెనెజువెలాను తాత్కాలికంగా అమెరికానే నడిపిస్తుందని అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ స్పష్టం చేయడం గమనార్హం.
అమెరికా వివరణ: అధ్యక్ష భవనం వద్ద జరిగిన కాల్పులతో తమకు సంబంధం లేదని అమెరికా ప్రకటించింది. అక్కడ భద్రత నిర్వహిస్తున్న పారామిలటరీ దళాల మధ్య సమన్వయ లోపం వల్లే ఈ కాల్పులు జరిగి ఉండొచ్చని అమెరికా అధికారి అభిప్రాయపడ్డారు.
ముఖ్య పరిణామాలు:
- మదురో అరెస్ట్: మాదకద్రవ్య ఆరోపణల నేపథ్యంలో అమెరికాకు తరలింపు.
- కొత్త నాయకత్వం: తాత్కాలిక అధ్యక్షురాలిగా డెల్సీ రోడ్రిగ్జ్ ప్రమాణ స్వీకారం.
- ఉద్రిక్తతలు: కారకాస్ వీధుల్లో కొనసాగుతున్న సైనిక పహారా.
వెనెజువెలాలో మున్ముందు ఈ రాజకీయ పోరు ఎటు దారితీస్తుందోనని ప్రపంచ దేశాలు ఆసక్తిగా గమనిస్తున్నాయి.