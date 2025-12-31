USA: కీలక హెచ్చరిక భారతీయులకు H-1B వీసా కొత్త నియమాలు
అమెరికా ప్రభుత్వం H-1B మరియు H-4 వీసాల జారీ విధానాల్లో కీలక మార్పులు చేసింది. 2026 ఫిబ్రవరి 27 నుంచి అమల్లోకి రానున్న కొత్త నియమాలు భారతీయ వలసదారులపై ప్రభావం చూపుతాయి. అత్యధిక వేతనాలు, నైపుణ్యాలున్నవారికి ప్రాధాన్యం, ఎంట్రీ లెవల్ ఉద్యోగాలకు తక్కువ అవకాశం.
అమెరికా ప్రభుత్వం హెచ్-1బీ మరియు హెచ్-4 వీసాల జారీ విధానాల్లో కీలక మార్పులు చేసింది. యూఎస్ సిటిజన్షిప్ అండ్ ఇమిగ్రేషన్ సర్వీస్ (USCIS) ఈ కొత్త నియమాలను ఫెడరల్ రిజిస్టర్లో ప్రకటించింది, ఇవి 2026 ఫిబ్రవరి 27 నుంచి అమల్లోకి రానున్నాయి. 2027 ఆర్థిక సంవత్సరం H-1B క్యాప్ రిజిస్ట్రేషన్ సీజన్లో ఈ నియమాలు వర్తించనుండనున్నాయి.
భారతీయులకు కీలక హెచ్చరికలు
- అమెరికాలో ఉండే భారతీయులు సాంఘిక నిబంధనలు, ఇమిగ్రేషన్ చట్టాలను ఉల్లంఘించరాదు.
- అక్రమ వలస, చట్ట ఉల్లంఘనలపై క్రిమినల్ కేసులు, జరిమానాలు విధించబడతాయి.
- అమెరికా ప్రభుత్వం తమ సరిహద్దులు, పౌరులను రక్షించేందుకు కట్టుబడినట్టు పేర్కొంది.
- భారత్లోని అమెరికా ఎంబసీ కూడా ఈ విషయంలో ట్వీట్ ద్వారా హెచ్చరించింది.
H-1B వీసా కొత్త నియమాలు
- ర్యాండమ్ సిస్టమ్ ద్వారా H-1B వీసాలు ఇకపై జారీ చేయబడవు.
- అత్యధిక వేతనాలు మరియు ప్రత్యేక నైపుణ్యాలున్న అభ్యర్థులు ముందుగానే వీసా పొందే అవకాశాలు ఎక్కువ.
- తక్కువ జీతం లేదా ఎంట్రీ లెవల్ ఉద్యోగాలకు H-1B వీసా పొందే అవకాశం తక్కువ.
- అమెరికా కార్మిక శాఖ H-1B ఉద్యోగుల వేతనాలను క్రమబద్ధీకరించింది.
- సోషల్ మీడియా వెట్టింగ్, ఇతర నిబంధనలు వల్ల H-1B, H-4 అపాయింట్మెంట్లు ఇప్పటికే ఆలస్యమవుతున్నాయి.
సంక్షిప్తంగా, భారతీయ వలసదారులు ఈ కొత్త H-1B నియమాలను గమనించి, అపాయింట్మెంట్ లేదా వీసా అప్లికేషన్ ప్లానింగ్ను ముందుగానే చేయడం అత్యవసరం. అమెరికా చట్టాల ఉల్లంఘన వలన భారతీయుల పరిస్థితి సంక్లిష్టమవుతుంది.
