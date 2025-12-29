US Visa Nightmare: $100,000 హెచ్-1బి ఫీజు, లాటరీ రద్దు.. ట్రంప్ సర్కార్ కఠిన నిర్ణయాలు!
అమెరికా వెళ్లాలనుకునే భారతీయులకు ట్రంప్ ప్రభుత్వం బిగ్ షాక్ ఇచ్చింది. హెచ్-1బి వీసా ఫీజును $100,000కి పెంచడంతో పాటు, పాత లాటరీ విధానాన్ని రద్దు చేసింది. సోషల్ మీడియా తనిఖీలు, బయోమెట్రిక్ నిబంధనలను కఠినతరం చేస్తూ కొత్త మార్గదర్శకాలు విడుదలయ్యాయి.
అమెరికాలో ఉద్యోగం చేయాలనే కలలు కనే భారతీయులకు, ముఖ్యంగా ఐటీ నిపుణులకు ట్రంప్ ప్రభుత్వం భారీ షాక్ ఇచ్చింది. హెచ్-1బి (H-1B) వీసా నిబంధనలను సమూలంగా మారుస్తూ అత్యంత కఠినమైన ఉత్తర్వులను జారీ చేసింది. పెరిగిన ఫీజులు, లాటరీ విధానం రద్దు వంటి నిర్ణయాలు భారతీయ టెక్కీలపై తీవ్ర ప్రభావం చూపనున్నాయి.
1. హెచ్-1బి వీసా ఫీజు ఆకాశానికి ($100,000)
సెప్టెంబర్ 21, 2025 నుండి అమలులోకి వచ్చిన నిబంధన ప్రకారం, ప్రతి కొత్త హెచ్-1బి పిటిషన్పై కంపెనీలు అదనంగా $100,000 (సుమారు ₹84 లక్షలు) ఫీజు చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. అమెరికన్ కార్మికులకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలనే ఉద్దేశంతో ఈ భారీ రుసుమును విధించారు. దీనివల్ల భారతీయ కంపెనీలకు నియామకాలు భారంగా మారనున్నాయి.
2. అదృష్టం కాదు.. జీతమే ప్రాధాన్యం (లాటరీ రద్దు)
ఇప్పటివరకు ఉన్న రాండమ్ లాటరీ విధానాన్ని రద్దు చేసి, దాని స్థానంలో **'వెయిటెడ్ సెలక్షన్ ప్రాసెస్'**ను ప్రవేశపెట్టారు.
ఫిబ్రవరి 27, 2026 నుండి ఇది అమలులోకి వస్తుంది.
దీని ప్రకారం, అత్యధిక వేతనం (Level IV Salary) పొందే నిపుణులకు మాత్రమే వీసా కేటాయింపులో మొదటి ప్రాధాన్యత ఉంటుంది. తక్కువ వేతనానికి పని చేసే జూనియర్ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్లకు, విదేశీ విద్యార్థులకు ఇది గట్టి దెబ్బ.
3. సోషల్ మీడియాపై నిఘా.. ఖాతాలన్నీ పబ్లిక్!
వీసా దరఖాస్తుదారులు (H-1B) మరియు వారి కుటుంబ సభ్యులు (H-4) తమ ఫేస్బుక్, ఇన్స్టాగ్రామ్, X వంటి సోషల్ మీడియా వివరాలను సమర్పించడం తప్పనిసరి చేశారు.
ఖాతాల ప్రైవసీ సెట్టింగ్స్ను 'పబ్లిక్'గా మార్చుకోవాలి.
ఈ తనిఖీల కారణంగా వీసా అపాయింట్మెంట్లలో భారీ జాప్యం జరుగుతోంది. ఇప్పటికే భారత్లో చాలా మంది అపాయింట్మెంట్లు రీషెడ్యూల్ అయ్యాయి.
4. అందరికీ బయోమెట్రిక్ తప్పనిసరి
డిసెంబర్ 26, 2025 నుండి అమెరికాలో ప్రవేశించే లేదా నిష్క్రమించే ప్రతి నాన్-యూఎస్ సిటిజన్ బయోమెట్రిక్ వివరాలు ఇవ్వాలి.
గతంలో 14 ఏళ్ల లోపు పిల్లలకు, 79 ఏళ్ల పైబడిన వృద్ధులకు ఉన్న మినహాయింపులను రద్దు చేశారు.
ముఖ గుర్తింపు (Facial Biometrics), ఐరిస్ స్కాన్ ప్రతిసారీ సేకరిస్తారు.
5. 19 దేశాలపై ఆంక్షలు.. గ్రీన్ కార్డ్ నిలిపివేత
భద్రతా కారణాల దృష్ట్యా 19 దేశాల పౌరుల గ్రీన్ కార్డ్ మరియు పౌరసత్వ దరఖాస్తులను యూఎస్సీఐఎస్ (USCIS) నిలిపివేసింది. జనవరి 1, 2026 నుండి ఇరాన్, యెమెన్, అఫ్గానిస్తాన్ వంటి 12 దేశాల పౌరుల ప్రవేశంపై పూర్తి నిషేధం అమలులోకి రానుంది.