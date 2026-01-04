Crude Oil Prices 2026: వెనిజులాపై అమెరికా దాడులు.. సామాన్యుడికి తప్పని చమురు సెగ!
అమెరికా-వెనిజులా యుద్ధ వాతావరణం కారణంగా బంగారం, వెండి మరియు ముడి చమురు ధరలు పెరిగే అవకాశం ఉంది. ట్రంప్ నిర్ణయంతో పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలపై పడే ప్రభావం గురించి పూర్తి విశ్లేషణ ఇక్కడ చూడండి
ప్రపంచవ్యాప్తంగా మరోసారి యుద్ధ మేఘాలు కమ్ముకున్నాయి. అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ తీసుకున్న ఒక సంచలన నిర్ణయం ఇప్పుడు అంతర్జాతీయ మార్కెట్లను వణికిస్తోంది. వెనిజులాపై అమెరికా సైనిక దాడులకు దిగడం, అక్కడి అధ్యక్షుడు నికోలస్ మదురోను బంధించడం వంటి పరిణామాలు భారత్ వంటి దేశాలపై తీవ్ర ప్రభావం చూపే అవకాశం ఉంది.
ఏం జరిగింది?
వెనిజులాలో జరుగుతున్న రాజకీయ సంక్షోభం నేపథ్యంలో అమెరికా నేరుగా రంగంలోకి దిగింది. ట్రంప్ స్వయంగా సోషల్ మీడియా వేదికగా ఈ దాడులను ధృవీకరించారు. నికోలస్ మదురో మరియు ఆయన భార్యను అమెరికా దళాలు బంధించినట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. వెనిజులా వద్ద ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద చమురు నిల్వలు ఉండటంతో, ఈ పరిణామం ఇప్పుడు గ్లోబల్ ఎకానమీని కుదిపేస్తోంది.
పెరగనున్న బంగారం, వెండి ధరలు
సాధారణంగా ఏదైనా దేశంపై యుద్ధం లేదా దాడులు జరిగినప్పుడు పెట్టుబడిదారులు సురక్షితమైన మార్గంగా భావించి బంగారం వైపు మొగ్గు చూపుతారు. దీనివల్ల వచ్చే సోమవారం నుండే బంగారం, వెండి ధరలు ఆకాశాన్ని తాకనున్నాయని విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు.
- గోల్డ్ అంచనా: 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ. 1.40 లక్షలకు చేరవచ్చు.
- సిల్వర్ అంచనా: కిలో వెండి ధర ఏకంగా రూ. 2.50 లక్షల మార్కును తాకవచ్చు.
ముడి చమురు ధరలపై 'వెనిజులా' ఎఫెక్ట్!
వెనిజులా ప్రపంచవ్యాప్తంగా ముడి చమురు ఉత్పత్తిలో కీలక పాత్ర పోషిస్తోంది. ప్రస్తుతం అక్కడ యుద్ధ వాతావరణం నెలకొనడంతో చమురు ఎగుమతులు నిలిచిపోయే ప్రమాదం ఉంది.
- క్రూడ్ ఆయిల్: ముడి చమురు ధర బ్యారెల్కు 65 డాలర్లకు పెరిగే అవకాశం ఉంది.
- భారత్పై ప్రభావం: భారత్ తన అవసరాల కోసం అత్యధికంగా దిగుమతులపైనే ఆధారపడుతుంది. అంతర్జాతీయంగా క్రూడ్ ఆయిల్ ధర పెరిగితే, దేశీయంగా పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలు పెరగడం ఖాయం.
నిపుణులు ఏమంటున్నారు?
వెనిజులా రోజుకు సుమారు 10 లక్షల బ్యారల్స్ చమురును మాత్రమే ఉత్పత్తి చేస్తోంది. ఇది ప్రపంచ ఉత్పత్తిలో దాదాపు ఒక శాతమే. కాబట్టి, స్వల్పకాలికంగా పెద్దగా ప్రభావం ఉండకపోవచ్చని కొందరు అంటున్నారు. అయితే, ఈ సంక్షోభం గనుక ఎక్కువ రోజులు కొనసాగితే మాత్రం రవాణా ఖర్చులు పెరిగి, నిత్యావసరాల ధరలు కూడా ప్రియం కావచ్చు.