US Tariff Refunds: ట్రంప్కి బిగ్ షాక్.. సంచలన తీర్పు ఇచ్చిన కోర్టు..!
US Tariff Refunds: అమెరికా ప్రభుత్వం చట్టవిరుద్ధంగా వసూలు చేసిన సుంకాలను దిగుమతిదారులకు వడ్డీతో సహా తిరిగి ఇవ్వాలని యూఎస్ ట్రేడ్ కోర్టు ఆదేశించింది. బిలియన్ డాలర్ల ఈ భారీ రీఫండ్ ప్రక్రియపై న్యాయమూర్తి రిచర్డ్ ఈటన్ కీలక తీర్పు ఇచ్చారు.
US Court: అమెరికా వాణిజ్య రంగంలో ఒక సంచలన తీర్పు వెలువడింది. చట్టవిరుద్ధంగా వసూలు చేసిన సుంకాల (Tariffs) విషయంలో దిగుమతిదారులకు ఊరటనిస్తూ బిలియన్ డాలర్ల వాపసును తక్షణమే ప్రారంభించాలని అమెరికా ట్రేడ్ కోర్టు ప్రభుత్వాన్ని ఆదేశించింది. సుప్రీంకోర్టు గత నెలలో ఇచ్చిన తీర్పును అనుసరిస్తూ, మాన్హట్టన్లోని యూఎస్ కోర్ట్ ఆఫ్ ఇంటర్నేషనల్ ట్రేడ్ న్యాయమూర్తి రిచర్డ్ ఈటన్ బుధవారం ఈ కీలక ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు.
ఏమిటీ వివాదం?
సాధారణంగా అమెరికాలోకి వస్తువులను దిగుమతి చేసుకున్నప్పుడు, ప్రవేశ సమయంలోనే దిగుమతిదారులు ఒక అంచనా వేసిన మొత్తాన్ని సుంకంగా చెల్లిస్తారు. దీనిని లిక్విడేషన్ అనే ప్రక్రియ ద్వారా సుమారు 314 రోజుల తర్వాత ఖరారు చేస్తారు. అయితే, గతంలో కొన్ని సుంకాలను చట్టవిరుద్ధంగా వసూలు చేసినట్లు సుప్రీంకోర్టు నిర్ధారించింది. దీంతో, దిగుమతిదారులు చెల్లించిన అదనపు సొమ్మును వడ్డీతో సహా తిరిగి ఇవ్వాలని ఇప్పుడు కోర్టు స్పష్టం చేసింది.
న్యాయమూర్తి ఆగ్రహం..
ప్రభుత్వం ఈ వాపసు ప్రక్రియను ఆలస్యం చేయడంపై న్యాయమూర్తి రిచర్డ్ ఈటన్ ఘాటుగా స్పందించారు. దీన్ని ఎలా చేయాలో కస్టమ్స్ విభాగానికి (CBP) బాగా తెలుసు. వారు ప్రతిరోజూ ఎంట్రీలను రద్దు చేస్తూ, వాపసులను జారీ చేస్తూనే ఉంటారు. దీని కోసం కొత్తగా కష్టపడాల్సిన పని లేదు, తమ వ్యవస్థను దీనికి అనుగుణంగా ప్రోగ్రామ్ చేయాలి అని ఆయన పేర్కొన్నారు. మిలియన్ల కొద్దీ షిప్మెంట్లకు సంబంధించిన ఖర్చులను తక్షణమే ఖరారు చేసి, దిగుమతిదారుల సొమ్మును వారికి చేరవేయాలని ఆదేశించారు.
ఎందుకు ఇది ముఖ్యమైనది?
బిలియన్ డాలర్ల వాపసు అనేది అమెరికాలోకి వస్తువులను దిగుమతి చేసే వేలాది కంపెనీలకు పెద్ద ఆర్థిక వెసులుబాటును కల్పిస్తుంది.కేవలం అసలు మాత్రమే కాకుండా, ఇన్నాళ్లూ ప్రభుత్వం దగ్గర ఉన్న సొమ్ముకు వడ్డీని కూడా కలిపి ఇవ్వాలని కోర్టు చెప్పడం విశేషం.ప్రభుత్వం తీసుకునే నిర్ణయాలు చట్టవిరుద్ధమని తేలినప్పుడు, సామాన్య వ్యాపారులకు న్యాయం జరుగుతుందని ఈ తీర్పు నిరూపించింది.
న్యాయమూర్తి ఈటన్ ఈ శుక్రవారం మరో విచారణను కూడా షెడ్యూల్ చేశారు. ఇందులో కస్టమ్స్ అండ్ బోర్డర్ ప్రొటెక్షన్ (CBP) తన వాపసు ప్రణాళికను కోర్టుకు సమర్పించాల్సి ఉంటుంది. ఈ భారీ రీఫండ్ ప్రక్రియను పర్యవేక్షించే ఏకైక న్యాయమూర్తిగా ఈటన్ వ్యవహరించడం దీని ప్రాధాన్యతను మరింత పెంచుతోంది. అంతర్జాతీయ వాణిజ్య నియమాలను ఉల్లంఘిస్తే ప్రభుత్వానికైనా జరిమానా తప్పదని ఈ తీర్పు గట్టి హెచ్చరిక పంపింది.