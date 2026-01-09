US Seizes Russian Oil: రష్యా ఆయిల్ ట్యాంకర్ను పట్టేసిన అమెరికా.. నౌకలో ముగ్గురు భారతీయులు!
రష్యా ఆయిల్ ట్యాంకర్ను అమెరికా కోస్ట్ గార్డ్ స్వాధీనం చేసుకుంది. ఈ నౌకలో ముగ్గురు భారతీయులు ఉన్నారు. భారతీయుల భద్రత మరియు రష్యా-అమెరికా మధ్య వివాదం పూర్తి వివరాలు.
ఉత్తర అట్లాంటిక్ మహాసముద్రం వేదికగా అమెరికా కోస్ట్ గార్డ్ జరిపిన మెరుపు దాడి ఇప్పుడు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రకంపనలు సృష్టిస్తోంది. అంతర్జాతీయ ఆంక్షలను ధిక్కరించి రష్యా చమురును రవాణా చేస్తోందన్న ఆరోపణలతో 'మెరినెరా' (Merinera) అనే భారీ రష్యా ఆయిల్ ట్యాంకర్ను అమెరికా బలగాలు తమ అదుపులోకి తీసుకున్నాయి. ఈ నౌకలో ముగ్గురు భారతీయులు ఉండటంతో భారత్ ఒక్కసారిగా అప్రమత్తమైంది.
అసలేం జరిగింది?
రష్యాకు చెందిన ఈ భారీ నౌక గత కొంతకాలంగా అమెరికా నిఘా నీడలో ఉంది. ఆంక్షలు విధింపబడిన దేశాల నుంచి చమురు రవాణా చేస్తోందని భావించిన అమెరికా అధికారులు, నడి సముద్రంలో నౌకపైకి ప్రవేశించి దానిని స్వాధీనం చేసుకున్నారు.
నౌకలో ఉన్న సిబ్బంది వివరాలు:
ఈ నౌకలో మొత్తం 28 మంది సిబ్బంది ఉండగా, అందులో వివిధ దేశాలకు చెందిన వారు ఉన్నారు:
ఉక్రెయిన్ పౌరులు: 17 మంది
జార్జియా వాసులు: 6 గురు
భారతీయులు: 3 గురు
రష్యన్లు: 2 దరు
ప్రస్తుతం సిబ్బంది అందరినీ అమెరికా బలగాలు తమ నిఘాలో ఉంచినట్లు సమాచారం.
రష్యా ‘నయా వలసవాదం’ అంటూ నిప్పులు..
ఈ ఘటనపై రష్యా విదేశీ వ్యవహారాల శాఖ తీవ్రస్థాయిలో మండిపడింది. "అంతర్జాతీయ నౌకాయాన స్వేచ్ఛను అమెరికా కాలరాస్తోంది. పౌర హోదాలో ప్రయాణిస్తున్న నౌకను బందీగా పట్టుకోవడం 'నయా వలసవాదం' కిందికే వస్తుంది" అని మాస్కో ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసింది. వెనిజులా వనరులపై పట్టు కోసమే అమెరికా ఇదంతా చేస్తోందని ఆరోపించింది.
భారతీయుల పరిస్థితి ఏంటి?
నౌకలో ఉన్న ముగ్గురు భారతీయుల భద్రతపై ఇప్పుడు సర్వత్రా ఆందోళన వ్యక్తమవుతోంది. భారత విదేశీ వ్యవహారాల శాఖ ఇప్పటికే అమెరికాలోని భారత రాయబార కార్యాలయం ద్వారా వివరాలు సేకరిస్తోంది.
సిబ్బంది పట్ల మానవత్వంతో ప్రవర్తించాలని రష్యా కోరుతోంది.
భారతీయులను సురక్షితంగా స్వదేశానికి రప్పించేందుకు భారత దౌత్య వర్గాలు తమ ప్రయత్నాలను ముమ్మరం చేశాయి.
ఈ వివాదం ఇప్పటికే ఉద్రిక్తంగా ఉన్న అమెరికా-రష్యా సంబంధాలను మరింత క్లిష్టంగా మార్చేలా కనిపిస్తోంది.