Eli Lilly: గుడ్ న్యూస్ చెప్పిన ఎలి లిల్లీ.. తెలంగాణలో రూ. 8,879 కోట్లు పెట్టుబడులు..!
Eli Lilly: అమెరికాకు చెందిన ఫార్మాస్యూటికల్ కంపెనీ ఎలి లిల్లీ అండ్ కంపెనీ రాబోయే కొన్ని సంవత్సరాలలో భారతదేశంలో US$1 బిలియన్ (సుమారు రూ. 8,879 కోట్లు) పెట్టుబడి పెట్టాలని యోచిస్తోంది. వ్యూహాత్మక పెట్టుబడి కంపెనీ తయారీ, సరఫరా సామర్థ్యాలను మరింత బలోపేతం చేస్తుందని పేర్కొంటూ అమెరికన్ ఫార్మాస్యూటికల్ కంపెనీ ఒక ప్రకటనలో ఈ విషయాన్ని వెల్లడించింది.
భారతదేశంలో తన భారీ $1 బిలియన్ పెట్టుబడి ప్రణాళికను వెల్లడించడంతో పాటు, దేశవ్యాప్తంగా కంపెనీ తయారీ నెట్వర్క్కు అధిక-నాణ్యత సాంకేతిక సామర్థ్యాలను అందించే లిల్లీ హైదరాబాద్లో ఒక కొత్త కేంద్రాన్ని ఏర్పాటు చేస్తుందని కంపెనీ ప్రకటించింది. ఈ చర్య ఔషధ తయారీ, ప్రపంచ సరఫరా గొలుసుకు కేంద్రంగా భారతదేశానికి పెరుగుతున్న ప్రాముఖ్యతను నొక్కి చెబుతుంది.
ఈ చర్య ఈ సంవత్సరం ప్రారంభంలో ఎలి లిల్లీ భారతదేశంలో బరువు తగ్గడం, మధుమేహ ఔషధం, మోంజారోను ప్రారంభించిన తర్వాత జరిగింది, దీనికి ప్రపంచవ్యాప్త డిమాండ్ వేగంగా పెరిగింది. స్థూలకాయం ఔషధ మార్కెట్లో పెరుగుతున్న పోటీ మధ్య ఈ పెట్టుబడి కంపెనీ దీర్ఘకాలిక సరఫరాలను పొందడంలో కూడా సహాయపడుతుందని విశ్లేషకులు అంటున్నారు.
ఎలి లిల్లీ ప్రకారం, తెలంగాణలోని స్థానిక ఔషధ తయారీదారులతో భాగస్వామ్యంతో ఈ పెట్టుబడి పెట్టబడుతుంది, ఇది ఔషధ ఉత్పత్తిని విస్తరించడానికి, ఊబకాయం, మధుమేహం చికిత్సకు ఉపయోగించే వాటి నుండి అల్జీమర్స్, క్యాన్సర్, రోగనిరోధక సంబంధిత వ్యాధుల వరకు కీలకమైన ఔషధాల లభ్యతను మెరుగుపరచడానికి ఉద్దేశించబడింది.
లిల్లీ ఇంటర్నేషనల్ ఎగ్జిక్యూటివ్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ పాట్రిక్ జాన్సన్ మాట్లాడుతూ, "ప్రపంచవ్యాప్తంగా తయారీ, ఔషధ సరఫరా సామర్థ్యాన్ని విస్తరించడానికి మేము గణనీయమైన పెట్టుబడులు పెడుతున్నాము, భారతదేశం మా ప్రపంచ నెట్వర్క్లో సామర్థ్య నిర్మాణానికి కేంద్రంగా ఉంది." PTI నివేదిక ప్రకారం, ఎలి లిల్లీ అండ్ కంపెనీ 2020 నాటికి USతో సహా ప్రపంచవ్యాప్తంగా $55 బిలియన్లకు పైగా పెట్టుబడి పెట్టడానికి కట్టుబడి ఉంది.
తెలంగాణలో ఎలి లిల్లీ పెట్టుబడి ప్రణాళిక ప్రకటన గురించి, రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి ఎ. రేవంత్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ, "హైదరాబాద్లో లిల్లీ నిరంతర విస్తరణ ప్రపంచ ఆరోగ్య సంరక్షణ ఆవిష్కరణలకు శక్తివంతమైన కేంద్రంగా నగరం ఆవిర్భావాన్ని ప్రదర్శిస్తుంది" అని అన్నారు. టెక్నాలజీ ఆధారిత వృద్ధి, అభివృద్ధిపై తెలంగాణ దృష్టిని, అలాగే వ్యాపార సౌలభ్యాన్ని బహుళజాతి ఔషధ తయారీదారులకు ఆకర్షణగా పేర్కొంది.