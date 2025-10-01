US: అమెరికాలో ప్రభుత్వ షట్డౌన్ ... ఆరేళ్లలో తొలిసారి
కీలక నిధుల బిల్లులకు ఆమోదం లభించకపోవడంతో అమెరికా ప్రభుత్వం షట్డౌన్లోకి వెళ్లింది.
కీలక నిధుల బిల్లులకు ఆమోదం లభించకపోవడంతో అమెరికా ప్రభుత్వం షట్డౌన్లోకి వెళ్లింది. గత ఆరేళ్లలో ఇలా జరగడం ఇదే తొలిసారి. అమెరికా కాలమానం ప్రకారం బుధవారం అర్థరాత్రి గడువు ముగియగానే ఈ ప్రక్రియ మొదలైంది.
షట్డౌన్కు కారణం:
డెమొక్రాట్లు తమ డిమాండ్లను తీర్చాలని కోరుతూ, రిపబ్లికన్ల నిధుల బిల్లును అడ్డుకున్నారు. దీంతో ప్రభుత్వ కార్యకలాపాలు నిలిచిపోయాయి.
ప్రభావం:
దాదాపు 7,50,000 మంది ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు పనికి రావద్దని ఆదేశాలు అందుకున్నారు.
మిలిటరీ, ఎయిర్ ట్రాఫిక్ కంట్రోల్ వంటి అత్యవసర సేవలు అందించే ఉద్యోగులు విధుల్లో కొనసాగాల్సి ఉంటుంది, అయితే వారికి వెంటనే జీతాలు అందవు. షట్డౌన్ ముగిసిన తర్వాతే పాత బకాయిలు చెల్లిస్తారు.
నేషనల్ పార్క్లు, మ్యూజియంలు, ఇతర ప్రభుత్వ కార్యాలయాలు మూతపడతాయి.
సోషల్ సెక్యూరిటీ, మెడికేర్ వంటి కొన్ని సేవలకు మాత్రం ఎలాంటి అంతరాయం ఉండదు.
ఈ షట్డౌన్ ఎక్కువ కాలం కొనసాగితే, అది అమెరికా ఆర్థిక వృద్ధిని మందగింపజేసి, మార్కెట్లపై ప్రతికూల ప్రభావం చూపుతుంది. విశ్లేషకుల అంచనా ప్రకారం, ప్రతి వారానికి 0.1 నుంచి 0.2 పాయింట్లు ఆర్థిక వృద్ధి తగ్గే అవకాశం ఉంది.
గతంలో 2018-19 మధ్య ట్రంప్ అధ్యక్షుడిగా ఉన్నప్పుడు 35 రోజుల పాటు సుదీర్ఘ షట్డౌన్ జరిగింది. 1981 నుండి అమెరికా ప్రభుత్వం 15 సార్లు మూతపడింది. ప్రస్తుతం రాజకీయ పార్టీల మధ్య రాజీ కుదిరే సూచనలు కనిపించడం లేదు.