US Embassy Alert for H-1B & H-4 Visas: హెచ్-1బి, హెచ్-4 వీసాదారులపై ట్రంప్ సర్కార్ నిఘా.. మీ సోషల్ మీడియా ప్రొఫైల్స్ జాగ్రత్త!

US Embassy Alert for H-1B & H-4 Visas: హెచ్-1బి, హెచ్-4 వీసాదారులపై ట్రంప్ సర్కార్ నిఘా.. మీ సోషల్ మీడియా ప్రొఫైల్స్ జాగ్రత్త!
Highlights

అమెరికా వీసా దరఖాస్తుదారులకు సోషల్ మీడియా తనిఖీ తప్పనిసరి. మరోవైపు స్టాక్ మార్కెట్లో మీషో షేర్లు 10 శాతం పతనం. పూర్తి విశ్లేషణ ఇక్కడ చదవండి.

అమెరికాలో ఉద్యోగం చేయాలనే కలలతో ఉన్న భారతీయులకు ట్రంప్ ప్రభుత్వం భారీ షాక్ ఇచ్చింది. హెచ్-1బి (H-1B) మరియు హెచ్-4 (H-4) వీసా నిబంధనలను మరింత కఠినతరం చేస్తూ యూఎస్ ఎంబసీ కీలక ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. ఇకపై వీసా దరఖాస్తుదారులందరికీ 'ఆన్‌లైన్ ప్రెజెన్స్ రివ్యూ' (Online Presence Review) తప్పనిసరి కానుంది.

ఏమిటీ ఆన్‌లైన్ నిఘా?

మీరు గతంలో సోషల్ మీడియాలో చేసిన పోస్టులు, కామెంట్లు మరియు మీ ఆన్‌లైన్ చరిత్రను అమెరికా అధికారులు క్షుణ్ణంగా పరిశీలిస్తారు.

తనిఖీ చేసే వేదికలు: ఫేస్‌బుక్, ఎక్స్ (ట్విట్టర్), ఇన్‌స్టాగ్రామ్ వంటి సామాజిక మాధ్యమాల్లో మీ ప్రవర్తనను బట్టి వీసా జారీ ఉంటుంది.

ప్రధాన ఉద్దేశ్యం: అమెరికా జాతీయ భద్రతకు ముప్పు కలిగించే వ్యక్తులను గుర్తించడం మరియు వీసా దుర్వినియోగాన్ని అరికట్టడం.

భారతీయులపై ప్రభావం:

హెచ్-1బి వీసాలు పొందే వారిలో 70 శాతం మంది భారతీయులే కావడంతో ఈ నిర్ణయం మన ఐటీ నిపుణులపై పెను ప్రభావం చూపనుంది. ఇప్పటికే డిసెంబర్‌లో వీసా స్టాంపింగ్ కోసం భారత్ వచ్చిన వందలాది మంది టెక్కీల అపాయింట్‌మెంట్‌లు రద్దయ్యాయి. వీసా ప్రాసెసింగ్ సమయం పెరగనుండటంతో టెక్కీలు ఆందోళన చెందుతున్నారు.

మీషో షేర్లలో భారీ ప్రకంపనలు: 10% లోయర్ సర్క్యూట్‌తో కుప్పకూలిన స్టాక్.. ఇప్పుడే కొనేయొచ్చా?

ముంబై: భారతీయ స్టాక్ మార్కెట్లో సంచలనం సృష్టిస్తూ లిస్ట్ అయిన ఈ-కామర్స్ దిగ్గజం మీషో (Meesho) షేర్లు సోమవారం ట్రేడింగ్‌లో కుప్పకూలాయి. ఇన్వెస్టర్లు ఒక్కసారిగా లాభాల స్వీకరణకు (Profit Booking) మొగ్గు చూపడంతో ఈ స్టాక్ 10 శాతం క్షీణించి రూ. 202.05 వద్ద లోయర్ సర్క్యూట్‌ను తాకింది.

ముఖ్య విశేషాలు:

రికార్డు పతనం: గత శుక్రవారం రూ. 254.65 వద్ద ఆల్‌టైమ్ హైని తాకిన మీషో, కేవలం రెండు రోజుల్లోనే 14 శాతం విలువను కోల్పోయింది.

ఐపీఓ సక్సెస్: డిసెంబర్ 10న రూ. 111 వద్ద లిస్ట్ అయిన మీషో, ఇన్వెస్టర్లకు మల్టీబ్యాగర్ లాభాలను అందించింది. ప్రస్తుతం పడినా కూడా ఐపీఓ ధర కంటే 82 శాతం పైనే లాభాల్లో ఉంది.

ఇన్వెస్టర్లు ఏం చేయాలి?

షేర్లు తగ్గాయి కదా అని ఇప్పుడే 'బాటమ్ ఫిషింగ్' (తక్కువ ధరలో కొనడం) చేయడం రిస్క్ అని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు.

నిపుణుల సలహా: కేవలం వాల్యూయేషన్లు తగ్గాయని కాకుండా, కంపెనీ లాభదాయకత మరియు నగదు ప్రవాహాన్ని (Cash Flow) గమనించిన తర్వాతే పెట్టుబడి పెట్టడం ఉత్తమమని విశ్లేషకులు సూచిస్తున్నారు.

