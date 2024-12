US-Syria: అధ్యక్షుడు దేశం విడిచి పారిపోయిన వెంటనే.. సిరియాపై అమెరికా బాంబు దాడి

US-Syria: సిరియాలోని పలు చోట్ల అమెరికా వైమానిక దాడులకు పాల్పడింది. అధ్యక్షుడు బషర్ అల్-అస్సాద్ దేశం విడిచి పారిపోయిన తర్వాత అమెరికా ఈ దాడులు చేసింది. సిరియాపై వైమానిక దాడికి కారణాన్ని కూడా అమెరికా వెల్లడించింది.

సిరియాలోని ఐసిస్ స్థావరాలపై వైమానిక దాడులు చేసినట్లు అమెరికా అధ్యక్షుడు బైడెన్ వెల్లడించారు. దాదాపు ఐదున్నర దశాబ్దాలుగా సాగుతున్న అసద్ కుటుంబపాలనకు తిరుగుబాటుదారులు తెరదించినట్లయ్యింది. దీంతో అధ్యక్షుడు బషర్ అల్ అసదే దేశం విడిచి రష్యా పారిపోయారు. ఈ పరిణామాల వేళ సిరియాలో అమెరికా వైమానిక దాడులకు పాల్పడటం ఇప్పుడు చర్చనీయాంశంగా మారింది. సిరియా తిరుగుబాటుదారులు దేశ రాజధాని డమాస్కస్‌ను, అధ్యక్షుడు బషర్ అల్-అస్సాద్ విలాసవంతమైన ప్యాలెస్‌ను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. 59 ఏళ్ల నియంతృత్వ అధ్యక్షుడు బషర్ అల్-అస్సాద్ యుద్ధంతో దెబ్బతిన్న సిరియాను విడిచిపెట్టి మాస్కో చేరుకున్నారు. అతనికి రష్యా ఆశ్రయం ఇచ్చింది. అదే సమయంలో, తిరుగుబాటుదారులు ఆక్రమించిన సిరియాలోని ఇస్లామిక్ స్టేట్ (ఐఎస్ఐఎస్) లక్ష్యాలపై అమెరికా అనేక వైమానిక దాడులు చేసింది.

ఆదివారం సెంట్రల్ సిరియాలోని ఇస్లామిక్ స్టేట్ లక్ష్యాలపై తమ బలగాలు డజన్ల కొద్దీ వైమానిక దాడులు చేశాయని US సెంట్రల్ కమాండ్ తెలిపింది. ఈ US వైమానిక దాడుల లక్ష్యం యుద్ధంలో దెబ్బతిన్న దేశంలో ఇస్లామిక్ స్టేట్ మళ్లీ ఆవిర్భవించకుండా నిరోధించడమేనని పేర్కొంది. B-52, F-15, A-10తో సహా బహుళ US వైమానిక దళ బలగాలను ఉపయోగించి ఈ ఆపరేషన్‌లో 75 కంటే ఎక్కువ లక్ష్యాలపై దాడి చేశారు. సిరియాలో పెరుగుతున్న ఐసిస్ ఆధిపత్యాన్ని ఆపేందుకు అమెరికా దాడులు కొనసాగిస్తుంది.

జనరల్ మైఖేల్ ఎరిక్ కురిల్లా మాట్లాడుతూ, ఐఎస్‌ఐఎస్‌ను తిరిగి సమూహపరచడానికి, సిరియాలో ప్రస్తుత పరిస్థితులను సద్వినియోగం చేసుకోవడానికి ఎటువంటి సందేహం లేదన్నారు. దీనితో పాటు, 'సిరియాలోని అన్ని సంస్థలు ఐసిస్‌తో భాగస్వామి అయితే లేదా మద్దతిస్తే, మేము వారికి తగిన సమాధానం ఇస్తామని తెలుసుకోవాలన్నారు. అధ్యక్షుడు దేశం విడిచి పారిపోవడంతో, సిరియాలోని తిరుగుబాటుదారులు అసద్ పాలనలో దశాబ్దాలుగా జైలులో ఉన్న వందలాది మంది ఖైదీలను విడుదల చేశారు. ఈ పండుగ వాతావరణంలో కొందరు వ్యక్తులు దుకాణాలను కూడా ధ్వంసం చేశారు.

తిరుగుబాటుదారులు కర్ఫ్యూ ప్రకటించకముందే నగరంలో ప్రజలు నిత్యావసర వస్తువులతో వెళ్లిపోయారు. సిరియాలోని పలు ప్రాంతాల్లో అస్సాద్ అతని కుటుంబ సభ్యుల పోస్టర్లు, బ్యానర్లు, విగ్రహాలను కూల్చివేసి ధ్వంసం చేశారు.

అయితే ప్రస్తుత పరిస్థితులు అనిశ్చితికి, ఉగ్రముప్పునకు దారి తీసే ప్రమాదం కూడా ఉంది. ఈ అధికార మార్పు సమయంలో సిరియా నుంచి పొరుగుదేశాలైన జోర్డాన్, లెబనాన్, ఇరాక్, ఇజ్రాయెల్ కు ముప్పు వాటిల్లే ప్రమాదం లేకపోలేదు. కాబట్టి ఆయాదేశాల నేతలతో రానున్న రోజుల్లో చర్చలు జరుపుతామని అమెరికా తెలిపింది. గందరగోళ పరిస్థితులను ఇస్లామిక్ స్టేట్ ఉగ్రవాద ముఠా తమకు సానుకూలంగా మార్చుకునే ప్రమాదం కూడా ఉంది. అలా జరగనివ్వమని బైడెన్ అన్నారు. కాగా నేడు సిరియాలోని ఐసిస్ శిబిరాలు, కార్యవర్గంపై తమ దళాలు డజనుకుపైగా వైమానిక దాడులు జరిపినట్లు బైడెన్ వెల్లడించారు.