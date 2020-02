శ్రీలంక ఆర్మీచీఫ్‌పై అమెరికా నిషేధం

Highlights శ్రీలంక ఆర్మీ చీఫ్‌ షవేంద్ర సిల్వకు అమెరికా ప్రభుత్వం షాక్ ఇచ్చింది. ఆయనను అమెరికాకు అనుమతించబోమని ఆ దేశ విదేశాంగ మంత్రి మైక్‌ పాంపియో తెలిపారు.

శ్రీలంక ఆర్మీ చీఫ్‌ షవేంద్ర సిల్వకు అమెరికా ప్రభుత్వం షాక్ ఇచ్చింది. ఆయనను అమెరికాకు అనుమతించబోమని ఆ దేశ విదేశాంగ మంత్రి మైక్‌ పాంపియో తెలిపారు. అతను 2009 అంతర్యుద్ధంలో భారీగా మానవహక్కుల ఉల్లంఘనలకు పాల్పడినట్లు తమ వద్ద ఆధారాలు ఉన్నాయని.. ఇప్పటికే ఆయా ఆధారాలను ఐక్యరాజ్యసమితి సహా పలు సంస్థలు కూడా గుర్తించినట్టు స్పష్టం చేశారు. షవేంద్రతో పాటు అతడి కుటుంబ సభ్యులు కూడా అమెరికాలో ప్రవేశించేందుకు అనర్హులని తేల్చి చెప్పారు. శాంతిని, మానవ హక్కులను కాపాడాలంటూ శ్రీలంక ప్రభుత్వానికి అమెరికా సూచించింది. మరోవైపు యునైటెడ్ స్టేట్స్ ప్రభుత్వం లెఫ్టినెంట్ జనరల్ సిల్వా మరియు అతని కుటుంబ సభ్యులపై ప్రయాణ ఆంక్షలు విధించడంపై శ్రీలంక ప్రభుత్వం తీవ్ర అభ్యంతరం వ్యక్తం చేస్తుంది అని శ్రీలంక విదేశీ మంత్రిత్వ శాఖ ఒక ప్రకటనలో తెలిపింది. అయితే మరోసారి యునైటెడ్ స్టేట్స్ మంత్రిత్వ శాఖతో మాట్లాడాలని నిర్ణయించినట్టు ప్రచారం జరుగుతోంది. అయితే దీనిపై ఇంకా స్పష్టత రాలేదు. శ్రీలంక 26 సంవత్సరాల సుదీర్ఘ అంతర్యుద్ధం యొక్క చివరి దశలలో సిల్వా తమిళ టైగర్ తిరుగుబాటు దారులపై ఆర్మీ విభాగానికి నాయకత్వం వహించారు. యుద్ధం 2009 లో ముగిసింది. అయితే, ఆ విజయం చాలా వివాదాస్పదమైంది. ఘర్షణ చివరి దశల్లో వేలాది మంది పౌరులు మరణించారు. ప్రభుత్వం ప్రకటించిన "నో-ఫైర్ జోన్లలో" కూడా మరణాలు సంభవించాయి. కొన్ని మండలాలు - ఆసుపత్రులతో సహా - పౌరులు సైన్యం దాడులకు గురయ్యాయి. అంతేకాదు యుద్ధం చివరి వారంలో నిరాయుధ తిరుగుబాటుదారులపై కూడా చట్టవిరుద్ధమైన ఉరిశిక్షలను సిల్వా అమలు చేశారని యుఎన్ ప్యానెల్ ఆరోపించింది. ప్రభుత్వ అదుపులో ఉన్న ప్రజలను క్రమపద్ధతిలో హింసించాడని సిల్వాపై ఆరోపణలు ఉన్నాయి. ఆగస్టులో, ఐక్యరాజ్యసమితి మానవ హక్కుల కమిషనర్ మిచెల్ బాచెలెట్ మాట్లాడుతూ, లెఫ్టినెంట్ జనరల్ సిల్వా పదోన్నతి.. శ్రీలంక న్యాయాన్ని ప్రోత్సహించడంలో నిబద్ధతను తీవ్రంగా దెబ్బతీసిందని అలాగే సయోధ్య ప్రయత్నాలను అణగదొక్కాలని అభిప్రాయపడ్డారు.