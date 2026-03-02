Middle East War : మధ్యప్రాచ్యంలో యుద్ధ మేఘాలు.. ఇరాన్ దూకుడుకు చెక్ పెట్టేందుకు ఏకమైన ఆరు దేశాలు
మధ్యప్రాచ్యంలో యుద్ధ మేఘాలు.. ఇరాన్ దూకుడుకు చెక్ పెట్టేందుకు ఏకమైన ఆరు దేశాలు
Middle East War : పశ్చిమ ఆసియాలో యుద్ధ జ్వాలలు అంతకంతకూ ఎగిసిపడుతున్నాయి. ఇరాన్పై అమెరికా, ఇజ్రాయెల్ జరిపిన ఉమ్మడి దాడుల తర్వాత పరిస్థితి పూర్తిగా అదుపు తప్పింది. దీనికి ప్రతీకారంగా ఇరాన్ ఏకకాలంలో పలు గల్ఫ్ దేశాలపై క్షిపణులతో విరుచుకుపడటాన్ని అంతర్జాతీయ సమాజం తీవ్రంగా పరిగణిస్తోంది. ఇరాన్ తీరును ఎండగడుతూ అమెరికాతో పాటు ఆరు గల్ఫ్ దేశాలు (సౌదీ అరేబియా, యూఏఈ, బహ్రెయిన్, కువైట్, కతార్, జోర్డాన్) తాజాగా ఒక ఉమ్మడి ప్రకటన విడుదల చేశాయి. ఇరాన్ జరిపిన ఈ దాడులు బహుళ దేశాల సార్వభౌమాధికారాన్ని కాలరాయడమే కాకుండా, సామాన్య పౌరుల ప్రాణాలను ఫణంగా పెట్టాయని ఈ దేశాలు మండిపడ్డాయి.
నిజానికి ఇరాన్ జరిపిన ఈ క్షిపణి దాడులు కేవలం ఇజ్రాయెల్కో, అమెరికాకో పరిమితం కాలేదు. బహ్రెయిన్, ఇరాక్, జోర్డాన్, కువైట్, ఒమన్, కతార్, సౌదీ అరేబియా, యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్ వంటి దేశాల భూభాగాలపై ఇరాన్ క్షిపణులు పడ్డాయి. అసలు ఈ గొడవతో ఏమాత్రం సంబంధం లేని దేశాలను లక్ష్యంగా చేసుకోవడం అత్యంత బాధ్యతారాహిత్యమైన చర్య అని గల్ఫ్ దేశాలు ధ్వజమెత్తాయి. ఇరాన్ చర్యలు ప్రాంతీయ స్థిరత్వానికి పెను ముప్పుగా పరిణమించాయని, ఈ అనాలోచిత దాడుల వల్ల సామాన్య ప్రజలు భయాందోళనలకు గురవుతున్నారని పేర్కొన్నాయి.
అయితే, ఈ విపత్కర పరిస్థితుల్లో గల్ఫ్ దేశాల మధ్య ఉన్న మిసైల్ డిఫెన్స్ సహకారం పెద్ద ప్రమాదాన్ని తప్పించిందని ఉమ్మడి ప్రకటనలో వెల్లడించారు. అమెరికా సహకారంతో గల్ఫ్ దేశాలు ఏర్పాటు చేసుకున్న రక్షణ వ్యవస్థలు ఇరాన్ ప్రయోగించిన అనేక క్షిపణులను గాలిలోనే అడ్డుకున్నాయి. దీనివల్ల భారీ ప్రాణనష్టం, ఆస్తి నష్టం తప్పిందని వారు తెలిపారు. తమ దేశాల ప్రాదేశిక సమగ్రతను, పౌరుల ప్రాణాలను కాపాడుకోవడానికి తాము ఐక్యంగా ఉన్నామని, ఆత్మరక్షణ కోసం తిరుగుదాడి చేసే హక్కు తమకు ఉందని ఈ దేశాలు ఇరాన్ను హెచ్చరించాయి.
యుద్ధం మూడవ రోజుకు చేరుకున్న తరుణంలో ఇరాన్ ఏకంగా 400 క్షిపణులను ప్రయోగించడం మధ్యప్రాచ్యంలో ఉత్కంఠను రేపుతోంది. దుబాయ్ వంటి అత్యంత రద్దీగా ఉండే నగరాల మధ్యలో కూడా క్షిపణులు పడటంతో విమాన సర్వీసులు పూర్తిగా నిలిచిపోయాయి. అమెరికా మరియు గల్ఫ్ దేశాలు ఇప్పుడు ఒకే తాటిపైకి రావడం ఇరాన్కు పెద్ద దెబ్బగానే భావించవచ్చు. ఈ ఐక్యత పశ్చిమ ఆసియా రాజకీయాల్లో కొత్త మలుపులు తెచ్చేలా కనిపిస్తోంది. యుద్ధం మరింత ముదిరితే ప్రపంచ చమురు సరఫరాపై కూడా దీని ప్రభావం పడే అవకాశం ఉంది.