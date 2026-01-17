  • Menu
Trump’s Ultimatum on Greenland: అండగా నిలవకపోతే ఆ దేశాలపై భారీ సుంకాలు! ప్రపంచ దేశాలకు వైట్ హౌస్ హెచ్చరిక!

Highlights

గ్రీన్‌ల్యాండ్‌ను అమెరికా ఆధీనంలోకి తీసుకునేందుకు డొనాల్డ్ ట్రంప్ తీవ్ర ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు. మద్దతు ఇవ్వని దేశాలపై ఆర్థిక సుంకాలు విధిస్తామని హెచ్చరించారు. రష్యా, చైనా ప్రాబల్యాన్ని అడ్డుకోవడమే లక్ష్యంగా ట్రంప్ చేస్తున్న ఈ సంచలన ప్రకటన పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ చూడండి.

అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ మరోసారి తనదైన శైలిలో అంతర్జాతీయ రాజకీయాలను వేడెక్కించారు. వ్యూహాత్మక ఆర్కిటిక్ ద్వీపం గ్రీన్‌ల్యాండ్ (Greenland) ను అమెరికా నియంత్రణలోకి తీసుకోవాలనే తన పట్టుదలను ఆయన పునరుద్ఘాటించారు. దీనికి మద్దతు ఇవ్వని దేశాలపై భారీగా వాణిజ్య సుంకాలు (Tariffs) విధిస్తానని సంచలన హెచ్చరికలు జారీ చేశారు.

"సహకరించకపోతే భారీ మూల్యం" - ట్రంప్ హెచ్చరిక

జనవరి 16 (శుక్రవారం) వైట్ హౌస్‌లో జరిగిన ఒక కార్యక్రమంలో ట్రంప్ మాట్లాడుతూ.. గ్రీన్‌ల్యాండ్ అంశాన్ని అమెరికా జాతీయ భద్రతతో ముడిపెట్టారు.

"గ్రీన్‌ల్యాండ్ విషయంలో ఏ దేశమైనా మాకు సహకరించకపోతే, వారి ఉత్పత్తులపై భారీ సుంకాలు విధిస్తాను. అమెరికా రక్షణకు గ్రీన్‌ల్యాండ్ చాలా ముఖ్యం. దాన్ని స్వాధీనం చేసుకునే హక్కు మాకు ఉంది." అని ట్రంప్ స్పష్టం చేశారు.

గ్రీన్‌ల్యాండ్ ఎందుకు అంత ముఖ్యం?

ఆర్కిటిక్ మహాసముద్రంలో రష్యా, చైనాల ప్రాబల్యాన్ని అడ్డుకోవాలంటే గ్రీన్‌ల్యాండ్‌పై అమెరికా పట్టు సాధించడం అత్యవసరమని ట్రంప్ భావిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా:

రక్షణ వ్యవస్థ: అమెరికా క్షిపణి రక్షణ వ్యవస్థ (Golden Dome వంటివి) బలోపేతం కావాలంటే ఈ ద్వీపం కీలకం.

వ్యూహాత్మక ఉనికి: చమురు, ఖనిజ సంపదతో పాటు భవిష్యత్తులో ఆర్కిటిక్ షిప్పింగ్ మార్గాలపై నియంత్రణ కోసం ఈ ప్రాంతం అవసరం.

ప్రతిఘటిస్తున్న డెన్మార్క్ మరియు యూరోప్

గ్రీన్‌ల్యాండ్ ప్రస్తుతం డెన్మార్క్ దేశానికి చెందిన స్వయం ప్రతిపత్తి గల భూభాగం. డెన్మార్క్ ప్రభుత్వం దీనిని విక్రయించడానికి గతంలోనే నిరాకరించింది. ట్రంప్ తాజా హెచ్చరికల నేపథ్యంలో:

NATO మిత్రదేశాలు: ఫ్రాన్స్, జర్మనీ వంటి దేశాలు ఇప్పటికే గ్రీన్‌ల్యాండ్‌లో భద్రతను పర్యవేక్షించేందుకు దళాలను పంపాయి.

రష్యా విమర్శలు: అమెరికా వైఖరిని రష్యా తీవ్రంగా తప్పుబట్టింది. అంతర్జాతీయ నిబంధనలను అమెరికా తుంగలో తొక్కుతోందని విమర్శించింది.

ఉద్రిక్తతల మధ్య చర్చలు

పరిస్థితిని చక్కదిద్దేందుకు అమెరికా కాంగ్రెస్ ప్రతినిధి బృందం కోపెన్‌హాగన్‌లో డెన్మార్క్, గ్రీన్‌ల్యాండ్ నేతలతో సమావేశమైంది. 225 ఏళ్లుగా మిత్రదేశాలుగా ఉన్నామని, చర్చల ద్వారా సమస్యను పరిష్కరించుకుంటామని సెనేటర్ క్రిస్ కూన్స్ ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. అయితే, ట్రంప్ మాత్రం గ్రీన్‌ల్యాండ్‌ను స్వాధీనం చేసుకోవడం ఖాయమన్నట్లుగా వ్యవహరిస్తుండటం ప్రపంచవ్యాప్తంగా కలకలం రేపుతోంది.

