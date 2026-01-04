  • Menu
Trump's Bold Move’: వెనెజులా ఇక అమెరికా వశం.. మదురో అరెస్ట్, పాలనపై సంచలన ప్రకటన!

Highlights

వెనెజులా అధ్యక్షుడిని బంధించిన అమెరికా.. ఇకపై ఆ దేశాన్ని అమెరికానే పాలిస్తుందని డొనాల్డ్ ట్రంప్ సంచలన ప్రకటన చేశారు. చమురు నిల్వల పునరుద్ధరణే లక్ష్యంగా ఈ చర్య చేపట్టినట్లు వెల్లడించారు.

దక్షిణ అమెరికా దేశం వెనెజులాలో కీలక పరిణామాలు చోటుచేసుకున్నాయి. అమెరికా వైమానిక దాడుల తర్వాత వెనెజులా అధ్యక్షుడు నికోలస్ మదురోను అమెరికా సైన్యం అదుపులోకి తీసుకుంది. ఈ నేపథ్యంలో ఫ్లోరిడాలోని తన నివాసంలో ఏర్పాటు చేసిన ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్‌లో డొనాల్డ్ ట్రంప్ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు.

ట్రంప్ ప్రకటనలోని ముఖ్యాంశాలు:

  • పాలన అమెరికా చేతుల్లోకే: వెనెజులాలో పరిస్థితులు చక్కబడి, అధికార మార్పిడి సజావుగా జరిగే వరకు ఆ దేశాన్ని అమెరికానే పాలిస్తుందని ట్రంప్ స్పష్టం చేశారు.
  • మదురో అరెస్ట్: అమెరికా ప్రత్యేక దళాలు ఆకస్మిక దాడి చేసి నికోలస్ మదురోతో పాటు ఆయన భార్య సిలియా ఫ్లోరెస్‌ను అదుపులోకి తీసుకున్నాయి.
  • సైన్యం నిర్వీర్యం: వెనెజులా సైన్యాన్ని తాము పూర్తిగా నిర్వీర్యం చేశామని, రాజధాని కారాకస్‌లో విద్యుత్ సరఫరాను నిలిపివేసి మరీ ఈ ఆపరేషన్ నిర్వహించామని ట్రంప్ వెల్లడించారు.

వెనెజులా ప్రజలను ధనవంతులను చేస్తాం!

వెనెజులాలో ఉన్న అపారమైన చమురు నిల్వలను అమెరికా కంపెనీల సహాయంతో వెలికితీస్తామని ట్రంప్ పేర్కొన్నారు. "గతంలో ఇరాన్‌పై చేసిన దాడుల కంటే ఇది పెద్ద విజయం. వెనెజులా చమురు మౌలిక సదుపాయాలను పునరుద్ధరించి, ఆ దేశ ఆదాయాన్ని పెంచుతాం. ప్రజలను ధనవంతులను చేస్తాం" అని ఆయన ధీమా వ్యక్తం చేశారు.

మదురో మద్దతుదారులకు హెచ్చరిక

నికోలస్ మదురోకు మద్దతు ఇస్తున్న నేతలు, దేశాలకు ట్రంప్ గట్టి హెచ్చరికలు జారీ చేశారు. వెనెజులా ప్రజలకు ఇప్పుడే స్వేచ్ఛ లభించిందని, మళ్లీ పాత పరిస్థితులు రాకుండా తాము అడ్డుకుంటామని చెప్పారు. అయితే ప్రజాస్వామ్యబద్ధంగా ఎన్నికలు ఎప్పుడు నిర్వహిస్తారనే విషయంపై ఆయన స్పష్టత ఇవ్వలేదు.

అంతర్జాతీయంగా చర్చ

అమెరికా తీసుకున్న ఈ నిర్ణయంపై ప్రపంచవ్యాప్తంగా భిన్నాభిప్రాయాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. ఒక దేశ సార్వభౌమాధికారంపై అమెరికా నేరుగా దాడి చేయడం అంతర్జాతీయ చట్టాల ప్రకారం చర్చకు దారితీస్తోంది.

