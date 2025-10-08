India US Relations: రష్యా చమురు కొనుగోలు.. భారత్పై సుంకాలకు అదే కారణమా..?
India US Relations: ఉక్రెయిన్ యుద్ధంలో నిమగ్నమైన అమెరికా, భారతదేశంపై అధిక సుంకాలను విధించింది, వీటిలో రష్యా నుండి చమురు కొనుగోలు చేసినందుకు 25 శాతం బేస్ టారిఫ్, 25 శాతం అదనపు జరిమానా ఉన్నాయి. అధిక అమెరికా సుంకాలు భారతదేశ ఎగుమతులను తీవ్రంగా ప్రభావితం చేసినప్పటికీ, అవి ప్రపంచంలోని రెండు అతిపెద్ద ప్రజాస్వామ్య దేశాల మధ్య సంబంధాలను కూడా దెబ్బతీశాయి. అయితే, ట్రంప్ చర్య తర్వాత భారతదేశం ఖచ్చితంగా తన వ్యూహాన్ని మార్చుకుంది.
మరోవైపు, భారతదేశం రష్యా చమురు కొనుగోలుకు సంబంధించి అమెరికా వాణిజ్య ప్రతినిధి జామిసన్ గ్రీర్ ఒక ముఖ్యమైన ప్రకటన చేశారు. భారతదేశం రష్యా చమురు కొనుగోలు చేయడం భారత ఆర్థిక వ్యవస్థ ప్రధాన అంశం కాదని ఆయన పేర్కొన్నారు. భారతదేశం ఇప్పుడు తన ఇంధన వనరులను వైవిధ్యపరిచే దిశగా పయనిస్తోందని ఆయన అన్నారు. భారతదేశం ఒక సార్వభౌమ దేశమని , దాని స్వంత ఇంధన విధానాన్ని, అంతర్జాతీయ సంబంధాలను నిర్ణయించే హక్కు ఉందని గ్రీర్ స్పష్టం చేశారు.
"భారతదేశం ఎల్లప్పుడూ రష్యా నుండి అంత చమురును కొనుగోలు చేయలేదు" అని న్యూయార్క్లోని ఎకనామిక్ క్లబ్లో జరిగిన ప్రసంగంలో గ్రీర్ అన్నారు. "భారతదేశం ఎల్లప్పుడూ రష్యాతో బలమైన సంబంధాలను కలిగి ఉంది, కానీ గత రెండు లేదా మూడు సంవత్సరాలలో, భారతదేశం వినియోగం , శుద్ధి, పునఃవిక్రయం రెండింటికీ తగ్గింపు ధరలకు రష్యన్ చమురును కొనుగోలు చేయడం ప్రారంభించింది."
ఇది భారత ఆర్థిక వ్యవస్థలో ప్రాథమిక లేదా శాశ్వత భాగం కాదని ఆయన అన్నారు. భారతదేశం దీనిని అర్థం చేసుకుంటుందని, ఇప్పుడు దాని ఇంధన సరఫరాలను వైవిధ్యపరచడానికి చర్యలు తీసుకుంటోందని ఆయన విశ్వసిస్తున్నారు. ఎవరితో సంబంధాలు కలిగి ఉండాలో లేదా ఉండకూడదో అమెరికా నిర్దేశించదని గ్రీర్ ఇంకా పేర్కొన్నారు. ఎవరితో వ్యాపారం చేయాలో అమెరికా ఎవరిపైనా విధించడం లేదు.
రష్యా నుండి భారతదేశం ముడి చమురు కొనుగోలు చేయడం పరోక్షంగా ఉక్రెయిన్పై రష్యా యుద్ధానికి మద్దతు ఇస్తుందని ట్రంప్ పరిపాలన చెబుతోంది. భారతదేశంపై కొత్త సుంకాల ప్రభావం గురించి అడిగినప్పుడు, అవి కొన్ని వారాల క్రితమే అమల్లోకి వచ్చాయని గ్రీర్ అన్నారు. భారతదేశం USతో $40 బిలియన్ల వాణిజ్య మిగులును కలిగి ఉందని - అంటే భారతదేశం US నుండి దిగుమతి చేసుకునే దానికంటే ఎక్కువ ఎగుమతి చేస్తుందని ఆయన వివరించారు.
ట్రంప్ పరిపాలన ప్రారంభ రోజుల నుండి US మరియు భారతదేశం మధ్య వాణిజ్య ఒప్పందం కోసం చర్చలు కొనసాగుతున్నాయని ఆయన వివరించారు. "రష్యా నుండి చమురు కొనుగోళ్లు ఇటీవల పెరగడం వల్ల ఈ అదనపు 25% సుంకం విధించబడింది" అని గ్రీర్ అన్నారు, అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ రష్యా-ఉక్రెయిన్ యుద్ధాన్ని ముగించడంపై దృష్టి సారించారని నొక్కి చెప్పారు.
"మేము పుతిన్పై వీలైనంత ఎక్కువ ఒత్తిడి తెస్తున్నాము. మేము మా యూరోపియన్ మిత్రదేశాలతో కూడా మాట్లాడాము - వారిలో కొందరు ఇప్పటికీ రష్యన్ చమురును కొనుగోలు చేస్తున్నారు, ఇది చాలా విరుద్ధం. మేము భారతదేశంతో మాత్రమే కాకుండా చైనాతో కూడా మాట్లాడుతున్నాము. మనం ఈ యుద్ధాన్ని ముగించాలి" అని ఆయన అన్నారు.
మరోవైపు, భారతదేశం అధికారిక వైఖరి ఏమిటంటే, దాని ఇంధన కొనుగోళ్లు దాని జాతీయ ఆసక్తి, మార్కెట్ పరిస్థితుల ద్వారా నిర్ణయించబడతాయి. ఫిబ్రవరి 2022లో రష్యా-ఉక్రెయిన్ యుద్ధం ప్రారంభమైన తర్వాత పాశ్చాత్య దేశాలు రష్యాపై ఆంక్షలు విధించి, దాని సరఫరాలను పరిమితం చేసిన తర్వాత భారతదేశం రష్యా చమురును డిస్కౌంట్తో కొనుగోలు చేయడం ప్రారంభించింది.
భారతదేశం రష్యా చమురు కొనుగోళ్ల గురించి యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆందోళన వ్యక్తం చేసింది, కానీ భారతదేశం స్వతంత్ర విధాన నిర్ణయాలు తీసుకుంటుందని అంగీకరించింది. అదే సమయంలో, భారతదేశం తన ఇంధన విధానం రాజకీయ ఒత్తిడి ద్వారా కాకుండా ఆర్థిక ఆచరణాత్మకత, జాతీయ ప్రయోజనాల ద్వారా నడపబడుతుందని పేర్కొంది.