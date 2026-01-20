Trump Redraws US Map! కెనడా, వెనిజులా, గ్రీన్లాండ్ ఇక యూఎస్ భూభాగాలే.. ప్రపంచ దేశాలకు స్ట్రాంగ్ వార్నింగ్
అమెరికా మ్యాప్ను మారుస్తూ డొనాల్డ్ ట్రంప్ సంచలన పోస్ట్. కెనడా, వెనిజులా, గ్రీన్లాండ్ అమెరికా భూభాగాలని ప్రకటించిన ట్రంప్. ప్రపంచ దేశాలకు టారిఫ్ హెచ్చరికలు.
అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ మరోసారి తన సంచలన నిర్ణయంతో ప్రపంచాన్ని ఉలిక్కిపడేలా చేశారు. అమెరికా సరిహద్దులను సమూలంగా మార్చేస్తూ ఒక కొత్త మ్యాప్ను తన 'ట్రూత్ సోషల్' (Truth Social) ప్లాట్ఫామ్లో పోస్ట్ చేశారు. ఈ మ్యాప్లో కెనడా, వెనిజులా మరియు గ్రీన్లాండ్లను అమెరికా భూభాగాలుగా చూపించడం ఇప్పుడు అంతర్జాతీయంగా పెను దుమారం రేపుతోంది.
గ్రీన్లాండ్ మాదే.. 2026 నాటికే స్థాపన!
మ్యాప్ పోస్ట్ చేసిన కొద్ది నిమిషాలకే ట్రంప్ మరో ఫోటోను షేర్ చేశారు. అందులో వైస్ ప్రెసిడెంట్ జెడి వాన్స్, సెక్రటరీ ఆఫ్ స్టేట్ మార్కో రూబియోలతో కలిసి ట్రంప్ గ్రీన్లాండ్లో అమెరికా జెండాను పాతినట్లు ఉంది. దానికి "గ్రీన్లాండ్ యూఎస్ భూభాగం - స్థాపన 2026" (Greenland US Territory Est 2026) అనే సందేశాన్ని కూడా జోడించారు. ఖనిజ సంపద పుష్కలంగా ఉన్న గ్రీన్లాండ్ను జాతీయ భద్రత దృష్ట్యా అమెరికా వశం చేసుకోవాలని ట్రంప్ మొదటి నుండి పట్టుబడుతున్నారు.
కెనడా, వెనిజులాలపై కన్ను!
కెనడా: గత ఏడాది అధికారంలోకి వచ్చిన వెంటనే కెనడాను అమెరికాలో 51వ రాష్ట్రంగా చేరాలని ట్రంప్ ఆఫర్ ఇచ్చారు. అయితే కెనడా ప్రభుత్వం దీనిని తిరస్కరించడంతో ఇరు దేశాల మధ్య వాణిజ్య యుద్ధం తీవ్రమైంది.
వెనిజులా: వెనిజులా అధ్యక్షుడు నికోలస్ మదురోను అమెరికా బలగాలు బంధించి న్యూయార్క్ తీసుకెళ్లిన సంగతి తెలిసిందే. ఇప్పుడు వెనిజులాను తామే పాలిస్తామని, అక్కడి చమురు నిల్వలపై తమ కంపెనీలకే నియంత్రణ ఉంటుందని ట్రంప్ బాహాటంగా ప్రకటించారు.
నోబెల్ ప్రైజ్ రాలేదనే కోపమా?
నార్వే ప్రధానమంత్రికి రాసిన లేఖలో ట్రంప్ తన అసహనాన్ని వ్యక్తం చేశారు. "ఎనిమిది కంటే ఎక్కువ యుద్ధాలను ఆపినందుకు నాకు నోబెల్ శాంతి బహుమతి ఇవ్వలేదు కాబట్టి, ఇకపై నేను శాంతి గురించి మాత్రమే ఆలోచించాల్సిన అవసరం లేదు" అని ఆయన పేర్కొన్నారు. గ్రీన్లాండ్ విషయంలో డెన్మార్క్ హక్కులను ప్రశ్నిస్తూ, ఆ ప్రాంతంపై తనకు 'పూర్తి మరియు సంపూర్ణ నియంత్రణ' కావాలని తేల్చి చెప్పారు.
కుప్పకూలుతున్న మార్కెట్లు - సుంకాల బెదిరింపు
గ్రీన్లాండ్ కొనుగోలు ప్లాన్ను వ్యతిరేకిస్తున్న ఐరోపా దేశాలపై భారీగా టారిఫ్ (సుంకాలు) విధిస్తానని ట్రంప్ హెచ్చరించారు. ఈ ప్రకటనతో ప్రపంచ స్టాక్ మార్కెట్లు సోమవారం భారీగా పతనమయ్యాయి. అమెరికా మిత్రదేశాలు కూడా ట్రంప్ ధోరణితో ఆందోళన చెందుతున్నాయి.
ముగింపు:
ట్రంప్ పోస్ట్ చేసిన ఈ మ్యాప్ కేవలం ఏఐ (AI) సృష్టించినదా లేక ఆయన భవిష్యత్తు ప్రణాళికా అనేది ఇప్పుడు మిలియన్ డాలర్ల ప్రశ్న. ఏదేమైనా, ట్రంప్ 2.0 హయాంలో 'పవర్' అనే మాటకు ఆయన కొత్త నిర్వచనం ఇస్తున్నారు.