Trump-Machado: ట్రంప్ నకు మచాడో నోబెల్ శాంతి బహుమతి...!!
Trump-Machado: వెనిజులా రాజకీయాల్లో కీలక నేతగా గుర్తింపు పొందిన ప్రతిపక్ష నాయకురాలు మరియా కొరీనా మచాడో అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ను వైట్హౌస్లో కలవడం అంతర్జాతీయంగా ఆసక్తిని రేకెత్తించింది. ఈ భేటీ సందర్భంగా తనకు లభించిన నోబెల్ శాంతి బహుమతి మెడల్ను ట్రంప్కు అందజేసినట్లు మచాడో వెల్లడించారు. స్వేచ్ఛ, ప్రజాస్వామ్యం కోసం ట్రంప్ ప్రపంచవ్యాప్తంగా చూపిన నిబద్ధతకు గౌరవ సూచకంగా ఈ మెడల్ను ఆయనకు అందజేశానని ఆమె తెలిపారు.
వెనిజులాలో కొనసాగుతున్న రాజకీయ సంక్షోభం, ప్రజాస్వామ్య విలువల హరణ, స్వేచ్ఛాయుత ఎన్నికల అంశాలే ఈ సమావేశంలో ప్రధానంగా చర్చకు వచ్చినట్లు తెలుస్తోంది. అధ్యక్షుడు ట్రంప్ గతంలో వెనిజులా ప్రభుత్వంపై కఠిన వైఖరి అవలంబించిన విషయం తెలిసిందే. ముఖ్యంగా నియంతృత్వ పాలనకు వ్యతిరేకంగా ప్రజాస్వామ్య శక్తులకు మద్దతు ప్రకటించడం ద్వారా ట్రంప్ వెనిజులా ప్రతిపక్షానికి అండగా నిలిచారని మచాడో ప్రశంసించారు.
ఈ నోబెల్ మెడల్ బహూకరణ కేవలం ఒక ప్రతీకాత్మక చర్య మాత్రమే కాకుండా, వెనిజులాలో ప్రజాస్వామ్య పునరుద్ధరణ కోసం సాగుతున్న పోరాటానికి అంతర్జాతీయ మద్దతు పెరుగుతోందన్న సంకేతంగా విశ్లేషకులు అభిప్రాయపడుతున్నారు. ట్రంప్ కూడా వెనిజులాలో స్వేచ్ఛాయుత ఎన్నికలు జరగాల్సిన అవసరాన్ని ఈ సందర్భంగా పునరుద్ఘాటించినట్లు సమాచారం.
మచాడో–ట్రంప్ భేటీ లాటిన్ అమెరికా రాజకీయాల్లో కొత్త చర్చకు దారి తీసింది. వెనిజులా సంక్షోభంపై అమెరికా మరింత చురుకైన పాత్ర పోషించే అవకాశాలు ఉన్నాయన్న అంచనాలు వినిపిస్తున్నాయి. ఈ సమావేశం తర్వాత వెనిజులా ప్రతిపక్షానికి అంతర్జాతీయ స్థాయిలో రాజకీయ మద్దతు మరింత బలపడే అవకాశముందని పరిశీలకులు భావిస్తున్నారు.