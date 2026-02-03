US-India Trade Deal: ట్రంప్-మోదీ ‘మెగా డీల్’... భారత్పై టారిఫ్ షాక్ తగ్గించిన అమెరికా.. రష్యా ఆయిల్కు నో - ఇక అమెరికా చమురే దిక్కు!
US-India Trade Deal: భారత్కు ట్రంప్ భారీ కానుక. అమెరికా విధిస్తున్న ప్రతీకార సుంకాలను 25% నుంచి 18%కి తగ్గిస్తూ నిర్ణయం. మోదీ-ట్రంప్ ఫోన్ కాల్ తర్వాత మారిన అంతర్జాతీయ సమీకరణాలు.
US-India Trade Deal: అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ భారత్కు అదిరిపోయే ‘శుభవార్త’ చెప్పారు. భారత ఉత్పత్తులపై అమెరికా విధిస్తున్న ప్రతీకార సుంకాలను (Tariffs) 25 శాతం నుంచి 18 శాతానికి తగ్గిస్తున్నట్లు ప్రకటించారు. ప్రధాని నరేంద్ర మోదీతో ఫోన్లో మాట్లాడిన కాసేపటికే ట్రంప్ తన 'ట్రూత్ సోషల్' వేదికగా ఈ సంచలన ప్రకటన చేశారు.
ఒప్పందంలోని కీలక అంశాలు:
రష్యా ఆయిల్కు బ్రేక్: రష్యా నుంచి చమురు కొనుగోళ్లను నిలిపివేసి, అమెరికా మరియు వెనెజువెలా నుంచి ఎక్కువ మొత్తంలో చమురును కొనుగోలు చేసేందుకు భారత్ అంగీకరించింది.
అదనపు సుంకం రద్దు: రష్యా నుంచి ఆయిల్ కొంటున్నందుకు భారత్పై విధించిన 25% అదనపు సుంకాన్ని అమెరికా తక్షణమే రద్దు చేసింది.
$500 బిలియన్ల కొనుగోళ్లు: అమెరికా నుంచి ఇంధనం, సాంకేతికత, వ్యవసాయం, బొగ్గు వంటి రంగాల్లో సుమారు 500 బిలియన్ డాలర్ల కంటే ఎక్కువ విలువైన ఉత్పత్తులను భారత్ కొనుగోలు చేయనుంది.
భారత్ స్పందన: అమెరికా ఉత్పత్తులపై విధిస్తున్న సుంకాలను పూర్తిగా తొలగించేందుకు భారత్ కూడా సానుకూలంగా స్పందించింది.
"నా అత్యంత సన్నిహిత మిత్రుల్లో మోదీ ఒకరు. ఆయన ఒక శక్తివంతమైన నేత. ఇరుదేశాల భాగస్వామ్యం భవిష్యత్తులో మరింత బలోపేతం కానుంది." - డొనాల్డ్ ట్రంప్, అమెరికా అధ్యక్షుడు
ధన్యవాదాలు తెలిపిన ప్రధాని మోదీ
ట్రంప్ తీసుకున్న ఈ నిర్ణయంపై ప్రధాని మోదీ హర్షం వ్యక్తం చేశారు. 140 కోట్ల భారతీయుల తరఫున ట్రంప్కు ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ 'X' (ట్విట్టర్)లో పోస్ట్ చేశారు.
♦ "భారత ఉత్పత్తులపై సుంకాన్ని 18 శాతానికి తగ్గించినందుకు ఆనందంగా ఉంది."
♦ "ప్రపంచ శాంతి మరియు శ్రేయస్సు కోసం ట్రంప్ నాయకత్వం ఎంతో కీలకం."
♦ "రెండు అతిపెద్ద ఆర్థిక వ్యవస్థలు కలిసి పనిచేయడం వల్ల ప్రజలకు ఎంతో ప్రయోజనం చేకూరుతుంది."
విశ్లేషణ: ఇది ఎవరికి లాభం?
ఈ ఒప్పందం వల్ల అమెరికాకు పెద్ద ఎత్తున వ్యాపారం లభిస్తుండగా, భారత్కు తన ఉత్పత్తులను అమెరికా మార్కెట్లో తక్కువ ధరకే విక్రయించే అవకాశం కలుగుతుంది. అయితే, రష్యా నుంచి చమురు కొనుగోలు నిలిపివేత అంశంపై భారత విదేశాంగ శాఖ నుంచి ఇంకా అధికారిక ప్రకటన వెలువడాల్సి ఉంది.