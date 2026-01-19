Trump 2.0 ఏడాది పాలన: దూకుడు.. సంస్కరణలు.. ఆర్థిక ఒడిదుడుకులు!
డొనాల్డ్ ట్రంప్ రెండోసారి బాధ్యతలు చేపట్టి ఏడాది పూర్తయింది. ఏఐ బూమ్, స్టాక్ మార్కెట్ లాభాలు మరియు నిరుద్యోగ సవాళ్లపై పూర్తి ఆర్థిక విశ్లేషణ.
ఒకవైపు ఎలాన్ మస్క్తో కలిసి ప్రభుత్వ ప్రక్షాళన (DOGE), మరోవైపు చైనాతో టారిఫ్ యుద్ధం.. ఇలా ట్రంప్ తనదైన శైలిలో దూసుకుపోతున్నారు. గడిచిన ఏడాది కాలంలో అమెరికా ఆర్థిక చిత్రపటం ఎలా మారిందో ఈ క్రింది అంశాల ద్వారా తెలుసుకోవచ్చు.
1. ఆర్థిక వృద్ధి: మైనస్ నుంచి ప్లస్కు!
2025 ప్రారంభంలో అమెరికా ఆర్థిక వ్యవస్థ కొంత తడబడింది. మొదటి త్రైమాసికంలో జీడీపీ 0.6 శాతం క్షీణించినప్పటికీ, ఆ తర్వాత పుంజుకుంది.
వృద్ధి రేటు: రెండో త్రైమాసికంలో 3.8%, మూడో త్రైమాసికంలో 4.3% వృద్ధి నమోదైంది.
కారణం: వినియోగదారుల ఖర్చు పెరగడం మరియు ఎగుమతులు ఊపందుకోవడమే దీనికి ప్రధాన కారణం.
2. ఏఐ (AI) బూమ్ - టెక్ రాజ్యంగం
ట్రంప్ హయాంలో కృత్రిమ మేధ (Artificial Intelligence) రంగానికి విపరీతమైన ప్రాధాన్యత దక్కింది.
స్టార్గేట్ ప్రాజెక్ట్: 500 బిలియన్ డాలర్ల మెగా ఏఐ ప్రాజెక్టులతో టెక్ కంపెనీలకు ఊపిరి పోశారు.
మార్కెట్ విలువ: ఎన్విడియా, ఆల్ఫాబెట్ వంటి కంపెనీలు 20% వృద్ధి సాధించాయి. ప్రస్తుతం అమెరికా స్టాక్ మార్కెట్ సూచీ (S&P 500)లో 42% వాటా ఏఐ కంపెనీలదే ఉండటం విశేషం.
3. స్టాక్ మార్కెట్లు - నిరుద్యోగ గండం
గడిచిన ఏడాది కాలంలో అమెరికా మార్కెట్లు లాభాలను పంచాయి:
S&P 500: +16% | Nasdaq: +20% | Dow Jones: +14% అయితే, ఆసియా మార్కెట్ల (జపాన్, కొరియా) జోరు ముందు అమెరికా వెనుకబడిందనే చెప్పాలి. ఇకపోతే నిరుద్యోగ రేటు 4.5 శాతానికి చేరడం ట్రంప్ సర్కారుకు ఆందోళన కలిగించే అంశం. బిగ్ టెక్ సంస్థల్లో లేఆఫ్స్ కారణంగా కొత్త ఉద్యోగాల కల్పన మందగించింది.
4. మస్క్ మార్క్ 'DOGE' ప్రక్షాళన
ఎలాన్ మస్క్ సారథ్యంలో ఏర్పాటు చేసిన 'డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ ఎఫిషియన్సీ' (DOGE) ద్వారా ప్రభుత్వ వ్యయాలను తగ్గించేందుకు ట్రంప్ కఠిన నిర్ణయాలు తీసుకున్నారు. ఇది ప్రభుత్వంలో జవాబుదారీతనాన్ని పెంచినా, ఉద్యోగుల్లో కొంత అభద్రతా భావాన్ని కలిగించింది.
అసలైన పరీక్ష 2026లోనే!
ప్రస్తుతం అమెరికా మార్కెట్లు 2000 నాటి 'డాట్కామ్ బబుల్' స్థాయి వాల్యుయేషన్ల వద్ద ఉన్నాయి.
పెరుగుతున్న అప్పులు: అమెరికా రుణ భారం రికార్డు స్థాయికి చేరుతోంది.
వడ్డీ రేట్లు: ఫెడరల్ రిజర్వ్ తీసుకునే నిర్ణయాలు, సుంకాల ప్రభావం ఈ ఏడాది అమెరికా భవిష్యత్తును నిర్ణయించనున్నాయి.
ముగింపు: ట్రంప్ తన తొలి ఏడాదిలో మార్కెట్లను పరుగులు పెట్టించినా, సామాన్యుడికి ఉద్యోగ భద్రత కల్పించడంలో మరియు పెరుగుతున్న రుణాలను నియంత్రించడంలో 2026లో పెద్ద సవాలును ఎదుర్కోబోతున్నారు.