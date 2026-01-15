  • Menu
Donald Trump: ‘ఈసారి బులెట్ తప్పదు’ అంటూ ట్రంప్‌కు హెచ్చరికలు.. ఇరాన్ స్టేట్ టీవీ సంచలన ప్రసారం.!!

Highlights

Donald Trump: అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్‌ను లక్ష్యంగా చేసుకుని ఇరాన్ ప్రభుత్వానికి చెందిన ఇస్లామిక్ రిపబ్లిక్ స్టేట్ టీవీ సంచలనాత్మక ప్రసారాలు చేసింది. 2024 అమెరికా అధ్యక్ష ఎన్నికల ప్రచార ర్యాలీలో ట్రంప్‌పై జరిగిన హత్యాయత్నానికి సంబంధించిన దృశ్యాలను టెలికాస్ట్ చేస్తూ, “ఈసారి బులెట్ మిస్ అవ్వదు” అంటూ వ్యాఖ్యలు చేయడం తీవ్ర కలకలం రేపింది. ఈ ప్రసారం అంతర్జాతీయ రాజకీయ వర్గాల్లో చర్చనీయాంశంగా మారింది.

ఇటీవల ఇరాన్‌పై ట్రంప్ తీవ్ర హెచ్చరికలు చేయడం, ఆ దేశంపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని వ్యాఖ్యానించిన నేపథ్యంలో ఈ టీవీ ప్రసారానికి మరింత ప్రాధాన్యం ఏర్పడింది. ఇరాన్–అమెరికా మధ్య ఇప్పటికే ఉద్రిక్తతలు కొనసాగుతున్న వేళ, ఈ తరహా వ్యాఖ్యలు పరిస్థితిని మరింత ఉద్రిక్తం చేసే అవకాశం ఉందన్న ఆందోళనలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. ముఖ్యంగా మధ్యప్రాచ్యంలో నెలకొన్న రాజకీయ, భద్రతా పరిణామాల నేపథ్యంలో ఈ వ్యాఖ్యలు సున్నితంగా మారాయి.

అయితే, ఈ ప్రసారంపై ఇరాన్ ప్రభుత్వ అధికారిక వర్గాల నుంచి ఇప్పటివరకు ఎలాంటి స్పష్టమైన స్పందన రాలేదు. స్టేట్ టీవీ వ్యాఖ్యలు ప్రభుత్వ విధానాన్నే ప్రతిబింబిస్తున్నాయా? లేక వ్యక్తిగత వ్యాఖ్యలేనా? అనే అంశంపై స్పష్టత లేదు. మరోవైపు, అమెరికా భద్రతా సంస్థలు ఈ పరిణామాలను నిశితంగా గమనిస్తున్నట్లు సమాచారం.

అంతర్జాతీయ నిపుణులు ఈ తరహా ప్రసారాలు మాటల యుద్ధాన్ని పెంచే ప్రమాదం ఉందని హెచ్చరిస్తున్నారు. ఇప్పటికే ఇరాన్, అమెరికా మధ్య విశ్వాస లోటు తీవ్రంగా ఉన్న నేపథ్యంలో, ఇలాంటి వ్యాఖ్యలు ద్వైపాక్షిక సంబంధాలను మరింత సంక్లిష్టం చేసే అవకాశముందని విశ్లేషిస్తున్నారు. రానున్న రోజుల్లో ఈ అంశంపై అధికారిక ప్రకటనలు వెలువడతాయా? అన్నది చూడాల్సి ఉంది.

