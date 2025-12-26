  • Menu
Tarique Rahman Returns: బంగ్లాదేశ్ భవిష్యత్తులో శాంతి, ఐక్యత, మరియు అభివృద్ధి కోసం కీలక మైలురాయి

Highlights

BNP ప్రాధాన్యతా కార్యనిర్వాహక చీఫ్ తారిక్ రహ్మాన్ 17 ఏళ్ల తర్వాత బంగ్లాదేశ్‌కు తిరిగి వచ్చి, శాంతి, ఐక్యత, మరియు మెరుగైన దేశాన్ని నిర్మించడానికి ఒక ప్రణాళికను కోరారు.

బంగ్లాదేశ్ రాజకీయాల్లో ఒక చారిత్రాత్మక ఘట్టంగా, బంగ్లాదేశ్ నేషనలిస్ట్ పార్టీ (BNP) తాత్కాలిక చైర్మన్ తారిఖ్ రెహమాన్ స్వదేశానికి తిరిగి వచ్చారు. లండన్‌లో 17 ఏళ్ల ప్రవాసం తర్వాత, విద్యార్థి నాయకుడు షరీఫ్ ఉస్మాన్ హాదీ మరణానంతరం దేశంలో నెలకొన్న తీవ్ర ఉద్రిక్తతల మధ్య ఆయన గురువారం బంగ్లాదేశ్‌ చేరుకున్నారు.

దాదాపు 50 లక్షల మంది మద్దతుదారుల భారీ స్వాగతం మధ్య, 300 ఫీట్ల రోడ్డు వద్ద జరిగిన బహిరంగ సభలో ఆయన ప్రసంగిస్తూ, శాంతియుత మరియు ఐక్య బంగ్లాదేశ్ కోసం తన భవిష్యత్తు దృక్పథాన్ని వివరించారు.

తారిఖ్ రెహమాన్ ప్రధాన సందేశాలు:

ఆయన తన ప్రసంగంలో శాంతి మరియు జాతీయ ఐక్యతకు పెద్దపీట వేశారు:

"అగ్రరాజ్యాల కనుసన్నల్లో ఇప్పటికీ కొన్ని శక్తులు కుట్రలు పన్నుతూనే ఉన్నాయి, కాబట్టి శాంతిని మరియు ఓర్పును పాటించాల్సిన అవసరం ఎంతో ఉంది" అని తన అనుచరులను హెచ్చరించారు.

"మనమందరం కలిసి దేశాన్ని నిర్మించుకోవాల్సిన సమయం వచ్చింది; ఈ గడ్డ ముస్లింలు, హిందువులు, బౌద్ధులు, క్రైస్తవులు మరియు మైదాన ప్రాంత ప్రజలతో పాటు కొండ ప్రాంతాల ప్రజలందరిదీ. బంగ్లాదేశ్‌లో నివసించే ప్రతి పురుషుడు, స్త్రీ మరియు బిడ్డ తాము బయటకు వెళ్లి తిరిగి క్షేమంగా ఇంటికి చేరుకోవాలని కోరుకుంటారు."

దేశ పరిణామ క్రమంలో 1971 విముక్తి యుద్ధం మరియు 2024లో ప్రజలు తమ హక్కుల కోసం సాగించిన పోరాటం అత్యంత కీలకమైనవని ఆయన పేర్కొన్నారు. కొత్త తరం సాధించిన విజయాల గురించి గర్వంగా మాట్లాడుతూ, ఈ చరిత్రను పిల్లలకు వివరించాలని చెప్పారు.

మార్టిన్ లూథర్ కింగ్ జూనియర్ స్ఫూర్తితో ఒక విజన్:

మార్టిన్ లూథర్ కింగ్ జూనియర్ యొక్క ప్రసిద్ధ విజన్‌ను గుర్తుచేస్తూ, బంగ్లాదేశ్‌ను ఆదుకోవడానికి తన వద్ద కూడా ఒక 'ప్రణాళిక' (Plan) ఉందని రెహమాన్ ప్రకటించారు. ఆయన మాట్లాడుతూ:

"ఈ ప్రణాళిక ప్రజల ప్రయోజనం కోసం, దేశాభివృద్ధి కోసం మరియు దేశ తలరాతను మార్చడం కోసం ఉద్దేశించబడింది. దీనిని అమలు చేయడానికి నాకు ప్రజలందరి మద్దతు అవసరం. మీరు మా పక్కన నిలబడితే, దేవుడి దయతో మేము దీనిని సాధించగలము."

దేశంలో శాంతిభద్రతలను కాపాడటంలో రాజకీయాలకు అతీతంగా అందరూ కలిసి రావాలని ఆయన పిలుపునిచ్చారు.

ఆశ మరియు ఐక్యత యొక్క సందేశం:

తారిఖ్ రెహమాన్ స్వదేశీ రాక బంగ్లాదేశ్‌లో ప్రజాస్వామ్య పునరుద్ధరణకు ఒక సంకేతంగా కనిపిస్తోంది. రాజకీయ లేదా మతపరమైన విభేదాలకు తావులేకుండా, పౌరులు స్వేచ్ఛగా మాట్లాడే, క్షేమంగా జీవించే మరియు ఐక్యంగా పనిచేసే స్వేచ్ఛా దేశాన్ని నిర్మిస్తానని ఆయన హామీ ఇచ్చారు. ఆయన రాకతో బంగ్లాదేశీయులలో ఐక్యత, పురోగతి మరియు స్థిరత్వంపై కొత్త ఆశలు చిగురించాయి.

