Embassy Alert: అమెరికా ఎంబసీ హెచ్చరిక వెనుక దాగిన నిజాలు! విద్యార్థులు ఎందుకు టెన్షన్ పడుతున్నారు?
యూఎస్ ఎంబసీ హెచ్చరిక: వీసా నిబంధనలు అతిక్రమిస్తే రద్దు, బహిష్కరణ మరియు శాశ్వత నిషేధం తప్పవు. చట్టాలను పాటించండి, అక్రమ మార్గాలను ఎంచుకోకండి అని విద్యార్థులకు సూచన.
అమెరికాలో ఉన్న లేదా అక్కడికి వెళ్లాలనుకుంటున్న భారతీయ విద్యార్థులకు యూఎస్ ఎంబసీ తీవ్ర హెచ్చరిక జారీ చేసింది. అమెరికా చట్టాలను అతిక్రమిస్తే వీసా తక్షణమే రద్దు కావడమే కాకుండా, దేశం నుండి బహిష్కరణకు (Deportation) గురికావాల్సి ఉంటుందని స్పష్టం చేసింది.
వీసా అనేది ఒక హక్కు కాదు, అది ఒక అవకాశం మాత్రమే
సోషల్ మీడియా వేదికగా ఎంబసీ ఈ క్రింది విధంగా పేర్కొంది:
“వీసా అనేది హక్కు కాదు, అది ఒక గౌరవప్రదమైన అవకాశం మాత్రమే. అమెరికాలో నేరానికి పాల్పడే వారు కఠినమైన శిక్షలను అనుభవించాల్సి ఉంటుంది. ఎవరైనా చట్టవిరుద్ధమైన చర్యల వల్ల అరెస్ట్ అయితే, వారి స్టూడెంట్ వీసా వెంటనే రద్దు చేయబడవచ్చు. అంతేకాకుండా, వారు బహిష్కరణను ఎదుర్కోవాల్సి రావచ్చు మరియు భవిష్యత్తులో వారికి యూఎస్ వీసా లభించడం చాలా కష్టమవుతుంది.”
దీని ద్వారా అమెరికా పంపిన సందేశం స్పష్టంగా ఉంది: అమెరికాలో చట్టాలు చాలా కఠినంగా ఉంటాయి మరియు అక్కడికి వెళ్లే విద్యార్థులు వాటిని అతిక్రమించకుండా అత్యంత జాగ్రత్తగా ఉండాలి.
ట్రంప్ ప్రభుత్వం కఠిన వైఖరి
అక్రమ వలసల పట్ల ట్రంప్ నేతృత్వంలోని అమెరికా ప్రభుత్వం చాలా కఠినంగా వ్యవహరిస్తోంది. దీనివల్ల H-1B, H-4 లేదా స్టూడెంట్ వీసాలు పొందడం మరింత కష్టతరంగా మారింది. గత వారం H-1B మరియు H-4 వీసాదారులకు కూడా ఎంబసీ ఇలాంటి హెచ్చరికనే జారీ చేస్తూ, వలస చట్టాల ఉల్లంఘన జరిగితే క్రిమినల్ చర్యలు తప్పవని పేర్కొంది.
తగ్గుతున్న భారతీయ విద్యార్థుల సంఖ్య
ఈ కఠిన నిబంధనల ప్రభావం అమెరికా యూనివర్సిటీల్లో చేరుతున్న అంతర్జాతీయ విద్యార్థుల సంఖ్యపై స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది. గత ఏడాది కాలంలో ఈ సంఖ్య 17% మేర తగ్గింది. ముఖ్యంగా ఆగస్టు 2024 గణాంకాల ప్రకారం అంతకుముందు ఏడాదితో పోలిస్తే 19% తగ్గుదల నమోదైంది. ఇది 2021 తర్వాత అత్యంత కనిష్ట స్థాయి కాగా, భారతీయ విద్యార్థుల సంఖ్యలో భారీ పతనం కనిపిస్తోంది.
అక్రమ మార్గాల పట్ల జాగ్రత్త
అక్రమ మార్గాల ద్వారా అమెరికాలోకి ప్రవేశించే ప్రయత్నం చేయవద్దని ఎంబసీ విద్యార్థులను హెచ్చరించింది.
“అక్రమ వలస అనేది గమ్యం లేని ప్రయాణం. మానవ అక్రమ రవాణా ముఠాలు విద్యార్థులను వాడుకుంటాయి, దీనివల్ల కేవలం దళారులు మాత్రమే లాభపడతారు. విద్యార్థులు నష్టపోవడమే కాకుండా తీవ్రమైన చట్టపరమైన చిక్కుల్లో పడతారు” అని జనవరి 2న చేసిన ఒక పోస్ట్లో ఎంబసీ పేర్కొంది.
వీసా అపాయింట్మెంట్లలో జాప్యం
ప్రస్తుతం అమెరికా వీసా అపాయింట్మెంట్లు నెలల తరబడి రద్దు కావడం లేదా వాయిదా పడటం భారతీయ విద్యార్థులను ఆందోళనకు గురిచేస్తోంది. దీనివల్ల విదేశీ విద్య కోసం ప్రణాళికలు వేసుకోవడం వారికి మరింత కష్టంగా మారింది.
ముఖ్య గమనిక
అమెరికాలో విద్య అనేది బాధ్యతలతో కూడిన ఒక అవకాశం అని భారతీయ విద్యార్థులు గుర్తించాలి. చట్టాన్ని గౌరవించడం, అక్రమ మార్గాలను ఎంచుకోకపోవడం మరియు వీసా అపాయింట్మెంట్ల కోసం ముందుగానే సిద్ధమవ్వడం వంటివి మీ భవిష్యత్తును మరియు కెరీర్ను సురక్షితంగా ఉంచుతాయి.