US Immigration Policies: అమెరికాలో వలసదారులకు పండగ భయం
అమెరికాలో కఠినతరమవుతున్న వీసా నిబంధనలు పండగ సీజన్లో వలసదారులు తమ ప్రయాణ ప్రణాళికలను రద్దు చేసుకునేలా చేస్తున్నాయి. అక్కడి హెచ్-1బి (H-1B) వీసాదారులు మరియు సరైన పత్రాలు లేని వలసదారులలో పెరుగుతున్న భయాందోళనలను తాజా సర్వే వెల్లడించింది.
చాలా మంది వలసదారులు ముఖ్యంగా అత్యధిక సంఖ్యలో ప్రజలు హోటళ్లకు లేదా పర్యాటక ప్రాంతాలకు వెళ్లే బదులు తమ ఇళ్లలోనే ఉండాలని నిర్ణయించుకోవడానికి ప్రధాన కారణం, ఇమ్మిగ్రేషన్ మరియు వీసా అధికారులను ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుందేమోనన్న భయం. కఠినమైన వలస నిబంధనలు, ముఖ్యంగా వీసాలకు సంబంధించిన మార్పుల కారణంగా చాలా మంది విదేశీయులు దేశం లోపలికి లేదా వెలుపలికి వెళ్లే తమ ప్రయాణ ప్రణాళికలను రద్దు చేసుకున్నట్లు నివేదికలు సూచిస్తున్నాయి.
KFF సర్వే మరియు 'ది న్యూయార్క్ టైమ్స్' నివేదికల ప్రకారం, అమెరికాలోని వలసదారులు (వీరిలో భారతీయులు అధిక సంఖ్యలో ఉన్నారు) చాలా జాగ్రత్తగా వ్యవహరిస్తున్నారు. ఇమ్మిగ్రేషన్ అధికారుల తనిఖీలను నివారించడానికి ప్రయాణాలకు దూరంగా ఉంటున్నారు. వాస్తవానికి ఉత్సాహంగా జరుపుకోవాల్సిన పండగ సీజన్, ఇప్పుడు చాలా మందికి ఆందోళన మరియు అప్రమత్తతతో కూడిన కాలంగా మారింది.
తనిఖీల భయంతో ప్రయాణాల రద్దు:
ఇమ్మిగ్రేషన్ అధికారులతో ఇబ్బందులు ఎదురవుతాయనే భయంతో మూడవ వంతు (one-third) వలసదారులు తమ ప్రయాణాలను స్వచ్ఛందంగా రద్దు చేసుకున్నారని సర్వే వెల్లడించింది. హెచ్-1బి (H-1B) వీసా ఉన్నవారిలో 32% మంది ప్రయాణాలకు దూరంగా ఉంటుండగా, విదేశాల్లో పుట్టి అమెరికా పౌరసత్వం పొందిన వారిలో కూడా 15% మంది స్వేచ్ఛగా తిరగడానికి జంకుతున్నారు.
సరైన పత్రాలు లేని (undocumented) వలసదారుల పరిస్థితి మరీ దారుణంగా ఉంది. బహిష్కరణ (deportation) లేదా విచారణ ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుందనే భయంతో 63% మంది అసలు బయటకే రావడం లేదని, బహిరంగ ప్రయాణాలు కూడా చేయడం లేదని ఒప్పుకున్నారు.
అంతర్జాతీయ ప్రయాణాలే కాదు దేశీయ పర్యటనలు కూడా బంద్:
ఈ భయం కేవలం అంతర్జాతీయ ప్రయాణాలకే పరిమితం కాలేదు, అమెరికా లోపల చేసే ప్రయాణాలకు కూడా వ్యాపించింది. విమానం, రైలు లేదా కారులో ప్రయాణించి తమ ఇమ్మిగ్రేషన్ హోదాను రిస్క్లో పడేయడానికి వలసదారులు సిద్ధంగా లేరు. గతంలో ట్రంప్ అధ్యక్షుడిగా ఉన్న సమయంలో వీసా విధానాల్లో వచ్చిన మార్పులు వలసదారుల మనస్తత్వంపై లోతైన ప్రభావం చూపాయి.
ప్రముఖ టెక్ కంపెనీలు కూడా తమ ఉద్యోగులను, ముఖ్యంగా వర్క్ వీసాలపై ఉన్నవారిని, అత్యవసరమైతే తప్ప అంతర్జాతీయ ప్రయాణాలు చేయవద్దని హెచ్చరిస్తున్నాయి. కఠినమైన ఇమ్మిగ్రేషన్ తనిఖీలు లేదా పాలసీ మార్పుల వల్ల తిరిగి అమెరికాలోకి ప్రవేశించడం కష్టతరం కావచ్చని వారు భావిస్తున్నారు.
అస్పష్టతతో కూడిన కాలం:
ప్రస్తుత వలస వాతావరణం లక్షలాది మందికి సందేహాలు, ఒత్తిడి మరియు సంకోచాన్ని కలిగిస్తోంది. సాధారణ ప్రయాణాలు కూడా ఒక జూదంలా మారాయని వారు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. అస్పష్టమైన మరియు అస్థిరమైన ఇమ్మిగ్రేషన్ విధానాల వల్ల తమ హోదాను పణంగా పెట్టడం కంటే, పండగ వేడుకలను కోల్పోయినా ఇంట్లోనే ఉండటం సురక్షితమని చాలా మంది వలసదారులు భావిస్తున్నారు.