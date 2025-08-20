ఆన్లైన్ గేమింగ్పై కఠిన చర్యలు.. సెలబ్రిటీలు కూడా చట్టం పరిధిలోకి!
ఆన్లైన్ గేమింగ్ నియంత్రణకు కేంద్రం కీలక బిల్లు..! సెలబ్రిటీలు, ఇన్ఫ్లుయెన్సర్లు కూడా చట్ట పరిధిలోకి.. నిబంధనలు ఉల్లంఘిస్తే భారీ జరిమానాలు, జైలు శిక్ష తప్పదని కేంద్రం హెచ్చరిక. పూర్తి వివరాలు తెలుసుకోండి.
భారత్లో ఆన్లైన్ గేమింగ్ మోజుతో ఎన్నో కుటుంబాలు కకావికలమయ్యాయి. డబ్బులు కోల్పోయి, ప్రాణాలు తీసుకున్న కేసులు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కూడా నమోదయ్యాయి. "ప్లే, విన్" అంటూ ఆకర్షించే ప్రకటనలకు మోసపోయిన యువత నష్టపోయారు. ఈ పరిస్థితిని దృష్టిలో ఉంచుకుని కేంద్రం ఆన్లైన్ గేమింగ్పై నియంత్రణకు కఠిన బిల్లును తీసుకొస్తోంది.
ఆన్లైన్ గేమింగ్ బిల్లు
- కొత్త చట్టం ప్రకారం, సినీ తారలు, క్రీడాకారులు, సోషల్ మీడియా ఇన్ఫ్లుయెన్సర్లు ఇకపై బెట్టింగ్ యాప్లకు ప్రకటనలు చేయలేరు.
- ఆన్లైన్ మనీ గేమింగ్ ప్లాట్ఫామ్లపై నిషేధం విధించనుంది.
- లక్ష్యం: సురక్షితంగా, బాధ్యతాయుతంగా ఆన్లైన్ గేమింగ్ను మార్చడం.
- ఇప్పటికే కేబినెట్ ఆమోదం తెలిపిన ఈ బిల్లును పార్లమెంటులో ప్రవేశపెట్టనుంది.
సెలబ్రిటీలు కూడా చట్టం కిందే
గేమింగ్ కంపెనీలతో పాటు ప్రకటనలు చేసే సెలబ్రిటీలు కూడా బాధ్యులే.
- బెట్టింగ్, జూదంపై చర్యలు రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల బాధ్యత.
- గత కొన్నేళ్లలో గేమింగ్ యాప్లు వందల కోట్ల రూపాయలు సంపాదించాయి.
- పెద్ద సినీ తారలు, ఇన్ఫ్లుయెన్సర్లు ప్రకటనలు ఇవ్వడం వల్లే యువత బలవంతంగా ఆకర్షితమయ్యారని కేంద్రం భావిస్తోంది.
మానసిక ఆరోగ్యంపై ప్రభావం
- గేమింగ్ మోజు వల్ల యువత మానసిక ఆరోగ్యం దెబ్బతింటోందని ప్రభుత్వం ఆందోళన వ్యక్తం చేసింది.
- ఒక ప్రముఖ క్రికెటర్ను కూడా ఇటీవల విచారణకు పిలిచారని సమాచారం.
- ఆన్లైన్ గేమింగ్ మనీలాండరింగ్, మోసం, సైబర్ నేరాలను ప్రోత్సహిస్తోందని కేంద్రం అభిప్రాయపడింది.
"స్కిల్ గేమ్స్" అనే ముసుగు
- కొన్ని కంపెనీలు తమ యాప్లను "స్కిల్ గేమ్స్" అని పిలుస్తూ నిషేధం తప్పించుకుంటున్నాయి.
- తమిళనాడు, తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్, కేరళ, కర్ణాటక రాష్ట్రాలు ఇవి పూర్తిగా నిషేధించాలంటున్నాయి.
- ఈ ఆటల కారణంగా వేల, లక్షల రూపాయలు యువత, విద్యార్థులు కోల్పోతున్నారు.
- మద్రాస్ హైకోర్టు ఇప్పటికే పలు కంపెనీల పిటిషన్లను కొట్టివేసింది.
వినియోగదారుల ఖాతాల నుంచి డబ్బులు కట్
- ₹49 సబ్స్క్రిప్షన్ పేరుతో ప్రారంభమై, తర్వాతి ఆటల్లో మరిన్ని డబ్బులు కట్ అవుతున్నాయి.
- చత్తీస్గఢ్ మంత్రి ఒక చిన్నారి పెద్ద మొత్తంలో డబ్బులు కోల్పోయాడని కేంద్రానికి ఫిర్యాదు చేశారు.
బిల్లులో కీలక అంశాలు
- బెట్టింగ్ యాప్లకు ప్రకటనలు చేసే వారికి 2 ఏళ్ల జైలు శిక్ష, ₹50 లక్షల జరిమానా.
- రియల్ మనీ గేమింగ్ కంపెనీలకు 3 ఏళ్ల జైలు, ₹1 కోటి జరిమానా.
- మళ్లీ నిబంధనలు ఉల్లంఘిస్తే 5 ఏళ్ల జైలు శిక్ష.
- బ్యాంకులు, ఆర్థిక సంస్థలు గేమ్ సంబంధిత నిధులను ప్రాసెస్ చేయరాదు.
- ఇలాంటి కంపెనీలకు వాణిజ్య ప్రకటనలపై నిషేధం.
ఈ బిల్లు చట్టరూపం దాల్చితే, భారత్లో ఆన్లైన్ గేమింగ్ రంగానికి గట్టి కుదుపు తప్పదు.
