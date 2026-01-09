  • Menu
Space Health Crisis: ఐఎస్ఎస్ చరిత్రలో తొలిసారి.. నెల ముందే భూమికి వ్యోమగాములు!

Highlights

అంతర్జాతీయ అంతరిక్ష కేంద్రంలో ఆరోగ్య సంక్షోభం. క్రూ-11 వ్యోమగామికి తీవ్ర అనారోగ్యం కారణంగా స్పేస్‌వాక్ రద్దు. 25 ఏళ్లలో తొలిసారి నెల ముందే ముగియనున్న మిషన్.

భూమికి వందల కిలోమీటర్ల ఎత్తులో ఉన్న అంతర్జాతీయ అంతరిక్ష కేంద్రం (ISS)లో అనూహ్య పరిణామం చోటుచేసుకుంది. అక్కడ పరిశోధనలు చేస్తున్న 'క్రూ-11' బృందంలోని ఒక వ్యోమగామి తీవ్ర అనారోగ్యానికి గురికావడంతో నాసా (NASA) శాస్త్రవేత్తలు అప్రమత్తమయ్యారు. ఈ మెడికల్ ఎమర్జెన్సీ కారణంగా ప్రతిష్టాత్మకమైన 'స్పేస్‌వాక్' రద్దు కావడమే కాకుండా, మిషన్‌ను నెల రోజుల ముందే ముగించాలని నాసా నిర్ణయించింది.

25 ఏళ్ల చరిత్రలో ఎన్నడూ లేని విధంగా..

సాధారణంగా అంతరిక్ష ప్రయోగాలు అత్యంత ఖచ్చితమైన షెడ్యూల్ ప్రకారం జరుగుతాయి. కానీ, ఐఎస్ఎస్ 25 ఏళ్ల చరిత్రలో ఎన్నడూ లేని విధంగా ఒక వ్యోమగామి ఆరోగ్యం క్షీణించడంతో మిషన్‌ను అర్ధాంతరంగా నిలిపివేస్తున్నారు. ఫిబ్రవరిలో ముగియాల్సిన ఈ ప్రయోగాన్ని నెల రోజుల ముందే ముగించి, వ్యోమగాములను సురక్షితంగా భూమికి రప్పించేందుకు ఏర్పాట్లు జరుగుతున్నాయి.

ఏం జరిగింది?

రద్దైన స్పేస్‌వాక్: జనవరి 8న వ్యోమగాములు మైక్ ఫిన్సీ, జెనా కార్డ్‌మన్‌లు సుమారు 6.5 గంటల పాటు అంతరిక్షంలో నడవాల్సి ఉంది. అనారోగ్య కారణాలతో దీనిని తక్షణమే రద్దు చేశారు.

జనవరి 15న సందిగ్ధం: వచ్చే వారం జరగాల్సిన రెండో స్పేస్‌వాక్ కూడా జరిగే అవకాశం లేదని తెలుస్తోంది.

గోప్యత: సదరు వ్యోమగామి వ్యక్తిగత గోప్యత దృష్ట్యా అతని పేరును లేదా ఆరోగ్య సమస్యను నాసా వెల్లడించలేదు. అయితే ప్రస్తుతం వ్యోమగామి పరిస్థితి నిలకడగానే ఉందని సమాచారం.

కారణం అదేనా?

అంతరిక్షంలో ఉండే మైక్రో గ్రావిటీ (శూన్య స్థితి) వల్ల వ్యోమగాములలో రక్తం గడ్డకట్టడం లేదా ఎముకల సాంద్రత తగ్గడం వంటి సమస్యలు తలెత్తుతుంటాయి. గతంలోనూ కొందరు వ్యోమగాములు ఇటువంటి ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నప్పటికీ, ఈసారి పరిస్థితి కాస్త సీరియస్‌గా ఉండటంతోనే నాసా ఈ కఠిన నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం ఐఎస్ఎస్‌లో ఉన్న నలుగురు వ్యోమగాములను వీలైనంత త్వరగా భూమికి చేర్చడమే తమ లక్ష్యమని నాసా ప్రకటించింది.

