Two Indians Arrested in USA కలకలం: 140 కిలోల కొకైన్ స్వాధీనం.. దేశ పరువు తీస్తున్న అక్రమ వలసదారులు!
అమెరికాలోని ఇండియానాలో 140 కిలోల కొకైన్ను తరలిస్తున్న ఇద్దరు భారతీయులను అధికారులు అరెస్ట్ చేశారు. నిందితులు అక్రమ మార్గంలో అమెరికాలోకి ప్రవేశించినట్లు గుర్తించారు.
అమెరికాలో ఒకవైపు భారతీయులు అగ్రశ్రేణి కంపెనీలకు సీఈఓలుగా ఉంటూ దేశ ఖ్యాతిని పెంచుతుంటే, మరోవైపు కొందరు చేస్తున్న పాడు పనులు దేశానికి అపనిందలు తెస్తున్నాయి. తాజాగా అమెరికాలోని ఇండియానా రాష్ట్రంలో భారీగా మాదక ద్రవ్యాలను తరలిస్తూ ఇద్దరు భారతీయులు పోలీసులకు దొరికిపోయారు.
ఏం జరిగింది?
యూఎస్ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ హోంల్యాండ్ సెక్యూరిటీ (DHS) వెల్లడించిన వివరాల ప్రకారం.. ఈనెల 4వ తేదీన ఇండియానా రాష్ట్రంలో అధికారులు సాధారణ వాహన తనిఖీలు చేపట్టారు. ఈ క్రమంలో అనుమానాస్పదంగా కనిపించిన ఒక చిన్న ట్రక్కును ఆపి తనిఖీ చేయగా విస్తుపోయే నిజాలు బయటపడ్డాయి.
సీటు కింద 'కోట్ల' విలువైన డ్రగ్స్:
తనిఖీల్లో భాగంగా అధికారులు ట్రక్కులోని స్లీపర్ బెర్త్లను క్షుణ్ణంగా పరిశీలించారు. అక్కడ రహస్యంగా దాచి ఉంచిన సుమారు 140 కిలోల (309 పౌండ్లు) కొకైన్ ను గుర్తించారు. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో దీని విలువ కొన్ని మిలియన్ డాలర్లు (కోట్ల రూపాయలు) ఉంటుందని అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు.
నిందితులు ఎవరు?
ఈ డ్రగ్స్ రవాణా కేసులో పోలీసులు ఇద్దరు భారతీయ డ్రైవర్లను అరెస్ట్ చేశారు:
గుర్ప్రీత్ సింగ్ (25): ఇతడు 2023లో అక్రమ మార్గంలో అమెరికాలోకి ప్రవేశించి, అక్కడే నివసిస్తున్నట్లు స్వయంగా అంగీకరించాడు.
జస్వీర్ సింగ్ (30): ఇతడు కూడా అక్రమ మార్గంలోనే అమెరికాకు చేరుకున్నట్లు అధికారులు గుర్తించారు.
వీరిద్దరికీ కాలిఫోర్నియా నుంచి పొందిన వాణిజ్య డ్రైవింగ్ లైసెన్స్లు ఉన్నప్పటికీ, వీరి వలస చరిత్ర (Immigration History) మాత్రం చట్టవిరుద్ధంగా ఉంది.
అమెరికా ఆందోళన:
ఒకవేళ ఈ డ్రగ్స్ గనుక పంపిణీ జరిగి ఉంటే అనేక మంది అమెరికన్ల ప్రాణాలు ప్రమాదంలో పడేవని హోంల్యాండ్ సెక్యూరిటీ విభాగం ఆందోళన వ్యక్తం చేసింది. ఈ ఘటనతో అక్రమ వలసదారులపై మరియు డ్రగ్ మాఫియా నెట్వర్క్లపై అమెరికా ప్రభుత్వం నిఘాను మరింత కఠినతరం చేసింది.
అమెరికాలో గౌరవప్రదంగా జీవిస్తున్న లక్షలాది మంది భారతీయులకు ఇలాంటి ఘటనలు తలవంపులు తెస్తున్నాయని ప్రవాస భారతీయులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.