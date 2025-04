Saudi Arabia fighter jets escort PM Modi's flight: ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ సౌది అరేబియా పర్యటనలో ఆసక్తికరమైన పరిణామం చోటుచేసుకుంది. ప్రధాని మోదీకి ఘన స్వాగతం పలికేందుకు సౌది అరేబియా ప్రభుత్వం కొత్తగా ఆలోచించింది. ప్రధాని మోదీ ప్రయాణిస్తున్న ప్రత్యేక విమానం గల్ఫ్ దేశాల గగనతలంలోకి ప్రవేశించడంతోనే సౌది ఫైటర్ జెట్స్ ఆయన విమానాన్ని ఎస్‌కార్ట్ చేస్తూ ఘన స్వాగతం పలికాయి.

🇮🇳-🇸🇦 friendship flying high!



As a special gesture for the State Visit of PM @narendramodi, his aircraft was escorted by the Royal Saudi Air Force as it entered the Saudi airspace. pic.twitter.com/ad8F9XGmDL