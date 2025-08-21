  • Menu
S Jaishankar: భారత్‌లో మరింత విస్తరించండి – రష్యా కంపెనీలకు జైశంకర్‌ ఆహ్వానం

S Jaishankar: భారత్‌లో మరింత విస్తరించండి – రష్యా కంపెనీలకు జైశంకర్‌ ఆహ్వానం
S Jaishankar: Expand Further in India – Jaishankar Invites Russian Companies

Highlights

S Jaishankar Russia Visit 2025: విదేశాంగ మంత్రి జైశంకర్‌ రష్యా కంపెనీలను భారత్‌లో పెట్టుబడులు పెట్టమని పిలుపునిచ్చారు. Indo-Russia Trade, Oil Deals, USA Pressure వివరాలు.

భారత్ విదేశాంగ మంత్రి ఎస్‌. జైశంకర్‌ (S Jaishankar) రష్యాలో కీలక పర్యటనలో భాగంగా రష్యా కంపెనీలను భారత్‌లో మరింత విస్తరించమని, పెట్టుబడులు పెట్టమని ఆహ్వానించారు. ఆయన మాటల్లో, "భౌగోళిక రాజకీయ సవాళ్లను ఎదుర్కొనేందుకు భారత్–రష్యా నూతన మార్గాలు అన్వేషించి, వ్యాపారాన్ని విస్తరించుకోవాలి" అని పేర్కొన్నారు.

అమెరికా ఒత్తిడి – భారత్‌ రష్యా చమురు కొనుగోళ్లు

రష్యాపై పాశ్చాత్య దేశాల ఆంక్షల నేపథ్యంలో, భారత్‌ రష్యా నుంచి చమురు కొనుగోళ్లు ఆపాలని అమెరికా (USA) ఒత్తిడి తెస్తోంది. లేదంటే అధిక పన్నులు విధిస్తామని హెచ్చరించింది. ఈ పరిస్థితుల్లో జైశంకర్‌ మాస్కోలో పర్యటిస్తూ, భారత్‌–రష్యా సంబంధాలను బలోపేతం చేసే దిశగా చర్చలు జరిపారు.

🤝 జైశంకర్‌–డెనిస్‌ మంటురోవ్‌ సమావేశం

జైశంకర్‌ రష్యా ఫస్ట్ డిప్యూటీ ప్రైమ్ మినిస్టర్ డెనిస్ మంటురోవ్‌తో సమావేశమై,

  1. వాణిజ్యం
  2. ఆర్థికం
  3. సాంకేతికం
  4. సాంస్కృతిక అంశాలపై చర్చించారు.

ఈ ఏడాది చివర్లో వ్లాదిమిర్‌ పుతిన్‌ భారత్ పర్యటన ఉండే అవకాశం నేపథ్యంలో ఈ చర్చలు ప్రాధాన్యం సంతరించుకున్నాయి.

🌐 Indo-Russia Trade విస్తరణ

జైశంకర్‌ మాట్లాడుతూ, "ఇరుదేశాలు ద్వైపాక్షిక వాణిజ్యాన్ని విస్తరించుకోవాలి, విభిన్న రంగాల్లో సహకారం పెంచుకోవాలి. భారత్‌ వేగంగా ఎదుగుతోన్న ఆర్థిక వ్యవస్థ. Make in India వంటి కార్యక్రమాలతో విదేశీ పెట్టుబడిదారులకు కొత్త అవకాశాలు లభిస్తున్నాయి. రష్యా కంపెనీలు భారత్‌లో వ్యాపార విస్తరణకు ఇది సరైన సమయం" అని అన్నారు.

మొత్తం చూస్తే, జైశంకర్‌ పర్యటనతో భారత్–రష్యా వాణిజ్య సంబంధాలు మరింత బలోపేతం అవుతాయని, అమెరికా ఒత్తిడి మధ్య భారత్‌ తన వ్యూహాత్మక భాగస్వామ్యాన్ని కొనసాగిస్తోందని స్పష్టమవుతోంది.

